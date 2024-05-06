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Женщина ранена в результате падения дрона ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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Женщина ранена в результате падения дрона ВСУ в Белгородской области
Женщина ранена в результате падения дрона ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Женщина ранена в результате падения дрона ВСУ в Белгородской области
В результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области ранена женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T14:16
2024-05-06T14:24
белгородская область
новости
вячеслав гладков
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области ранена женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Бригадой скорой пострадавшая доставляется в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается, уточнил губернатор.Ранее после атаки ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе региона мужчина получил осколочные ранения.Утром украинские дроны атаковали две "ГАЗели" и легковой автомобиль с работниками предприятия "Агро-Белогорье". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке дронов-камикадзе в районе села Березовка Борисовского района пострадали 35 человек, из них двое детей, семь человек погибли.В субботу в результате взрыва в селе Красное Шебекинского городского округа Белгородской области был поврежден инфраструктурный объект связи. А в селе Вергилевка Белгородского района после падения и детонации дрона был поврежден жилой дом.В пятницу ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек.
https://crimea.ria.ru/20240506/ataka-vsu-na-avto-v-belgorodskoy-oblasti--chto-izvestno-o-chp-k-etomu-chasu-1137075284.html
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РИА Новости Крым
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белгородская область, новости, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Женщина ранена в результате падения дрона ВСУ в Белгородской области

Женщина ранена в результате падения украинского беспилотника в Белгородской области

14:16 06.05.2024 (обновлено: 14:24 06.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкТамбовская областная станция скорой медицинской помощи
Тамбовская областная станция скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области ранена женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Окраина города Шебекино подверглась атаке ВСУ с помощью БПЛА. Беспилотник упал в частный жилой сектор. В результате детонации поврежден забор домовладения и пострадала мирная жительница – у женщины осколочные ранения нижней конечности", – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Бригадой скорой пострадавшая доставляется в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается, уточнил губернатор.
Ранее после атаки ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе региона мужчина получил осколочные ранения.
Утром украинские дроны атаковали две "ГАЗели" и легковой автомобиль с работниками предприятия "Агро-Белогорье". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке дронов-камикадзе в районе села Березовка Борисовского района пострадали 35 человек, из них двое детей, семь человек погибли.
В субботу в результате взрыва в селе Красное Шебекинского городского округа Белгородской области был поврежден инфраструктурный объект связи. А в селе Вергилевка Белгородского района после падения и детонации дрона был поврежден жилой дом.
В пятницу ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек.
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Белгородская областьНовостиВячеслав ГладковПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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