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Водитель был лишен прав: подробности смертельного ДТП на переезде в Крыму

Водитель был лишен прав: подробности смертельного ДТП на переезде в Крыму - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Водитель был лишен прав: подробности смертельного ДТП на переезде в Крыму

Водитель, который выехал на пути перед товарным поездом в Джанкойском районе, в феврале был лишен водительских прав за езду в состоянии алкогольного опьянения... РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T17:28

2024-05-02T17:28

2024-05-02T17:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Водитель, который выехал на пути перед товарным поездом в Джанкойском районе, в феврале был лишен водительских прав за езду в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба СК по Республике Крым и Севастополю.Авария произошла первого мая на переезде в районе Джанкоя. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути на красный сигнал светофора. В результате один пассажир получил травмы, не совместимые с жизнью, еще трое доставлены в больницу в тяжелом состоянии.По информации Следкома, погибший – 43-летний сын водителя. А сам водитель, его 42-летняя сноха и 6-летняя внучка находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии.На данный момент следствие продолжается. Проведен тщательный осмотр места трагедии, назначены все необходимые экспертизы.Читайте также на РИА Новости Крым:Повреждения энергосистемы Украины невозможно восстановить – ШмыгальСимферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияВ Крыму модернизируют объекты энергетики

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2024

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