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Зеленский внес в Раду проект продления военного положения еще на 3 месяца - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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Зеленский внес в Раду проект продления военного положения еще на 3 месяца
Зеленский внес в Раду проект продления военного положения еще на 3 месяца - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Зеленский внес в Раду проект продления военного положения еще на 3 месяца
Законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток зарегистрированы на сайте украинского парламента. РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T15:52
2024-05-06T15:53
новости
украина
владимир зеленский (президент украины)
верховная рада украины
мобилизация на украине
военное положение на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток зарегистрированы на сайте украинского парламента.Инициатор законопроектов – Владимир Зеленский. Документы внесены в Раду в понедельник.Еще один законопроект, зарегистрированный в парламенте, предлагает продлить срок действия мобилизации на 90 дней.4 мая на Украине вступил в силу закон, который отменяет статус ограниченно годных к воинской службе. В Telegram-канале Минобороны Украины рассказали, о каких изменениях идет речь и как теперь будут действовать призывные комиссии.В украинских вузах планируют ввести квалификационный экзамен для бакалавров, магистров и аспирантов, чтобы отсеять мужчин в возрасте старше 25 лет. Соответствующий законопроект одобрен радой в первом чтении.На прошлой неделе стало известно, что для службы в ВСУ признали годными украинцев с ВИЧ, онкозаболеваниями и психическими расстройствами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по таким параметрам в ВСУ можно призвать президента США Джо Байдена и главу киевского режима Владимира Зеленского.Читайте также на РИА Новости Крым:Утилизация по-киевски: в чем подвох с мобилизацией больных украинцевВ Херсоне военкомы отлавливают инвалидов для отправки на фронт – СальдоСкандальный закон о мобилизации на Украине ужесточат - Азаров
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
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новости, украина, владимир зеленский (президент украины), верховная рада украины, мобилизация на украине, военное положение на украине, всу (вооруженные силы украины)
Зеленский внес в Раду проект продления военного положения еще на 3 месяца

Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию

15:52 06.05.2024 (обновлено: 15:53 06.05.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийФлаг Украины
Флаг Украины
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток зарегистрированы на сайте украинского парламента.
Инициатор законопроектов – Владимир Зеленский. Документы внесены в Раду в понедельник.
"Продлить срок действия военного положения на Украине с 5:30 (совпадает с мск) 14 мая сроком на 90 суток", – говорится в тексте приложения к законопроекту, опубликованному на сайте Рады.
Еще один законопроект, зарегистрированный в парламенте, предлагает продлить срок действия мобилизации на 90 дней.
4 мая на Украине вступил в силу закон, который отменяет статус ограниченно годных к воинской службе. В Telegram-канале Минобороны Украины рассказали, о каких изменениях идет речь и как теперь будут действовать призывные комиссии.
В украинских вузах планируют ввести квалификационный экзамен для бакалавров, магистров и аспирантов, чтобы отсеять мужчин в возрасте старше 25 лет. Соответствующий законопроект одобрен радой в первом чтении.
На прошлой неделе стало известно, что для службы в ВСУ признали годными украинцев с ВИЧ, онкозаболеваниями и психическими расстройствами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по таким параметрам в ВСУ можно призвать президента США Джо Байдена и главу киевского режима Владимира Зеленского.
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НовостиУкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)Верховная Рада УкраиныМобилизация на УкраинеВоенное положение на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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