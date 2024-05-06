https://crimea.ria.ru/20240506/povtornaya-ataka-vsu-v-belgorodskoy-oblasti--est-postradavshiy-1137074950.html

Повторная атака ВСУ в Белгородской области – есть пострадавший

Повторная атака ВСУ в Белгородской области – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 06.05.2024

Повторная атака ВСУ в Белгородской области – есть пострадавший

В результате повторной атаки дроном ВСУ в Белгородской области ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T11:45

2024-05-06T11:45

2024-05-06T11:57

белгородская область

новости

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В результате повторной атаки дроном ВСУ в Белгородской области ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Бригадой скорой пострадавший доставлен в Центральную районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, уточнил губернатор.Утром украинские дроны атаковали две "ГАЗели" и легковой автомобиль с работниками предприятия "Агро-Белогорье". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке дронов-камикадзе в районе села Березовка Борисовского района пострадали 35 человек, из них двое детей, семь человек погибли.В субботу в результате взрыва в селе Красное Шебекинского городского округа Белгородской области был поврежден инфраструктурный объект связи. А в селе Вергилевка Белгородского района после падения и детонации дрона был поврежден жилой дом.В пятницу ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон атаковал автобус с людьми – есть раненыйГлава Белгородской области награжден орденом Мужества - указ ПутинаМирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на Херсонщине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы белгородской области