Рейтинг@Mail.ru
В порту Новороссийска будет громко - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240507/v-portu-novorossiyska-budet-gromko-1137092387.html
В порту Новороссийска будет громко
В порту Новороссийска будет громко - РИА Новости Крым, 07.05.2024
В порту Новороссийска будет громко
В Новороссийске, в акватории морского порта, военнослужащие военно-морской базы проводят учения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T08:26
2024-05-07T08:26
новороссийск
учения
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/02/1127308016_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae6a205d4ed8ea8a3d860dae599f8034.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Новороссийске, в акватории морского порта, военнослужащие военно-морской базы проводят учения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Военные в Новороссийске регулярно проводят учения в акватории морпорта. Так, накануне отрабатывались практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия приступает к производству РСМД в ответ на действия США"Новый виток эскалации" – Песков объяснил необходимость ядерных ученийПутин поручил начать подготовку к учениям с ракетными соединениями ЮФО
новороссийск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/02/1127308016_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_b16e73dc65fa3bc617020b3e22e54ee3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новороссийск, учения, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, безопасность
В порту Новороссийска будет громко

В порту Новороссийска пройдут учебные стрельбы

08:26 07.05.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовороссийский морской порт
Новороссийский морской порт - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Новороссийске, в акватории морского порта, военнослужащие военно-морской базы проводят учения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"По информации оперативного дежурного Новороссийской военно-морской базы, 7 мая с 11:00 до 13:00 в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении.
Военные в Новороссийске регулярно проводят учения в акватории морпорта. Так, накануне отрабатывались практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия приступает к производству РСМД в ответ на действия США
"Новый виток эскалации" – Песков объяснил необходимость ядерных учений
Путин поручил начать подготовку к учениям с ракетными соединениями ЮФО
 
НовороссийскУченияАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовостиБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:26В порту Новороссийска будет громко
08:13Учения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику Запада
07:59В Севастополе на два месяца закроют важную развязку в Гагаринском районе
07:45В Севастополе открыли рейд
07:36Крымский мост открыли для проезда
07:14В Севастополе закрыт рейд
07:10Какие дороги капитально отремонтируют в Белогорском районе
07:00Крымский мост закрыт для проезда транспорта
06:37В Севастопольэнерго предупредили о массовом отключении света во вторник
06:04Работы идут постоянно: как готовят к сезону Судакскую крепость в Крыму
00:01От заморозков до +22: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 7 мая
22:12Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
22:08Движение по Крымскому мосту открыто
22:03Главное за день: 6 мая
21:46Инаугурация президента Путина: что произойдет после
21:35В Севастополе остановили работу морского транспорта
21:31Венгрия не будет выдавать Украине ее граждан призывного возраста
21:18Крымский мост закрыт
21:10Увидят ли северное сияние в Крыму после вспышек на Солнце
Лента новостейМолния