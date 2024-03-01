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Войска Запада уже участвуют в конфликте на Украине - эксперт - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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https://crimea.ria.ru/20240301/voyska-zapada-uzhe-uchastvuyut-v-konflikte-na-ukraine---ekspert-1135346030.html
Войска Запада уже участвуют в конфликте на Украине - эксперт
Войска Запада уже участвуют в конфликте на Украине - эксперт - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Войска Запада уже участвуют в конфликте на Украине - эксперт
комментируя обнародованную запись разговора офицеров Бундесвера. РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T17:49
2024-03-01T17:49
алексей подберезкин
радио "спутник в крыму"
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы западных стран уже участвуют в конфликте на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин, комментируя обнародованную запись разговора офицеров Бундесвера.Опубликован текст разговоров немецких военных об атаке на Крымский мост &gt;&gt; По словам эксперта, таких радиоперехватов существует если не тысячи, то сотни. Политолог обратил внимание, что сегодняшняя запись появилась как раз в период, когда в мире активно обсуждают демарш президента Франции Эммануэля Макрона, который заговорил о возможности отправки своих войск на Украину.Эксперт считает, что участие стран Запада в украинском конфликте отрицать невозможно, потому что военные США управляют системами Patriot. У украинских военных нет нужной квалификации."Так же, как и британским, французским авиационным вооружением не могут управлять украинские военные, потому что они просто этому не учились", - заключил он.Госдума потребует от ФРГ расследовать данные о планах бундестага атаковать Крымский мост В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст аудиозаписи, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". На 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США, и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту прокомментировал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он считает, что руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее в пятницу сообщил, что ГД заслушает информацию о планах офицеров бундесвера нанести удары по Крымскому мосту и направит в бундестаг требование расследовать эти данные и дать необходимые объяснения. По его словам, в Берлине должны разъяснить, знают ли о произошедшем депутаты бундестага, и понимает ли канцлер Шольц, что "эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов".Читайте также на РИА Новости Крым:В бундесвере допустили отправку Киеву ста ракет TaurusМедведев жестко ответил на запись разговора офицеров бундесвера
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РИА Новости Крым
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алексей подберезкин, мнения, расширение нато, украина, новости сво, россия, в мире, новости
Войска Запада уже участвуют в конфликте на Украине - эксперт

Участие стран Запада в украинском конфликте отрицать невозможно - эксперт

17:49 01.03.2024
 
© GINTS IVUSKANSВысокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
Высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
© GINTS IVUSKANS
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы западных стран уже участвуют в конфликте на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин, комментируя обнародованную запись разговора офицеров Бундесвера.
Опубликован текст разговоров немецких военных об атаке на Крымский мост >>
По словам эксперта, таких радиоперехватов существует если не тысячи, то сотни. Политолог обратил внимание, что сегодняшняя запись появилась как раз в период, когда в мире активно обсуждают демарш президента Франции Эммануэля Макрона, который заговорил о возможности отправки своих войск на Украину.
"Это уже вызывает улыбку, потому что они и так участвуют. И до 2014 года там были неформальные советники и консультанты, и не только европейской военной разведки, но и ЦРУ. Более того, они контролировали политическую разведку Украины", - убежден Подберезкин.
Эксперт считает, что участие стран Запада в украинском конфликте отрицать невозможно, потому что военные США управляют системами Patriot. У украинских военных нет нужной квалификации.
"Так же, как и британским, французским авиационным вооружением не могут управлять украинские военные, потому что они просто этому не учились", - заключил он.
Госдума потребует от ФРГ расследовать данные о планах бундестага атаковать Крымский мост
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст аудиозаписи, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". На 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США, и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту прокомментировал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он считает, что руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее в пятницу сообщил, что ГД заслушает информацию о планах офицеров бундесвера нанести удары по Крымскому мосту и направит в бундестаг требование расследовать эти данные и дать необходимые объяснения. По его словам, в Берлине должны разъяснить, знают ли о произошедшем депутаты бундестага, и понимает ли канцлер Шольц, что "эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов".
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