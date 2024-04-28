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Генерал ВСУ рассмеялся в ответ на слова о возможности захватить Крым - РИА Новости Крым, 28.04.2024
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Генерал ВСУ рассмеялся в ответ на слова о возможности захватить Крым
Генерал ВСУ рассмеялся в ответ на слова о возможности захватить Крым - РИА Новости Крым, 28.04.2024
Генерал ВСУ рассмеялся в ответ на слова о возможности захватить Крым
Генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой" со смехом опроверг заявление украинской телеведущей о возможности захвата Крыма. РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T19:41
2024-04-28T19:43
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой" со смехом опроверг заявление украинской телеведущей о возможности захвата Крыма.Во время интервью журналистка Светлана Орловская заявила, что благодаря американскому оружию летом ВСУ "смогут отвоевать Крым" или "разрушить Керченский мост".Он напомнил, что Россия наладила многоуровневую сложную цепочку поставок, которую не получится оборвать даже с помощью западного оружия.Ранее сообщалось, что Киев готовит план нового контрнаступления, включающий в себя разрушение Крымского моста. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild. Зеленский сказал, что ВСУ хотят атаковать мосты, по которым перевозят вооружение, и аэродромы, с которых отправляются самолеты, наносящие удары по Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Не осталось шанса: в Крыму оценили замыслы Киева уничтожить Крымский мостВ МИД России предупредили США о громком и унизительном фиаско на Украине"Склонная к обострению": Сырский охарактеризовал ситуацию для ВСУ
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всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, крымский мост, владимир зеленский (президент украины), новости, крым, логистика
Генерал ВСУ рассмеялся в ответ на слова о возможности захватить Крым

Украинский генерал Кривонос с большим скепсисом отнесся к возможности вернуть Крым

19:41 28.04.2024 (обновлено: 19:43 28.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодняя ярмарка в Ялте
Новогодняя ярмарка в Ялте - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой" со смехом опроверг заявление украинской телеведущей о возможности захвата Крыма.
Во время интервью журналистка Светлана Орловская заявила, что благодаря американскому оружию летом ВСУ "смогут отвоевать Крым" или "разрушить Керченский мост".

"Мы не сможем уничтожить логистику", — сказал Кривонос, откровенно рассмеявшись после слов телеведущей, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что Россия наладила многоуровневую сложную цепочку поставок, которую не получится оборвать даже с помощью западного оружия.
Ранее сообщалось, что Киев готовит план нового контрнаступления, включающий в себя разрушение Крымского моста. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild. Зеленский сказал, что ВСУ хотят атаковать мосты, по которым перевозят вооружение, и аэродромы, с которых отправляются самолеты, наносящие удары по Украине.
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