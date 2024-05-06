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Артиллерийская стрельба слышна в Военной гавани Новороссийска
Артиллерийская стрельба слышна в Военной гавани Новороссийска - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Артиллерийская стрельба слышна в Военной гавани Новороссийска
В акватории морского порта Новороссийск военные Новороссийской военно-морской базы проведут учения. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T11:02
2024-05-06T11:02
2024-05-06T11:13
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артиллерия
безопасность
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безэкипажные катера
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В акватории морского порта Новороссийск военные Новороссийской военно-морской базы проведут учения. Об этом сообщили в администрации города.В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, уточнили в администрации.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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РИА Новости Крым
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новороссийск, новости, учения, стрельба, артиллерия, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, черное море, армия и флот
Артиллерийская стрельба слышна в Военной гавани Новороссийска
Действия по отражению нападения безэкипажных катеров отрабатывают силы Новороссийской ВМБ
11:02 06.05.2024 (обновлено: 11:13 06.05.2024)