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Столтенберг посоветовал Макрону спрашивать мнения НАТО по важным вопросам - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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Столтенберг посоветовал Макрону спрашивать мнения НАТО по важным вопросам
Столтенберг посоветовал Макрону спрашивать мнения НАТО по важным вопросам - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Столтенберг посоветовал Макрону спрашивать мнения НАТО по важным вопросам
Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит консультироваться в важных вопросах с членами НАТО, поскольку решение одного союзника влияет на всех членов... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T20:56
2024-03-11T20:59
франция
эммануэль макрон
нато
йенс столтенберг
политика
в мире
контингент нато
украина
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит консультироваться в важных вопросах с членами НАТО, поскольку решение одного союзника влияет на всех членов организации. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.В своем интервью агентству Reuters он еще раз подчеркнул, что НАТО не намерена направлять войска на Украину, поскольку не являются стороной конфликта.Столтенберг также не согласился с высказыванием папы Римского о "белом флаге" для Киева, поскольку считает, что для достижения мирного решения путем переговоров нужно продолжать оказывать военную помощь Украине.На конференции стран по вопросам поддержки Украины, которая прошла 26 февраля в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки европейских воинских контингентов на поддержку киевского режима. По его словам, участники не пришли к консенсусу по данному вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.Представители большинства стран-членов НАТО заявили, что не планируют направлять войска на Украину и выступают против их участия в боевых действиях против России.При этом издание Politico ранее сообщило, что Париж создает коалицию стран, которые потенциально готовы отправить западных военнослужащих на Украину". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, активность властей Франции по формированию коалиции стран, готовых направить свои контингенты на Украину, является очень опасной и может иметь "очень нежелательные последствия".Профессор Санкт-Петербургского госуниверситета, политолог Николай Межевич полагает, что из этой затеи Парижа ничего не получится, а публичные призывы ввести иностранные контингенты звучат с единственной целью – заставить Россию "испугаться и отойти" от занятых позиций в зоне СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска НАТО на Украине: во Франции Макрона назвали безумцемМИД Польши поддержал идею Макрона отправить контингент НАТО на УкраинуНа Украине нет и не будет американских солдат – Байден
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франция, эммануэль макрон, нато, йенс столтенберг, политика, в мире, контингент нато, украина, безопасность, новости
Столтенберг посоветовал Макрону спрашивать мнения НАТО по важным вопросам

Столтенберг посоветовал Макрону консультироваться по важным вопросам с НАТО

20:56 11.03.2024 (обновлено: 20:59 11.03.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит консультироваться в важных вопросах с членами НАТО, поскольку решение одного союзника влияет на всех членов организации. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.
В своем интервью агентству Reuters он еще раз подчеркнул, что НАТО не намерена направлять войска на Украину, поскольку не являются стороной конфликта.

"НАТО не планирует отправлять войска на Украину, и НАТО или союзники по НАТО не являются стороной конфликта. Думаю, нам важно консультироваться и приходить к единому подходу по этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас", — сказал он.

Столтенберг также не согласился с высказыванием папы Римского о "белом флаге" для Киева, поскольку считает, что для достижения мирного решения путем переговоров нужно продолжать оказывать военную помощь Украине.
На конференции стран по вопросам поддержки Украины, которая прошла 26 февраля в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки европейских воинских контингентов на поддержку киевского режима. По его словам, участники не пришли к консенсусу по данному вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.
Представители большинства стран-членов НАТО заявили, что не планируют направлять войска на Украину и выступают против их участия в боевых действиях против России.
При этом издание Politico ранее сообщило, что Париж создает коалицию стран, которые потенциально готовы отправить западных военнослужащих на Украину". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, активность властей Франции по формированию коалиции стран, готовых направить свои контингенты на Украину, является очень опасной и может иметь "очень нежелательные последствия".
Профессор Санкт-Петербургского госуниверситета, политолог Николай Межевич полагает, что из этой затеи Парижа ничего не получится, а публичные призывы ввести иностранные контингенты звучат с единственной целью – заставить Россию "испугаться и отойти" от занятых позиций в зоне СВО.
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