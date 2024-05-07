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В Севастополе на два месяца закроют важную развязку в Гагаринском районе - РИА Новости Крым, 07.05.2024
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В Севастополе на два месяца закроют важную развязку в Гагаринском районе
В Севастополе на два месяца закроют важную развязку в Гагаринском районе - РИА Новости Крым, 07.05.2024
В Севастополе на два месяца закроют важную развязку в Гагаринском районе
Проезд пересечения улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе будет полностью закрыт для проезда всех видов транспорта. Об этом... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T07:59
2024-05-07T07:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Проезд пересечения улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе будет полностью закрыт для проезда всех видов транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта Севастополя.Уточняется, что в результате перекрытия нельзя будет напрямую выехать с Фиолентовского шоссе и Столетовского проспекта на улицы Вакуленчука и проспект Октябрьской Революции и наоборот."Объехать участок можно будет по улицам Колобова, Тараса Шевченко и Отрадной", – уточнили в ведомстве.Также изменится и маршрут следования автобусов №83 и №84. Они будут объезжать перекрытый участок по Фиолентовскому шоссе через авторынок.Ограничения необходимы для выполнения работ по переустройству и защите инженерных коммуникаций. По окончанию работ на участке появятся светофоры, тротуары и освещение.Кроме того, в мае в районе "Огурца" на год ограничат съезд на улицы Пехотная, Продольная и Дачная. Проехать к улицам можно будет со стороны Монастырского шоссе. Ограничения продлятся с 15 мая текущего года до 16 мая 2025 года.В прошлом году губернатор Севастополе Михаил Развожаев сообщил, что в городе досрочно завершат ремонт дороги-дублера в объезд закрытой на реконструкцию развязки "Огурец". Проектировщиком и исполнителем строительных работ выступает компания "Антей-СтройИнвест".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отремонтируют две дороги через горные перевалыРемонт дороги из Ялты в Бахчисарай через Ай-Петри: что уже сделаноРазвязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проезде
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, департамент транспорта севастополя, новости крыма, логистика, транспорт, общественный транспорт
В Севастополе на два месяца закроют важную развязку в Гагаринском районе

В Севастополе с 1 июня до 1 августа закроют важную развязку в Гагаринском районе

07:59 07.05.2024
 
Дорожный знак "Въезд запрещен"
Дорожный знак Въезд запрещен
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Проезд пересечения улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе будет полностью закрыт для проезда всех видов транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта Севастополя.
"С 1 июня до 1 августа на пересечении улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе полностью ограничат движение транспорта", – сказано в сообщении.
Уточняется, что в результате перекрытия нельзя будет напрямую выехать с Фиолентовского шоссе и Столетовского проспекта на улицы Вакуленчука и проспект Октябрьской Революции и наоборот.
"Объехать участок можно будет по улицам Колобова, Тараса Шевченко и Отрадной", – уточнили в ведомстве.
Также изменится и маршрут следования автобусов №83 и №84. Они будут объезжать перекрытый участок по Фиолентовскому шоссе через авторынок.
Ограничения необходимы для выполнения работ по переустройству и защите инженерных коммуникаций. По окончанию работ на участке появятся светофоры, тротуары и освещение.
© Telegram Дептранс СевастополяВ Севастополе с 1 июня до 1 августа закроют важную развязку в Гагаринском районе
В Севастополе с 1 июня до 1 августа закроют важную развязку в Гагаринском районе
© Telegram Дептранс Севастополя
В Севастополе с 1 июня до 1 августа закроют важную развязку в Гагаринском районе
Кроме того, в мае в районе "Огурца" на год ограничат съезд на улицы Пехотная, Продольная и Дачная. Проехать к улицам можно будет со стороны Монастырского шоссе. Ограничения продлятся с 15 мая текущего года до 16 мая 2025 года.
В прошлом году губернатор Севастополе Михаил Развожаев сообщил, что в городе досрочно завершат ремонт дороги-дублера в объезд закрытой на реконструкцию развязки "Огурец". Проектировщиком и исполнителем строительных работ выступает компания "Антей-СтройИнвест".
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