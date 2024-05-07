https://crimea.ria.ru/20240507/v-sevastopole-na-dva-mesyatsa-zakroyut-vazhnuyu-razvyazku-v-gagarinskom-rayone-1137088031.html
В Севастополе на два месяца закроют важную развязку в Гагаринском районе
В Севастополе на два месяца закроют важную развязку в Гагаринском районе - РИА Новости Крым, 07.05.2024
В Севастополе на два месяца закроют важную развязку в Гагаринском районе
Проезд пересечения улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе будет полностью закрыт для проезда всех видов транспорта. Об этом... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T07:59
2024-05-07T07:59
2024-05-07T07:59
севастополь
новости
департамент транспорта севастополя
новости крыма
логистика
транспорт
общественный транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127248858_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_014dfdeb38b9246c395b73f07ed1b07f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Проезд пересечения улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе будет полностью закрыт для проезда всех видов транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта Севастополя.Уточняется, что в результате перекрытия нельзя будет напрямую выехать с Фиолентовского шоссе и Столетовского проспекта на улицы Вакуленчука и проспект Октябрьской Революции и наоборот."Объехать участок можно будет по улицам Колобова, Тараса Шевченко и Отрадной", – уточнили в ведомстве.Также изменится и маршрут следования автобусов №83 и №84. Они будут объезжать перекрытый участок по Фиолентовскому шоссе через авторынок.Ограничения необходимы для выполнения работ по переустройству и защите инженерных коммуникаций. По окончанию работ на участке появятся светофоры, тротуары и освещение.Кроме того, в мае в районе "Огурца" на год ограничат съезд на улицы Пехотная, Продольная и Дачная. Проехать к улицам можно будет со стороны Монастырского шоссе. Ограничения продлятся с 15 мая текущего года до 16 мая 2025 года.В прошлом году губернатор Севастополе Михаил Развожаев сообщил, что в городе досрочно завершат ремонт дороги-дублера в объезд закрытой на реконструкцию развязки "Огурец". Проектировщиком и исполнителем строительных работ выступает компания "Антей-СтройИнвест".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отремонтируют две дороги через горные перевалыРемонт дороги из Ялты в Бахчисарай через Ай-Петри: что уже сделаноРазвязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проезде
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127248858_52:0:849:598_1920x0_80_0_0_8e448304cd5e5e80345e9f72c88a0cc4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости, департамент транспорта севастополя, новости крыма, логистика, транспорт, общественный транспорт
В Севастополе на два месяца закроют важную развязку в Гагаринском районе
В Севастополе с 1 июня до 1 августа закроют важную развязку в Гагаринском районе
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Проезд пересечения улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе будет полностью закрыт для проезда всех видов транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта Севастополя.
"С 1 июня до 1 августа на пересечении улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе полностью ограничат движение транспорта", – сказано в сообщении.
Уточняется, что в результате перекрытия нельзя будет напрямую выехать с Фиолентовского шоссе и Столетовского проспекта на улицы Вакуленчука и проспект Октябрьской Революции и наоборот.
"Объехать участок можно будет по улицам Колобова, Тараса Шевченко и Отрадной", – уточнили в ведомстве.
Также изменится и маршрут следования автобусов №83 и №84. Они будут объезжать перекрытый участок по Фиолентовскому шоссе через авторынок.
Ограничения необходимы для выполнения работ по переустройству и защите инженерных коммуникаций. По окончанию работ на участке появятся светофоры, тротуары и освещение.
Кроме того, в мае в районе "Огурца" на год ограничат съезд
на улицы Пехотная, Продольная и Дачная. Проехать к улицам можно будет со стороны Монастырского шоссе. Ограничения продлятся с 15 мая текущего года до 16 мая 2025 года.
В прошлом году губернатор Севастополе Михаил Развожаев сообщил, что в городе досрочно завершат
ремонт дороги-дублера в объезд закрытой на реконструкцию развязки "Огурец"
. Проектировщиком и исполнителем строительных работ выступает компания "Антей-СтройИнвест".
Читайте также на РИА Новости Крым: