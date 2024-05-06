https://crimea.ria.ru/20240506/putin-rabota-v-interesakh-rossii-i-ee-narodov-ne-prekraschaetsya-1137084367.html
Путин: работа в интересах России и ее народов не прекращается
Путин: работа в интересах России и ее народов не прекращается - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Путин: работа в интересах России и ее народов не прекращается
Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России и ее народов не прекращается, сказал президент России... РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T18:28
2024-05-06T18:28
2024-05-06T18:28
владимир путин (политик)
россия
новости
правительство россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/06/1137084008_454:660:2921:2047_1920x0_80_0_0_ebb745e557c0ca6388302d42212a314d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России и ее народов не прекращается, сказал президент России Владимир Путин в заключительном слове на встрече с членами правительства РФ.Он подчеркнул, что благодаря этим действиям удалось обеспечить достойный рост доходов и заработных плат граждан."Конечно, наверное, мы могли сделать больше, но то что сделано – было сделано достойно и с вполне удовлетворительным результатом", – отметил российский лидер.Он также подчеркнул, что по всем основным направлениям правительством достигнуты весомые результаты, а набранный темп и созданные заделы имеют огромное значение для решения сегодняшних и будущих задач, выполнения долгосрочных планов развития.
https://crimea.ria.ru/20240506/putin-poblagodaril-kabinet-ministrov-rf-za-rabotu-1137082742.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/06/1137084008_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_958f1d9ae665c0313ea798747a021b96.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, новости, правительство россии
Путин: работа в интересах России и ее народов не прекращается
Работа в интересах России и ее народов не прекращается – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России и ее народов не прекращается, сказал президент России Владимир Путин в заключительном слове на встрече с членами правительства РФ.
"Мы вместе искали достойные ответы на сложнейшие исторические вызовы и в целом успешно их преодолевали. Укрепляли международные позиции, безопасность и суверенитет России были во главе угла всех задач, которые мы перед собой ставили и решали", – сказал президент.
Он подчеркнул, что благодаря этим действиям удалось обеспечить достойный рост доходов и заработных плат граждан.
"Конечно, наверное, мы могли сделать больше, но то что сделано – было сделано достойно и с вполне удовлетворительным результатом", – отметил российский лидер.
Он также подчеркнул, что по всем основным направлениям правительством достигнуты весомые результаты, а набранный темп и созданные заделы имеют огромное значение для решения сегодняшних и будущих задач, выполнения долгосрочных планов развития.
"Нам предстоит запускать новые национальные проекты и федеральные программы", – уточнил президент и подчеркнул, что необходима преемственность в работе по достижению целей национального развития. – Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России и ее народов не прекращается".