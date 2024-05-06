Повторная атака ВСУ в Белгородской области – есть пострадавший
Мужчина ранен в Белгородской области в результате повторной атаки ВСУ
11:45 06.05.2024 (обновлено: 11:57 06.05.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Больница, "Скорая помощь"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В результате повторной атаки дроном ВСУ в Белгородской области ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Повторная атака ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе. Движущийся легковой автомобиль был атакован на участке автодороги в районе села Березовка. По предварительной информации, один человек пострадал – у мужчины осколочные ранения нижней конечности", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Бригадой скорой пострадавший доставлен в Центральную районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, уточнил губернатор.
Утром украинские дроны атаковали две "ГАЗели" и легковой автомобиль с работниками предприятия "Агро-Белогорье". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке дронов-камикадзе в районе села Березовка Борисовского района пострадали 35 человек, из них двое детей, семь человек погибли.
В субботу в результате взрыва в селе Красное Шебекинского городского округа Белгородской области был поврежден инфраструктурный объект связи. А в селе Вергилевка Белгородского района после падения и детонации дрона был поврежден жилой дом.
В пятницу ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек.
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