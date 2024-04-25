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Опасная игра: в России высказались о ядерном оружии НАТО в Польше - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Опасная игра: в России высказались о ядерном оружии НАТО в Польше
Опасная игра: в России высказались о ядерном оружии НАТО в Польше - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Опасная игра: в России высказались о ядерном оружии НАТО в Польше
Размещение ядерных объектов стран НАТО на территории Польши вызовет дальнейший виток напряженности, став частью опасной игры, последствия которой "могут быть... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T17:27
2024-04-25T17:27
польша
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей рябков
ядерное оружие
безопасность
в мире
новости
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Размещение ядерных объектов стран НАТО на территории Польши вызовет дальнейший виток напряженности, став частью опасной игры, последствия которой "могут быть слабо предсказуемыми". Об этом в ходе пресс-конференции заявил замминистра иностранных дел РФ, шерпы России в БРИКС Сергей Рябков.Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие США. В Кремле отметили, что Россия предпримет соответствующие шаги для обеспечения своей безопасности, если Польша разместит на своей территории ядерное оружие.Если разговорами не ограничатся, и наметятся действия, то Россия не будет их игнорировать, дал понять дипломат."Если пойдут по пути дальнейшей эскалации, а именно так можно расценивать рассуждения, эти вербальные пока что игры с ядерным оружием, тогда, значит, произойдет дальнейший виток напряженности. И в целом эта игра очень опасная, ее последствия могут быть слабо предсказуемыми", – предупредил Рябков.Он подчеркнул, что тяжелейший кризис, который сложился в Евроатлантике, был "спровоцирован Вашингтоном и станами НАТО". По словам Рябкова, десятилетиями "они игнорировали целую серию обязательств политического характера и юридически обязывающих договоренностей" и делали все, чтобы ущемить законные интересы России вопреки ее настоятельным требованиям. В частности, продолжая "деструктивную политику по расширению Североатлантического альянса, созданию инфраструктуры и наращиванию потенциала в непосредственной близости от российских границ".Рябков напомнил, что Североатлантический альянс ранее взял на себя обязательство не размещать существенные боевые силы и ядерное оружие на территории тех государств, которые изначально не входили в НАТО.Читайте также на РИА Новости Крым:Разместят ли США свое ядерное оружие в ПольшеДаже если бы мы хотели: Дуда отказал Зеленскому в поставках PatriotНАТО не обсуждает ввод контингента на Украину – Столтенберг
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польша, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей рябков, ядерное оружие, безопасность, в мире, новости, нато
Опасная игра: в России высказались о ядерном оружии НАТО в Польше

Размещение ядерного оружия в Польше вызовет дальнейший виток напряженности НАТО и России

17:27 25.04.2024
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Размещение ядерных объектов стран НАТО на территории Польши вызовет дальнейший виток напряженности, став частью опасной игры, последствия которой "могут быть слабо предсказуемыми". Об этом в ходе пресс-конференции заявил замминистра иностранных дел РФ, шерпы России в БРИКС Сергей Рябков.
Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие США. В Кремле отметили, что Россия предпримет соответствующие шаги для обеспечения своей безопасности, если Польша разместит на своей территории ядерное оружие.
"Ситуация вызывает глубокую озабоченность. Это провокационные дискуссии. Это попытка дальнейшего нагнетания напряженности", – сказал Рябков.
Если разговорами не ограничатся, и наметятся действия, то Россия не будет их игнорировать, дал понять дипломат.
"Если пойдут по пути дальнейшей эскалации, а именно так можно расценивать рассуждения, эти вербальные пока что игры с ядерным оружием, тогда, значит, произойдет дальнейший виток напряженности. И в целом эта игра очень опасная, ее последствия могут быть слабо предсказуемыми", – предупредил Рябков.
Он подчеркнул, что тяжелейший кризис, который сложился в Евроатлантике, был "спровоцирован Вашингтоном и станами НАТО". По словам Рябкова, десятилетиями "они игнорировали целую серию обязательств политического характера и юридически обязывающих договоренностей" и делали все, чтобы ущемить законные интересы России вопреки ее настоятельным требованиям.
В частности, продолжая "деструктивную политику по расширению Североатлантического альянса, созданию инфраструктуры и наращиванию потенциала в непосредственной близости от российских границ".
Рябков напомнил, что Североатлантический альянс ранее взял на себя обязательство не размещать существенные боевые силы и ядерное оружие на территории тех государств, которые изначально не входили в НАТО.

"И к Польше это обязательство имеет самое непосредственное отношение. Они могут сколько угодно рассуждать в русле того, что их не устраивает в линии российской стороны. Но я, предваряя эти их рассуждения и рассуждения их хозяев в Вашингтоне, могу сказать, что наше терпение не безгранично", – подчеркнул представитель МИД.

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ПольшаРоссияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Сергей РябковЯдерное оружиеБезопасностьВ миреНовостиНАТО
 
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