Женщина ранена в результате падения дрона ВСУ в Белгородской области
Женщина ранена в результате падения украинского беспилотника в Белгородской области
14:16 06.05.2024 (обновлено: 14:24 06.05.2024)
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкТамбовская областная станция скорой медицинской помощи
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области ранена женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Окраина города Шебекино подверглась атаке ВСУ с помощью БПЛА. Беспилотник упал в частный жилой сектор. В результате детонации поврежден забор домовладения и пострадала мирная жительница – у женщины осколочные ранения нижней конечности", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Бригадой скорой пострадавшая доставляется в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается, уточнил губернатор.
Ранее после атаки ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе региона мужчина получил осколочные ранения.
Утром украинские дроны атаковали две "ГАЗели" и легковой автомобиль с работниками предприятия "Агро-Белогорье". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке дронов-камикадзе в районе села Березовка Борисовского района пострадали 35 человек, из них двое детей, семь человек погибли.
В субботу в результате взрыва в селе Красное Шебекинского городского округа Белгородской области был поврежден инфраструктурный объект связи. А в селе Вергилевка Белгородского района после падения и детонации дрона был поврежден жилой дом.
В пятницу ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек.