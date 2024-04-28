https://crimea.ria.ru/20240428/general-vsu-rassmeyalsya-v-otvet-na-slova-o-vozmozhnosti-zakhvatit-krym-1136939048.html

Генерал ВСУ рассмеялся в ответ на слова о возможности захватить Крым

Генерал ВСУ рассмеялся в ответ на слова о возможности захватить Крым - РИА Новости Крым, 28.04.2024

Генерал ВСУ рассмеялся в ответ на слова о возможности захватить Крым

Генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой" со смехом опроверг заявление украинской телеведущей о возможности захвата Крыма. РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T19:41

2024-04-28T19:41

2024-04-28T19:43

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу на крым

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владимир зеленский (президент украины)

новости

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логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой" со смехом опроверг заявление украинской телеведущей о возможности захвата Крыма.Во время интервью журналистка Светлана Орловская заявила, что благодаря американскому оружию летом ВСУ "смогут отвоевать Крым" или "разрушить Керченский мост".Он напомнил, что Россия наладила многоуровневую сложную цепочку поставок, которую не получится оборвать даже с помощью западного оружия.Ранее сообщалось, что Киев готовит план нового контрнаступления, включающий в себя разрушение Крымского моста. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild. Зеленский сказал, что ВСУ хотят атаковать мосты, по которым перевозят вооружение, и аэродромы, с которых отправляются самолеты, наносящие удары по Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Не осталось шанса: в Крыму оценили замыслы Киева уничтожить Крымский мостВ МИД России предупредили США о громком и унизительном фиаско на Украине"Склонная к обострению": Сырский охарактеризовал ситуацию для ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240428/vsu-udarili-kassetnym-boepripasom-po-khramu-v-moment-prazdnichnoy-sluzhby-1136937528.html

крымский мост

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, крымский мост, владимир зеленский (президент украины), новости, крым, логистика