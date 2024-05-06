https://crimea.ria.ru/20240506/posle-ataki-rszo-vampire-ranena-8-letnyaya-devochka-i-pogib-mirnyy-zhitel-1137084193.html

После атаки РСЗО Vampire ранена 8-летняя девочка и погиб мирный житель

После атаки РСЗО Vampire ранена 8-летняя девочка и погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 06.05.2024

После атаки РСЗО Vampire ранена 8-летняя девочка и погиб мирный житель

В результате атаки ВСУ на Белгородскую область ранена 8-летняя девочка и погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T17:16

2024-05-06T17:16

2024-05-06T17:35

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгородская область

новости

рсзо vampire

скорая помощь

больница

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на Белгородскую область ранена 8-летняя девочка и погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Бригадой скорой ребенка доставляют в детскую областную клиническую больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь, уточнил губернатор.В Белгородском районе в результате воздушной атаки ВСУ в селе Никольское различные повреждения зафиксированы в 14 частных жилых домовладениях и одной квартире в МКД, также осколками посечены один легкой автомобиль и трактор. Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Обход территории продолжается, подчеркнул Гладков.Ранее в результате атаки ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе региона ранены мужчина и женщина.Утром украинские дроны атаковали две "ГАЗели" и легковой автомобиль с работниками предприятия "Агро-Белогорье". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке дронов-камикадзе в районе села Березовка Борисовского района пострадали 35 человек, из них двое детей, семь человек погибли.В субботу в результате взрыва в селе Красное Шебекинского городского округа Белгородской области был поврежден инфраструктурный объект связи. А в селе Вергилевка Белгородского района после падения и детонации дрона был поврежден жилой дом.В пятницу ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек.

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, новости, рсзо vampire, скорая помощь, больница