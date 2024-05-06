Семь реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
Над Белгородской областью уничтожены семь реактивных снарядов Vampire
17:04 06.05.2024 (обновлено: 17:07 06.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Семь реактивных снарядов Vampire уничтожены над территорией Белгородской области дежурными средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Около 16:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", – сказано в сообщении.
Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области, уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее после атаки ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе региона мужчина и женщина получили осколочные ранения.
Утром украинские дроны атаковали две "ГАЗели" и легковой автомобиль с работниками предприятия "Агро-Белогорье". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке дронов-камикадзе в районе села Березовка Борисовского района пострадали 35 человек, из них двое детей, семь человек погибли.
В субботу в результате взрыва в селе Красное Шебекинского городского округа Белгородской области был поврежден инфраструктурный объект связи. А в селе Вергилевка Белгородского района после падения и детонации дрона был поврежден жилой дом.
В пятницу ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек.