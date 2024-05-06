https://crimea.ria.ru/20240506/chislo-pogibshikh-v-belgorodskoy-oblasti-pri-atake-vsu-vozroslo-do-7-chelovek-1137074248.html
Число погибших при атаке ВСУ на Белгородскую область возросло до семи
Число погибших при атаке ВСУ на Белгородскую область возросло до семи - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Число погибших при атаке ВСУ на Белгородскую область возросло до семи
Число погибших сотрудников компании "Агро-Белогорье" в результате атаки украинских дронов возросло до семи. Об этом со ссылкой на комментарий пресс-службы... РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T11:14
2024-05-06T11:14
2024-05-06T11:22
белгородская область
новости
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Число погибших сотрудников компании "Агро-Белогорье" в результате атаки украинских дронов возросло до семи. Об этом со ссылкой на комментарий пресс-службы предприятия пишет РИА Новости.В компании также уточнили, что родственникам погибших выплатят по одному миллиону рублей, выплаты пострадавшим составят от 250 до 500 тысяч рублей.Украинские дроны утром атаковали две "ГАЗели" и легковой автомобиль с работниками предприятия "Агро-Белогорье". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке дронов-камикадзе в районе села Березовка Борисовского района пострадали 35 человек, из них двое детей.В Следственном комитете России заявили, что будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению данного преступления.В субботу в результате взрыва в селе Красное Шебекинского городского округа Белгородской области был поврежден инфраструктурный объект связи. А в селе Вергилевка Белгородского района после падения и детонации дрона был поврежден жилой дом.В пятницу ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака БПЛА на село в Белгородской области – есть пострадавшийУкраинский дрон атаковал автобус с людьми – есть раненыйМирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на Херсонщине
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РИА Новости Крым
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белгородская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
Число погибших при атаке ВСУ на Белгородскую область возросло до семи
Число погибших при атаке ВСУ на Белгородскую область возросло до 7 человек
11:14 06.05.2024 (обновлено: 11:22 06.05.2024)