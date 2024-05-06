https://crimea.ria.ru/20240506/chislo-pogibshikh-v-belgorodskoy-oblasti-pri-atake-vsu-vozroslo-do-7-chelovek-1137074248.html

Число погибших при атаке ВСУ на Белгородскую область возросло до семи

Число погибших при атаке ВСУ на Белгородскую область возросло до семи - РИА Новости Крым, 06.05.2024

Число погибших при атаке ВСУ на Белгородскую область возросло до семи

Число погибших сотрудников компании "Агро-Белогорье" в результате атаки украинских дронов возросло до семи. Об этом со ссылкой на комментарий пресс-службы... РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T11:14

2024-05-06T11:14

2024-05-06T11:22

белгородская область

новости

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Число погибших сотрудников компании "Агро-Белогорье" в результате атаки украинских дронов возросло до семи. Об этом со ссылкой на комментарий пресс-службы предприятия пишет РИА Новости.В компании также уточнили, что родственникам погибших выплатят по одному миллиону рублей, выплаты пострадавшим составят от 250 до 500 тысяч рублей.Украинские дроны утром атаковали две "ГАЗели" и легковой автомобиль с работниками предприятия "Агро-Белогорье". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке дронов-камикадзе в районе села Березовка Борисовского района пострадали 35 человек, из них двое детей.В Следственном комитете России заявили, что будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению данного преступления.В субботу в результате взрыва в селе Красное Шебекинского городского округа Белгородской области был поврежден инфраструктурный объект связи. А в селе Вергилевка Белгородского района после падения и детонации дрона был поврежден жилой дом.В пятницу ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака БПЛА на село в Белгородской области – есть пострадавшийУкраинский дрон атаковал автобус с людьми – есть раненыйМирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на Херсонщине

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области