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В порту Новороссийска будет громко

В порту Новороссийска будет громко - РИА Новости Крым, 07.05.2024

В порту Новороссийска будет громко

В Новороссийске, в акватории морского порта, военнослужащие военно-морской базы проводят учения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T08:26

2024-05-07T08:26

2024-05-07T08:26

новороссийск

учения

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Новороссийске, в акватории морского порта, военнослужащие военно-морской базы проводят учения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Военные в Новороссийске регулярно проводят учения в акватории морпорта. Так, накануне отрабатывались практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия приступает к производству РСМД в ответ на действия США"Новый виток эскалации" – Песков объяснил необходимость ядерных ученийПутин поручил начать подготовку к учениям с ракетными соединениями ЮФО

новороссийск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, безопасность