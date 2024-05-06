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Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри возобновила работу - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри возобновила работу
Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри возобновила работу - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри возобновила работу
Отложенное из-за непогоды открытие канатной дороги Мисхор – Ай-Петри состоялось в понедельник 6 мая. Об этом РИА Новости Крым сообщили сотрудники горячей линии. РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T16:10
2024-05-06T16:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Отложенное из-за непогоды открытие канатной дороги Мисхор – Ай-Петри состоялось в понедельник 6 мая. Об этом РИА Новости Крым сообщили сотрудники горячей линии.И уточнили, что последний подъем будет осуществляться в 16 часов, а последний спуск в 18 часов.Ранее в Telegram-канале Туристического центра Ай-Петри сообщали, что данное открытие является техническим. До 1 июня на плато Ай-Петри будут вестись работы по благоустройству территории. Последнее включает постройку туристического центра, благоустройство смотровых площадок, полную реновацию зданий канатной дороги, их покраску, восстановление фасадов и организацию архитектурной подсветки.Открытие отремонтированной канатной дороги должно было состояться 1 мая, но было перенесено из-за сильного ветра.Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 м. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 м.В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатную дорогу планировали запустить 1 мая – на два месяца раньше запланированного срока.Читайте также на РИА Новости Крым:Парковки в Ялте на майские праздники будут бесплатнымиЯлта готовится к сезону – названы новые точки притяжения туристовКогда отремонтируют дорогу на Ай-Петри
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РИА Новости Крым
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Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри возобновила работу

Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри в Крыму возобновила работу – расписание

16:10 06.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКанатная дорога на Ай-Петри
Канатная дорога на Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Отложенное из-за непогоды открытие канатной дороги Мисхор – Ай-Петри состоялось в понедельник 6 мая. Об этом РИА Новости Крым сообщили сотрудники горячей линии.
"С сегодняшнего дня канатная дорога в работе. Она доступна ежедневно с 9 до 19 часов в случае благоприятных погодных условий", – сообщили сотрудники.
И уточнили, что последний подъем будет осуществляться в 16 часов, а последний спуск в 18 часов.
Ранее в Telegram-канале Туристического центра Ай-Петри сообщали, что данное открытие является техническим. До 1 июня на плато Ай-Петри будут вестись работы по благоустройству территории. Последнее включает постройку туристического центра, благоустройство смотровых площадок, полную реновацию зданий канатной дороги, их покраску, восстановление фасадов и организацию архитектурной подсветки.
Открытие отремонтированной канатной дороги должно было состояться 1 мая, но было перенесено из-за сильного ветра.
Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 м. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 м.
В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатную дорогу планировали запустить 1 мая – на два месяца раньше запланированного срока.
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