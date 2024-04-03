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НАТО не обсуждает ввод контингента на Украину - Столтенберг - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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НАТО не обсуждает ввод контингента на Украину - Столтенберг
НАТО не обсуждает ввод контингента на Украину - Столтенберг - РИА Новости Крым, 03.04.2024
НАТО не обсуждает ввод контингента на Украину - Столтенберг
Страны НАТО не обсуждают вопрос присутствия военного контингента альянса на Украине, только координацию и доставку помощи. Такое заявление, комментируя опасения РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T19:50
2024-04-03T19:50
нато
йенс столтенберг
контингент нато
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Страны НАТО не обсуждают вопрос присутствия военного контингента альянса на Украине, только координацию и доставку помощи. Такое заявление, комментируя опасения Будапешта, что альянс станет непосредственным участником конфликта, сделал генсек Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости."Мы не обсуждаем присутствие боевых подразделений на Украине", – заявил Столтенберг по итогам заседания МИД стран альянса в Брюсселе. По его словам, обсуждается лишь "вопрос координации и доставки помощи на Украину, как в настоящее время это делают союзники по альянсу".Он также подчеркнул, что новые планы НАТО по координации помощи Украине якобы не приведут к участию альянса в конфликте и не изменят его оборонный характер.Ранее генсек НАТО предложил создать фонд взносов для финансирования киевского режима на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне.Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете la Stampa заявил, что отправка военного контингента НАТО на Украину станет шагом к эскалации и перечеркнет возможность разрешить конфликт дипломатическим путем.В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что присутствие сил НАТО на Украине "не является немыслимым", по сути, поддержав инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военнослужащих западных стран на Украину. Польский президент Анджей Дуда заявил, что Польше надо построить крупный аэропорт для переброски войск НАТО.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать".Позже французское издание Politico сообщило, что во Франции создадут коалицию государств, которые рассматривают возможность направить войска на Украину.Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Германия не отправит своих военнослужащих на Украину, причем Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом. Йенс Столтенберг также заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит консультироваться в важных вопросах с членами НАТО, поскольку решение одного союзника влияет на всех членов организации.Читайте также на РИА Новости Крым:Блеф Макрона и интриги Прибалтики: эксперт оценил "армию НАТО" на УкраинеНа учениях НАТО отрабатывают сценарий вооруженного конфликта с РоссиейВойска НАТО на Украине: во Франции Макрона назвали безумцем
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НАТО не обсуждает ввод контингента на Украину - Столтенберг

Столтенберг: НАТО не обсуждает присутствие своих боевых подразделений на Украине

19:50 03.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Страны НАТО не обсуждают вопрос присутствия военного контингента альянса на Украине, только координацию и доставку помощи. Такое заявление, комментируя опасения Будапешта, что альянс станет непосредственным участником конфликта, сделал генсек Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.
"Мы не обсуждаем присутствие боевых подразделений на Украине", – заявил Столтенберг по итогам заседания МИД стран альянса в Брюсселе. По его словам, обсуждается лишь "вопрос координации и доставки помощи на Украину, как в настоящее время это делают союзники по альянсу".
Он также подчеркнул, что новые планы НАТО по координации помощи Украине якобы не приведут к участию альянса в конфликте и не изменят его оборонный характер.
Ранее генсек НАТО предложил создать фонд взносов для финансирования киевского режима на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне.
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете la Stampa заявил, что отправка военного контингента НАТО на Украину станет шагом к эскалации и перечеркнет возможность разрешить конфликт дипломатическим путем.
В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что присутствие сил НАТО на Украине "не является немыслимым", по сути, поддержав инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военнослужащих западных стран на Украину. Польский президент Анджей Дуда заявил, что Польше надо построить крупный аэропорт для переброски войск НАТО.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать".
Позже французское издание Politico сообщило, что во Франции создадут коалицию государств, которые рассматривают возможность направить войска на Украину.
Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Германия не отправит своих военнослужащих на Украину, причем Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом. Йенс Столтенберг также заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит консультироваться в важных вопросах с членами НАТО, поскольку решение одного союзника влияет на всех членов организации.
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