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Путин: работа в интересах России и ее народов не прекращается - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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Путин: работа в интересах России и ее народов не прекращается
Путин: работа в интересах России и ее народов не прекращается - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Путин: работа в интересах России и ее народов не прекращается
Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России и ее народов не прекращается, сказал президент России... РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T18:28
2024-05-06T18:28
владимир путин (политик)
россия
новости
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России и ее народов не прекращается, сказал президент России Владимир Путин в заключительном слове на встрече с членами правительства РФ.Он подчеркнул, что благодаря этим действиям удалось обеспечить достойный рост доходов и заработных плат граждан."Конечно, наверное, мы могли сделать больше, но то что сделано – было сделано достойно и с вполне удовлетворительным результатом", – отметил российский лидер.Он также подчеркнул, что по всем основным направлениям правительством достигнуты весомые результаты, а набранный темп и созданные заделы имеют огромное значение для решения сегодняшних и будущих задач, выполнения долгосрочных планов развития.
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владимир путин (политик), россия, новости, правительство россии
Путин: работа в интересах России и ее народов не прекращается

Работа в интересах России и ее народов не прекращается – Путин

18:28 06.05.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с членами правительства
Президент Владимир Путин провел встречу с членами правительства - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России и ее народов не прекращается, сказал президент России Владимир Путин в заключительном слове на встрече с членами правительства РФ.
"Мы вместе искали достойные ответы на сложнейшие исторические вызовы и в целом успешно их преодолевали. Укрепляли международные позиции, безопасность и суверенитет России были во главе угла всех задач, которые мы перед собой ставили и решали", – сказал президент.
Он подчеркнул, что благодаря этим действиям удалось обеспечить достойный рост доходов и заработных плат граждан.
"Конечно, наверное, мы могли сделать больше, но то что сделано – было сделано достойно и с вполне удовлетворительным результатом", – отметил российский лидер.
Он также подчеркнул, что по всем основным направлениям правительством достигнуты весомые результаты, а набранный темп и созданные заделы имеют огромное значение для решения сегодняшних и будущих задач, выполнения долгосрочных планов развития.

"Нам предстоит запускать новые национальные проекты и федеральные программы", – уточнил президент и подчеркнул, что необходима преемственность в работе по достижению целей национального развития. – Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России и ее народов не прекращается".

Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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