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Бравада Макрона и "слив" Шольца: к чему готовится Европа - РИА Новости Крым, 02.03.2024
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Бравада Макрона и "слив" Шольца: к чему готовится Европа
Бравада Макрона и "слив" Шольца: к чему готовится Европа - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Бравада Макрона и "слив" Шольца: к чему готовится Европа
Европа и весь коллективный Запад намерены продолжать прокси-войну с Россией на территории Украины, о чем свидетельствуют заявления президента Франции и канцлера РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T10:28
2024-03-02T10:32
мнения
радио "спутник в крыму"
сергей горбачев
нато
германия
олаф шольц
франция
эммануэль макрон
украина
контингент нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Европа и весь коллективный Запад намерены продолжать прокси-войну с Россией на территории Украины, о чем свидетельствуют заявления президента Франции и канцлера ФРГ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.По его словам, заявление Макрона о том, что для поддержки киевского режима на Украину могут быть отправлены европейские воинские контингенты, свидетельствует о том, что Франция намерена вернуть себе утраченную значимость в Европе."Это стремление Парижа вернуть себе статус серьезного игрока. Активность Франции, например, сегодня очень высока в Армении. В переформатировании военных силовых структур Еревана участвуют многие страны – и Индия, и США, и другие, поставляя технику и своих инструкторов-специалистов, – но Франция участвует очень активно. Участвует она и во всех процессах, связанных с перевооружением и усилением силовых структур Кишинева. Планировался визит Макрона в Киев, где он собирался заявить о передаче ракет SCALP, не сложилось с визитом, но не за горами его поездка, она однозначно будет реализована", – предполагает эксперт.Кроме того, заявление французского лидера о войсках в поддержку Киева – своего рода признание в том, что западные военные специалисты уже находятся на территории Украины, но в ином статусе, не исключил он."Это косвенное признание того, что военные специалисты однозначно на территории Украины находятся и участвуют в боевых действиях не в формате НАТО, какого-то официального представления. Тайное становится явным. В определенном смысле звучат слова признания", – сказал Горбачев.Германия, по словам Горбачева, имеет схожую с Францией позицию по вопросам Украины. И то, что Шольц и ряд других немецких политиков в последнее время "несколько выпали из контекста", не означает, что ФРГ ослабит военную помощь Киеву.При этом кажущаяся пикировка взглядов в высказываниях Макрона и Шольца закончится тем, что Киев получит очередную помощь, поскольку "тренд Запада очевиден: продолжать противостояние с Россией, проводя с ней прокси-войну силами Украины", уверен эксперт.Фактически о том же свидетельствует и заявление министра обороны США Ллойда Остина, который заявил о возможности войны НАТО с Россией, если Украина проиграет в конфликте, и необходимости готовиться к этому, добавил он.По мнению Горбачева, "Остин - профессионал высокого уровня и прекрасно понимает, что гипотетически война между РФ и НАТО автоматически становится глобальной, мировой с непредсказуемыми последствиями". А потому нарисованные им перспективы – "в чистом виде ужастик" для "продавливания и решения вопроса военной помощи Украине", а также проблемы бюджетирования США.Фактически месседжи представителя команды Байдена свидетельствуют об озабоченности внутренними проблемами Америки, связанными с Украиной."Для нынешней команды это наиболее актуальная тема, так как здесь решаются вопросы не только внешнеполитического характера, но и вопросы, важные внутри США. Поэтому все эти ужастики и пугалки нацелены на то, чтобы решать вопросы, связанные с бюджетированием тех тем, которые Вашингтон обозначает", - пояснил эксперт.По мнению Горбачева, учитывая курс Запада в целом, "с подобными заявлениями, которые делает Остин и Макрон мы будем сталкиваться практически ежедневно в обозримой перспективе".Ранее в Кремле заявление Ллойда Остина о возможной войне с Россией после поражения Украины назвали "безответственным".По мнению политолога Александр Шатилова, заявление шефа Пентагона Остина о возможном вступлении НАТО в войну с Россией в случае поражения Украины – элемент психологического давления на российскую элиту с целью замедлить темпы СВО. Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия будут трагичными для них – Путин об интервентахЗапад пытается втянуть Россию в гонку вооруженийФранцузы не будут умирать за Украину: Париж не отправит войска на СВО
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мнения, сергей горбачев, нато, германия, олаф шольц, франция, эммануэль макрон, украина, контингент нато, сша, ллойд остин, политика, новости сво
Бравада Макрона и "слив" Шольца: к чему готовится Европа

Заявления Шольца не означают изменения позиции коллективного Запада по Украине - политолог

10:28 02.03.2024 (обновлено: 10:32 02.03.2024)
 
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Европа и весь коллективный Запад намерены продолжать прокси-войну с Россией на территории Украины, о чем свидетельствуют заявления президента Франции и канцлера ФРГ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.
По его словам, заявление Макрона о том, что для поддержки киевского режима на Украину могут быть отправлены европейские воинские контингенты, свидетельствует о том, что Франция намерена вернуть себе утраченную значимость в Европе.
"Это стремление Парижа вернуть себе статус серьезного игрока. Активность Франции, например, сегодня очень высока в Армении. В переформатировании военных силовых структур Еревана участвуют многие страны – и Индия, и США, и другие, поставляя технику и своих инструкторов-специалистов, – но Франция участвует очень активно. Участвует она и во всех процессах, связанных с перевооружением и усилением силовых структур Кишинева. Планировался визит Макрона в Киев, где он собирался заявить о передаче ракет SCALP, не сложилось с визитом, но не за горами его поездка, она однозначно будет реализована", – предполагает эксперт.
Кроме того, заявление французского лидера о войсках в поддержку Киева – своего рода признание в том, что западные военные специалисты уже находятся на территории Украины, но в ином статусе, не исключил он.
"Это косвенное признание того, что военные специалисты однозначно на территории Украины находятся и участвуют в боевых действиях не в формате НАТО, какого-то официального представления. Тайное становится явным. В определенном смысле звучат слова признания", – сказал Горбачев.
Германия, по словам Горбачева, имеет схожую с Францией позицию по вопросам Украины. И то, что Шольц и ряд других немецких политиков в последнее время "несколько выпали из контекста", не означает, что ФРГ ослабит военную помощь Киеву.

"Дискуссии тут идут о том, что открыто делается, а на самом деле по закрытым статьям и оружие поставляется, и кадры обучаются, и финансируются силы специальный операций и других силовых структур", – считает он.

При этом кажущаяся пикировка взглядов в высказываниях Макрона и Шольца закончится тем, что Киев получит очередную помощь, поскольку "тренд Запада очевиден: продолжать противостояние с Россией, проводя с ней прокси-войну силами Украины", уверен эксперт.
Фактически о том же свидетельствует и заявление министра обороны США Ллойда Остина, который заявил о возможности войны НАТО с Россией, если Украина проиграет в конфликте, и необходимости готовиться к этому, добавил он.
По мнению Горбачева, "Остин - профессионал высокого уровня и прекрасно понимает, что гипотетически война между РФ и НАТО автоматически становится глобальной, мировой с непредсказуемыми последствиями". А потому нарисованные им перспективы – "в чистом виде ужастик" для "продавливания и решения вопроса военной помощи Украине", а также проблемы бюджетирования США.
Фактически месседжи представителя команды Байдена свидетельствуют об озабоченности внутренними проблемами Америки, связанными с Украиной.
"Для нынешней команды это наиболее актуальная тема, так как здесь решаются вопросы не только внешнеполитического характера, но и вопросы, важные внутри США. Поэтому все эти ужастики и пугалки нацелены на то, чтобы решать вопросы, связанные с бюджетированием тех тем, которые Вашингтон обозначает", - пояснил эксперт.
По мнению Горбачева, учитывая курс Запада в целом, "с подобными заявлениями, которые делает Остин и Макрон мы будем сталкиваться практически ежедневно в обозримой перспективе".
Ранее в Кремле заявление Ллойда Остина о возможной войне с Россией после поражения Украины назвали "безответственным".
По мнению политолога Александр Шатилова, заявление шефа Пентагона Остина о возможном вступлении НАТО в войну с Россией в случае поражения Украины – элемент психологического давления на российскую элиту с целью замедлить темпы СВО.
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