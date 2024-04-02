https://crimea.ria.ru/20240402/missiya-dlya-ukrainy-stoltenberg-khochet-sobrat-100-milliardov-dollarov-1136237613.html

"Миссия для Украины": Столтенберг хочет собрать 100 миллиардов долларов

"Миссия для Украины": Столтенберг хочет собрать 100 миллиардов долларов - РИА Новости Крым, 02.04.2024

"Миссия для Украины": Столтенберг хочет собрать 100 миллиардов долларов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T20:07

2024-04-02T20:07

2024-04-02T20:09

йенс столтенберг

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западная помощь украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне, передает агентство Bloomberg.По словам агентства, союзники обсуждают предложение Столтенберга и механику расчета, в том числе вопрос о том, включать ли двустороннюю помощь Украине в общую сумму. В то же время отмечается, что предложение, которое нуждается в одобрении 32-х союзников НАТО, скорее всего, будет изменено до того, как будет окончательно согласовано.В рамках соглашения альянс может также взять на себя оперативные обязанности возглавляемой США контактной группы по обороне Украины, которая координирует поставки оружия Киеву, отмечает агентство.Кроме того, издание Financial Times пишет, что предложение будет носить название "Миссия для Украины", а Столтенберг представил его как средство "защитить механизм от ветров политических перемен", сообщает РИА Новости.

https://crimea.ria.ru/20240327/zapad-pod-udarom-chem-opasen-kiev-dlya-svoikh-khozyaev-1136082606.html

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йенс столтенберг, новости, нато, политика, в мире, украина, западная помощь украине