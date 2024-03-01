Войска Запада уже участвуют в конфликте на Украине - эксперт
Участие стран Запада в украинском конфликте отрицать невозможно - эксперт
© GINTS IVUSKANSВысокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
© GINTS IVUSKANS
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы западных стран уже участвуют в конфликте на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин, комментируя обнародованную запись разговора офицеров Бундесвера.
По словам эксперта, таких радиоперехватов существует если не тысячи, то сотни. Политолог обратил внимание, что сегодняшняя запись появилась как раз в период, когда в мире активно обсуждают демарш президента Франции Эммануэля Макрона, который заговорил о возможности отправки своих войск на Украину.
"Это уже вызывает улыбку, потому что они и так участвуют. И до 2014 года там были неформальные советники и консультанты, и не только европейской военной разведки, но и ЦРУ. Более того, они контролировали политическую разведку Украины", - убежден Подберезкин.
Эксперт считает, что участие стран Запада в украинском конфликте отрицать невозможно, потому что военные США управляют системами Patriot. У украинских военных нет нужной квалификации.
"Так же, как и британским, французским авиационным вооружением не могут управлять украинские военные, потому что они просто этому не учились", - заключил он.
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст аудиозаписи, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". На 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США, и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту прокомментировал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он считает, что руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее в пятницу сообщил, что ГД заслушает информацию о планах офицеров бундесвера нанести удары по Крымскому мосту и направит в бундестаг требование расследовать эти данные и дать необходимые объяснения. По его словам, в Берлине должны разъяснить, знают ли о произошедшем депутаты бундестага, и понимает ли канцлер Шольц, что "эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов".
Читайте также на РИА Новости Крым: