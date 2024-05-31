https://crimea.ria.ru/20240531/v-sevastopole-na-dva-mesyatsa-zakroyut-vazhnuyu-razvyazku-v-gagarinskom-rayone-1137088031.html

В Севастополе на два месяца закроют важную развязку в Гагаринском районе

В Севастополе на два месяца закроют важную развязку в Гагаринском районе - РИА Новости Крым, 31.05.2024

В Севастополе на два месяца закроют важную развязку в Гагаринском районе

Проезд пересечения улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе будет полностью закрыт для проезда всех видов транспорта. Об этом... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T07:22

2024-05-31T07:22

2024-05-31T07:22

севастополь

новости

департамент транспорта севастополя

новости крыма

логистика

транспорт

общественный транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127248858_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_014dfdeb38b9246c395b73f07ed1b07f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Проезд пересечения улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе будет полностью закрыт для проезда всех видов транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта Севастополя.Уточняется, что в результате перекрытия нельзя будет напрямую выехать с Фиолентовского шоссе и Столетовского проспекта на улицы Вакуленчука и проспект Октябрьской Революции и наоборот."Объехать участок можно будет по улицам Колобова, Тараса Шевченко и Отрадной", – уточнили в ведомстве.Также изменится и маршрут следования автобусов №83 и №84. Они будут объезжать перекрытый участок по Фиолентовскому шоссе через авторынок.Ограничения необходимы для выполнения работ по переустройству и защите инженерных коммуникаций. По окончанию работ на участке появятся светофоры, тротуары и освещение.Кроме того, в мае в районе "Огурца" на год ограничат съезд на улицы Пехотная, Продольная и Дачная. Проехать к улицам можно будет со стороны Монастырского шоссе. Ограничения продлятся с 15 мая текущего года до 16 мая 2025 года.В прошлом году губернатор Севастополе Михаил Развожаев сообщил, что в городе досрочно завершат ремонт дороги-дублера в объезд закрытой на реконструкцию развязки "Огурец". Проектировщиком и исполнителем строительных работ выступает компания "Антей-СтройИнвест".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отремонтируют две дороги через горные перевалыРемонт дороги из Ялты в Бахчисарай через Ай-Петри: что уже сделаноРазвязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проезде

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, департамент транспорта севастополя, новости крыма, логистика, транспорт, общественный транспорт