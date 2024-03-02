https://crimea.ria.ru/20240302/bravada-makrona-i-sliv-sholtsa-k-chemu-gotovitsya-evropa-1135344538.html

Бравада Макрона и "слив" Шольца: к чему готовится Европа

Бравада Макрона и "слив" Шольца: к чему готовится Европа - РИА Новости Крым, 02.03.2024

Бравада Макрона и "слив" Шольца: к чему готовится Европа

Европа и весь коллективный Запад намерены продолжать прокси-войну с Россией на территории Украины, о чем свидетельствуют заявления президента Франции и канцлера РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T10:28

2024-03-02T10:28

2024-03-02T10:32

мнения

радио "спутник в крыму"

сергей горбачев

нато

германия

олаф шольц

франция

эммануэль макрон

украина

контингент нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Европа и весь коллективный Запад намерены продолжать прокси-войну с Россией на территории Украины, о чем свидетельствуют заявления президента Франции и канцлера ФРГ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.По его словам, заявление Макрона о том, что для поддержки киевского режима на Украину могут быть отправлены европейские воинские контингенты, свидетельствует о том, что Франция намерена вернуть себе утраченную значимость в Европе."Это стремление Парижа вернуть себе статус серьезного игрока. Активность Франции, например, сегодня очень высока в Армении. В переформатировании военных силовых структур Еревана участвуют многие страны – и Индия, и США, и другие, поставляя технику и своих инструкторов-специалистов, – но Франция участвует очень активно. Участвует она и во всех процессах, связанных с перевооружением и усилением силовых структур Кишинева. Планировался визит Макрона в Киев, где он собирался заявить о передаче ракет SCALP, не сложилось с визитом, но не за горами его поездка, она однозначно будет реализована", – предполагает эксперт.Кроме того, заявление французского лидера о войсках в поддержку Киева – своего рода признание в том, что западные военные специалисты уже находятся на территории Украины, но в ином статусе, не исключил он."Это косвенное признание того, что военные специалисты однозначно на территории Украины находятся и участвуют в боевых действиях не в формате НАТО, какого-то официального представления. Тайное становится явным. В определенном смысле звучат слова признания", – сказал Горбачев.Германия, по словам Горбачева, имеет схожую с Францией позицию по вопросам Украины. И то, что Шольц и ряд других немецких политиков в последнее время "несколько выпали из контекста", не означает, что ФРГ ослабит военную помощь Киеву.При этом кажущаяся пикировка взглядов в высказываниях Макрона и Шольца закончится тем, что Киев получит очередную помощь, поскольку "тренд Запада очевиден: продолжать противостояние с Россией, проводя с ней прокси-войну силами Украины", уверен эксперт.Фактически о том же свидетельствует и заявление министра обороны США Ллойда Остина, который заявил о возможности войны НАТО с Россией, если Украина проиграет в конфликте, и необходимости готовиться к этому, добавил он.По мнению Горбачева, "Остин - профессионал высокого уровня и прекрасно понимает, что гипотетически война между РФ и НАТО автоматически становится глобальной, мировой с непредсказуемыми последствиями". А потому нарисованные им перспективы – "в чистом виде ужастик" для "продавливания и решения вопроса военной помощи Украине", а также проблемы бюджетирования США.Фактически месседжи представителя команды Байдена свидетельствуют об озабоченности внутренними проблемами Америки, связанными с Украиной."Для нынешней команды это наиболее актуальная тема, так как здесь решаются вопросы не только внешнеполитического характера, но и вопросы, важные внутри США. Поэтому все эти ужастики и пугалки нацелены на то, чтобы решать вопросы, связанные с бюджетированием тех тем, которые Вашингтон обозначает", - пояснил эксперт.По мнению Горбачева, учитывая курс Запада в целом, "с подобными заявлениями, которые делает Остин и Макрон мы будем сталкиваться практически ежедневно в обозримой перспективе".Ранее в Кремле заявление Ллойда Остина о возможной войне с Россией после поражения Украины назвали "безответственным".По мнению политолога Александр Шатилова, заявление шефа Пентагона Остина о возможном вступлении НАТО в войну с Россией в случае поражения Украины – элемент психологического давления на российскую элиту с целью замедлить темпы СВО. Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия будут трагичными для них – Путин об интервентахЗапад пытается втянуть Россию в гонку вооруженийФранцузы не будут умирать за Украину: Париж не отправит войска на СВО

https://crimea.ria.ru/20240301/dialog-voennykh-frg-ob-atake-na-krymskiy-most-raketami-taurus---perevod-1135350175.html

германия

франция

украина

сша

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