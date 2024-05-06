https://crimea.ria.ru/20240506/artilleriyskaya-strelba-slyshna-v-voennoy-gavani-novorossiyska-1137074006.html

Артиллерийская стрельба слышна в Военной гавани Новороссийска

Артиллерийская стрельба слышна в Военной гавани Новороссийска - РИА Новости Крым, 06.05.2024

Артиллерийская стрельба слышна в Военной гавани Новороссийска

В акватории морского порта Новороссийск военные Новороссийской военно-морской базы проведут учения. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T11:02

2024-05-06T11:02

2024-05-06T11:13

новороссийск

новости

учения

стрельба

артиллерия

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

безэкипажные катера

черное море

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В акватории морского порта Новороссийск военные Новороссийской военно-морской базы проведут учения. Об этом сообщили в администрации города.В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, уточнили в администрации.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.

новороссийск

черное море

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, новости, учения, стрельба, артиллерия, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, черное море, армия и флот