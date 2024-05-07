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Учения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику Запада

Учения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику Запада - РИА Новости Крым, 07.05.2024

Учения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику Запада

Подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий... РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T08:13

2024-05-07T08:13

2024-05-07T08:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Генштаб РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ.США и их союзники регулярно поставляют Киеву все более смертоносные виды вооружения, которыми боевики могут бить по российской территории и убивать русских людей, сделал акцент посол."Мы никому не угрожаем. Однако слетевшие с катушек стратеги в Вашингтоне и их сателлиты в Европе должны понимать, что в подстегиваемом ими повышении ставок Россия будет использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Никакой игры в одностороннюю эскалацию у Запада не получится", - сказал он.По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявления из Франции, США и Великобритании требуют особого внимания и особых мер. Он назвал это "совсем новым витком к эскалации напряженности".Ранее на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что размещение на пространстве организации военной инфраструктуры США неприемлемо, такие планы угрожают ШОС.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил начать подготовку к учениям с ракетными соединениями ЮФООпасная игра: в России высказались о ядерном оружии НАТО в ПольшеКакое новое вооружение поступит в армию России до конца года – Шойгу

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ядерное оружие, анатолий антонов, сша, европа, в мире, безопасность, новости, коллективный запад