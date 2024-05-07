Учения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику Запада
Учения ядерных сил России являются вынужденной мерой в ответ на заявления Запада – Антонов
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Генштаб РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ.
"Объявленные Минобороны России тренировочные мероприятия не возникли на пустом месте. Это вынужденная мера в ответ на наглую и агрессивную политику коллективного Запада, создающего неприемлемые угрозы безопасности для России и ее граждан", - цитирует Антонова РИА Новости.
США и их союзники регулярно поставляют Киеву все более смертоносные виды вооружения, которыми боевики могут бить по российской территории и убивать русских людей, сделал акцент посол.
"Мы никому не угрожаем. Однако слетевшие с катушек стратеги в Вашингтоне и их сателлиты в Европе должны понимать, что в подстегиваемом ими повышении ставок Россия будет использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Никакой игры в одностороннюю эскалацию у Запада не получится", - сказал он.
По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявления из Франции, США и Великобритании требуют особого внимания и особых мер. Он назвал это "совсем новым витком к эскалации напряженности".
Ранее на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что размещение на пространстве организации военной инфраструктуры США неприемлемо, такие планы угрожают ШОС.
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