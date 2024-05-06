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Повторная атака ВСУ в Белгородской области – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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Повторная атака ВСУ в Белгородской области – есть пострадавший
Повторная атака ВСУ в Белгородской области – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Повторная атака ВСУ в Белгородской области – есть пострадавший
В результате повторной атаки дроном ВСУ в Белгородской области ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T11:45
2024-05-06T11:57
белгородская область
новости
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В результате повторной атаки дроном ВСУ в Белгородской области ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Бригадой скорой пострадавший доставлен в Центральную районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, уточнил губернатор.Утром украинские дроны атаковали две "ГАЗели" и легковой автомобиль с работниками предприятия "Агро-Белогорье". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке дронов-камикадзе в районе села Березовка Борисовского района пострадали 35 человек, из них двое детей, семь человек погибли.В субботу в результате взрыва в селе Красное Шебекинского городского округа Белгородской области был поврежден инфраструктурный объект связи. А в селе Вергилевка Белгородского района после падения и детонации дрона был поврежден жилой дом.В пятницу ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон атаковал автобус с людьми – есть раненыйГлава Белгородской области награжден орденом Мужества - указ ПутинаМирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на Херсонщине
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белгородская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы белгородской области
Повторная атака ВСУ в Белгородской области – есть пострадавший

Мужчина ранен в Белгородской области в результате повторной атаки ВСУ

11:45 06.05.2024 (обновлено: 11:57 06.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Больница, "Скорая помощь"
 Больница, Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В результате повторной атаки дроном ВСУ в Белгородской области ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Повторная атака ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе. Движущийся легковой автомобиль был атакован на участке автодороги в районе села Березовка. По предварительной информации, один человек пострадал – у мужчины осколочные ранения нижней конечности", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Бригадой скорой пострадавший доставлен в Центральную районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, уточнил губернатор.
Утром украинские дроны атаковали две "ГАЗели" и легковой автомобиль с работниками предприятия "Агро-Белогорье". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке дронов-камикадзе в районе села Березовка Борисовского района пострадали 35 человек, из них двое детей, семь человек погибли.
В субботу в результате взрыва в селе Красное Шебекинского городского округа Белгородской области был поврежден инфраструктурный объект связи. А в селе Вергилевка Белгородского района после падения и детонации дрона был поврежден жилой дом.
В пятницу ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек.
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Белгородская областьНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияОбстрелы Белгородской области
 
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