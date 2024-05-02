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Когда частицу Благодатного огня привезут в Россию
Когда частицу Благодатного огня привезут в Россию - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Когда частицу Благодатного огня привезут в Россию
Благодатный огонь из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме прибудет в Москву в субботу, 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Андрея Первозванного. РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T14:13
2024-05-02T14:13
2024-05-02T14:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Благодатный огонь из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме прибудет в Москву в субботу, 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Андрея Первозванного.В аэропорту Внуково Благодатный огонь смогут принять представители различных епархий, однако широкой встречи святыни не предполагается. Затем делегация фонда принесет Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего пасхального богослужения. Лампады будут доставлены представителями приходов в 15 храмов столицы. По информации, имеющейся в Фонде Андрея Первозванного, в Москву 4 мая прибудут представители епархий, которые доставят Благодатный огонь в регионы страны, в том числе в Республику Крым и Севастополь.Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2024 году Пасху встречают 5 мая). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне рассказали о своем отношении к ПасхеКак выбрать правильный кулич к ПасхеКакая погода ждет крымчан на Первомай и Пасху - прогноз ФОБОС
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москва, благодатный огонь, пасха, православие, религия, праздники и памятные даты, общество, новости
Когда частицу Благодатного огня привезут в Россию
Благодатный огонь прибудет в Россию спецрейсом 4 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Благодатный огонь из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме прибудет в Москву в субботу, 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Андрея Первозванного.
"4 мая делегация Фонда Андрея Первозванного специальным рейсом доставит Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова в Москву", – сказано в сообщении.
В аэропорту Внуково Благодатный огонь смогут принять представители различных епархий, однако широкой встречи святыни не предполагается.
Затем делегация фонда принесет Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего пасхального богослужения. Лампады будут доставлены представителями приходов в 15 храмов столицы.
По информации, имеющейся в Фонде Андрея Первозванного, в Москву 4 мая прибудут представители епархий, которые доставят Благодатный огонь в регионы страны, в том числе в Республику Крым и Севастополь.
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2024 году Пасху встречают 5 мая). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
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