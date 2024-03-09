МИД Польши поддержал идею Макрона отправить контингент НАТО на Украину
Глава МИД Польши не считает отправку войск стран НАТО на Украину немыслимой
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЭкс-министр иностранных дел Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад осуществить "творчески продуманную" эскалацию против России. Об этом он заявил в комментарии местному изданию Rzeczpospolita.
Он также поддержал идею французского президента Эммануэля Макрона отправить контингент НАТО на Украину.
"Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым", — утверждает он.
Группа стран-членов Евросоюза и НАТО обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на основе двусторонних договоренностей, заявил в конце февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед началом саммита по поддержке Украины в Париже.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита не стал исключать отправки европейских воинских контингентов на поддержку киевского режима, отметив, что консенсус по данному вопросу еще не достигнут.
Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника заявила о присутствии западного спецназа на Украине.
Однако Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет плана направлять своих военных на Украину. Об этом же заявили представитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, министр обороны Германии Борис Писториус, а также главы государств и правительств других европейских государств. Не поддержал инициативу и президент США Джо Байден.
Выступая с посланием Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предупредил, что последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными, чем во времена Великой Отечественной войны. По его словам, отправка на Украину натовских контингентов приведет к трагическим последствиям для Запада.
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