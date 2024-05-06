https://crimea.ria.ru/20240506/putin-rabota-v-interesakh-rossii-i-ee-narodov-ne-prekraschaetsya-1137084367.html

Путин: работа в интересах России и ее народов не прекращается

Путин: работа в интересах России и ее народов не прекращается - РИА Новости Крым, 06.05.2024

Путин: работа в интересах России и ее народов не прекращается

Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России и ее народов не прекращается, сказал президент России... РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T18:28

2024-05-06T18:28

2024-05-06T18:28

владимир путин (политик)

россия

новости

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России и ее народов не прекращается, сказал президент России Владимир Путин в заключительном слове на встрече с членами правительства РФ.Он подчеркнул, что благодаря этим действиям удалось обеспечить достойный рост доходов и заработных плат граждан."Конечно, наверное, мы могли сделать больше, но то что сделано – было сделано достойно и с вполне удовлетворительным результатом", – отметил российский лидер.Он также подчеркнул, что по всем основным направлениям правительством достигнуты весомые результаты, а набранный темп и созданные заделы имеют огромное значение для решения сегодняшних и будущих задач, выполнения долгосрочных планов развития.

https://crimea.ria.ru/20240506/putin-poblagodaril-kabinet-ministrov-rf-za-rabotu-1137082742.html

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владимир путин (политик), россия, новости, правительство россии