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Семь реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

Семь реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 06.05.2024

Семь реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

Семь реактивных снарядов Vampire уничтожены над территорией Белгородской области дежурными средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T17:04

2024-05-06T17:04

2024-05-06T17:07

белгородская область

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новости

пво

рсзо vampire

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Семь реактивных снарядов Vampire уничтожены над территорией Белгородской области дежурными средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщает Минобороны РФ.Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области, уточнили в оборонном ведомстве.Ранее после атаки ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе региона мужчина и женщина получили осколочные ранения.Утром украинские дроны атаковали две "ГАЗели" и легковой автомобиль с работниками предприятия "Агро-Белогорье". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке дронов-камикадзе в районе села Березовка Борисовского района пострадали 35 человек, из них двое детей, семь человек погибли.В субботу в результате взрыва в селе Красное Шебекинского городского округа Белгородской области был поврежден инфраструктурный объект связи. А в селе Вергилевка Белгородского района после падения и детонации дрона был поврежден жилой дом.В пятницу ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек.

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, министерство обороны рф, новости, пво, рсзо vampire