https://crimea.ria.ru/20240302/nebenzya-zayavleniya-ob-otpravke-soldat-nato-na-ukrainu---trevozhnyy-signal-1135362167.html

Небензя: заявления об отправке солдат НАТО на Украину - тревожный сигнал

Небензя: заявления об отправке солдат НАТО на Украину - тревожный сигнал - РИА Новости Крым, 02.03.2024

Небензя: заявления об отправке солдат НАТО на Украину - тревожный сигнал

Заявления о возможной отправке военных стран НАТО на Украину - тревожный сигнал, руководство государств - членов альянса не может не понимать, чем это чревато,... РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T17:27

2024-03-02T17:27

2024-03-02T17:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Заявления о возможной отправке военных стран НАТО на Украину - тревожный сигнал, руководство государств - членов альянса не может не понимать, чем это чревато, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника заявила о присутствии западного спецназа на Украине.Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что "поражение Украины грозило бы прямым военным столкновением России и НАТО". Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что слова Остина наглядно демонстрируют миру, что Вашингтон является агрессором.В свою очередь заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что НАТО намерена избегать эскалации отношений с Россией. По его словам, это "особенно важно после того, как Украина начала переговоры о вступлении в ЕС и сближении с альянсом"Накануне выступая с посланием Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предупредил, что последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными, чем во времена Великой Отечественной войны. По его словам, отправка на Украину натовских контингентов приведет к трагическим последствиям для Запада.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад пытается втянуть Россию в гонку вооруженийУгрозы Запада могут привести к ядерному конфликту – ПутинФранцузы не будут умирать за Украину: Париж не отправит войска на СВО

https://crimea.ria.ru/20240301/dlya-chego-shef-pentagona-zayavil-o-vozmozhnoy-voyne-nato-s-rossiey-1135336620.html

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василий небензя, оон, совет безопасности оон, россия, политика, нато, украина, новости