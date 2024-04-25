https://crimea.ria.ru/20240425/opasnaya-igra-v-rossii-vyskazalis-o-yadernom-oruzhii-nato-v-polshe-1136856530.html

Опасная игра: в России высказались о ядерном оружии НАТО в Польше

Опасная игра: в России высказались о ядерном оружии НАТО в Польше - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Опасная игра: в России высказались о ядерном оружии НАТО в Польше

Размещение ядерных объектов стран НАТО на территории Польши вызовет дальнейший виток напряженности, став частью опасной игры, последствия которой "могут быть... РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T17:27

2024-04-25T17:27

2024-04-25T17:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Размещение ядерных объектов стран НАТО на территории Польши вызовет дальнейший виток напряженности, став частью опасной игры, последствия которой "могут быть слабо предсказуемыми". Об этом в ходе пресс-конференции заявил замминистра иностранных дел РФ, шерпы России в БРИКС Сергей Рябков.Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие США. В Кремле отметили, что Россия предпримет соответствующие шаги для обеспечения своей безопасности, если Польша разместит на своей территории ядерное оружие.Если разговорами не ограничатся, и наметятся действия, то Россия не будет их игнорировать, дал понять дипломат."Если пойдут по пути дальнейшей эскалации, а именно так можно расценивать рассуждения, эти вербальные пока что игры с ядерным оружием, тогда, значит, произойдет дальнейший виток напряженности. И в целом эта игра очень опасная, ее последствия могут быть слабо предсказуемыми", – предупредил Рябков.Он подчеркнул, что тяжелейший кризис, который сложился в Евроатлантике, был "спровоцирован Вашингтоном и станами НАТО". По словам Рябкова, десятилетиями "они игнорировали целую серию обязательств политического характера и юридически обязывающих договоренностей" и делали все, чтобы ущемить законные интересы России вопреки ее настоятельным требованиям. В частности, продолжая "деструктивную политику по расширению Североатлантического альянса, созданию инфраструктуры и наращиванию потенциала в непосредственной близости от российских границ".Рябков напомнил, что Североатлантический альянс ранее взял на себя обязательство не размещать существенные боевые силы и ядерное оружие на территории тех государств, которые изначально не входили в НАТО.Читайте также на РИА Новости Крым:Разместят ли США свое ядерное оружие в ПольшеДаже если бы мы хотели: Дуда отказал Зеленскому в поставках PatriotНАТО не обсуждает ввод контингента на Украину – Столтенберг

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польша, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей рябков, ядерное оружие, безопасность, в мире, новости, нато