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Зеленский внес в Раду проект продления военного положения еще на 3 месяца

Зеленский внес в Раду проект продления военного положения еще на 3 месяца - РИА Новости Крым, 06.05.2024

Зеленский внес в Раду проект продления военного положения еще на 3 месяца

Законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток зарегистрированы на сайте украинского парламента. РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T15:52

2024-05-06T15:52

2024-05-06T15:53

новости

украина

владимир зеленский (президент украины)

верховная рада украины

мобилизация на украине

военное положение на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток зарегистрированы на сайте украинского парламента.Инициатор законопроектов – Владимир Зеленский. Документы внесены в Раду в понедельник.Еще один законопроект, зарегистрированный в парламенте, предлагает продлить срок действия мобилизации на 90 дней.4 мая на Украине вступил в силу закон, который отменяет статус ограниченно годных к воинской службе. В Telegram-канале Минобороны Украины рассказали, о каких изменениях идет речь и как теперь будут действовать призывные комиссии.В украинских вузах планируют ввести квалификационный экзамен для бакалавров, магистров и аспирантов, чтобы отсеять мужчин в возрасте старше 25 лет. Соответствующий законопроект одобрен радой в первом чтении.На прошлой неделе стало известно, что для службы в ВСУ признали годными украинцев с ВИЧ, онкозаболеваниями и психическими расстройствами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по таким параметрам в ВСУ можно призвать президента США Джо Байдена и главу киевского режима Владимира Зеленского.Читайте также на РИА Новости Крым:Утилизация по-киевски: в чем подвох с мобилизацией больных украинцевВ Херсоне военкомы отлавливают инвалидов для отправки на фронт – СальдоСкандальный закон о мобилизации на Украине ужесточат - Азаров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, владимир зеленский (президент украины), верховная рада украины, мобилизация на украине, военное положение на украине, всу (вооруженные силы украины)