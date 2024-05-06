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После атаки РСЗО Vampire ранена 8-летняя девочка и погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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После атаки РСЗО Vampire ранена 8-летняя девочка и погиб мирный житель
После атаки РСЗО Vampire ранена 8-летняя девочка и погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 06.05.2024
После атаки РСЗО Vampire ранена 8-летняя девочка и погиб мирный житель
В результате атаки ВСУ на Белгородскую область ранена 8-летняя девочка и погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T17:16
2024-05-06T17:35
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
новости
рсзо vampire
скорая помощь
больница
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на Белгородскую область ранена 8-летняя девочка и погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Бригадой скорой ребенка доставляют в детскую областную клиническую больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь, уточнил губернатор.В Белгородском районе в результате воздушной атаки ВСУ в селе Никольское различные повреждения зафиксированы в 14 частных жилых домовладениях и одной квартире в МКД, также осколками посечены один легкой автомобиль и трактор. Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Обход территории продолжается, подчеркнул Гладков.Ранее в результате атаки ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе региона ранены мужчина и женщина.Утром украинские дроны атаковали две "ГАЗели" и легковой автомобиль с работниками предприятия "Агро-Белогорье". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке дронов-камикадзе в районе села Березовка Борисовского района пострадали 35 человек, из них двое детей, семь человек погибли.В субботу в результате взрыва в селе Красное Шебекинского городского округа Белгородской области был поврежден инфраструктурный объект связи. А в селе Вергилевка Белгородского района после падения и детонации дрона был поврежден жилой дом.В пятницу ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек.
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, новости, рсзо vampire, скорая помощь, больница
После атаки РСЗО Vampire ранена 8-летняя девочка и погиб мирный житель

Ребенок ранен и погиб мужчина после атаки ВСУ на Белгородскую область

17:16 06.05.2024 (обновлено: 17:35 06.05.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на Белгородскую область ранена 8-летняя девочка и погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Никольское Белгородского района в результате прямого попадания в летнюю кухню погиб мирный житель. По предварительным данным, там же, в Никольском, осколками ранило 8-летнюю девочку", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Бригадой скорой ребенка доставляют в детскую областную клиническую больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь, уточнил губернатор.
В Белгородском районе в результате воздушной атаки ВСУ в селе Никольское различные повреждения зафиксированы в 14 частных жилых домовладениях и одной квартире в МКД, также осколками посечены один легкой автомобиль и трактор. Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Обход территории продолжается, подчеркнул Гладков.
Ранее в результате атаки ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе региона ранены мужчина и женщина.
Утром украинские дроны атаковали две "ГАЗели" и легковой автомобиль с работниками предприятия "Агро-Белогорье". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке дронов-камикадзе в районе села Березовка Борисовского района пострадали 35 человек, из них двое детей, семь человек погибли.
В субботу в результате взрыва в селе Красное Шебекинского городского округа Белгородской области был поврежден инфраструктурный объект связи. А в селе Вергилевка Белгородского района после падения и детонации дрона был поврежден жилой дом.
В пятницу ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек.
Вячеслав ГладковОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьНовостиРСЗО VampireСкорая помощьБольница
 
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