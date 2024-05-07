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В порту Новороссийска будет громко
В порту Новороссийска будет громко - РИА Новости Крым, 07.05.2024
В порту Новороссийска будет громко
В Новороссийске, в акватории морского порта, военнослужащие военно-морской базы проводят учения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T08:26
2024-05-07T08:26
2024-05-07T08:26
новороссийск
учения
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Новороссийске, в акватории морского порта, военнослужащие военно-морской базы проводят учения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Военные в Новороссийске регулярно проводят учения в акватории морпорта. Так, накануне отрабатывались практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия приступает к производству РСМД в ответ на действия США"Новый виток эскалации" – Песков объяснил необходимость ядерных ученийПутин поручил начать подготовку к учениям с ракетными соединениями ЮФО
новороссийск
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, учения, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, безопасность
В порту Новороссийска будет громко
В порту Новороссийска пройдут учебные стрельбы