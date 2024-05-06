https://crimea.ria.ru/20240506/putin-poblagodaril-kabinet-ministrov-rf-za-rabotu-1137082742.html

Путин поблагодарил кабинет министров РФ за работу

Путин поблагодарил кабинет министров РФ за работу - РИА Новости Крым, 06.05.2024

Путин поблагодарил кабинет министров РФ за работу

Начало работы уходящего состава правительства РФ совпало с пандемией коронавируса и введения против России беспрецедентных экономических санкций. Однако кабинет РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T16:21

2024-05-06T16:21

2024-05-06T16:46

владимир путин (политик)

правительство россии

новости

россия

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Начало работы уходящего состава правительства РФ совпало с пандемией коронавируса и введения против России беспрецедентных экономических санкций. Однако кабинет министров и власти страны прошли его достойно, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства.Президент подчеркнул, что эта работа была сложным испытанием для всех. Однако его удалось пройти достойно. Пришлось мобилизовать все ресурсы здравоохранения, социальной сферы, промышленности и производства всего необходимого для организации борьбы с этой угрозой."Очень много было сделано правительством для поддержки экономики", – продолжил Путин. Он напомнил, что необходимо было принимать решения по поддержке отраслей – строительству, дорожному строительству, коллективов в условиях ограничений. Решения по поддержке целых отраслей экономики были сбалансированными и дали удовлетворительный результат.Еще одним испытанием стало начало специальной военной операции. Президент подчеркнул, что это произошло после того, как стало понятным, что после 8 лет издевательства над людьми, которые проживали в Донбассе, не удается решить их проблемы мирными средствами.То бесконечное число санкций, с которым пришлось столкнуться, были направлены на одно – разрушить Россию изнутри. Не только политически. А прежде всего экономически – создать проблемы в трудовых коллективах, вызвать массовую безработицу, привести к закрытию предприятий и целых отраслей производства, пояснил российский лидер."Как мы знаем, ничего у наших противников не вышло, – подчеркнул Путин. – Результат получился ровно обратный ожидаемому. В прошлом году экономика росла темпами выше мировой".В частности, по этому показателю Россия опередила не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства так называемой большой семерки.Российский лидер также указал, что правительство успешно решало и текущие задачи. Активно и последовательно работало по повестке развития в рамках ключевых национальных целей и приоритетов.

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), правительство россии, новости, россия, экономика