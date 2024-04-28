https://crimea.ria.ru/20240428/ataki-na-krym-i-arest-zamministra-oborony-rf-top-novostey-nedeli-1136913927.html

Атаки на Крым и арест замминистра обороны РФ: топ новостей недели

Атаки на Крым и арест замминистра обороны РФ: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 28.04.2024

Атаки на Крым и арест замминистра обороны РФ: топ новостей недели

В Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты. Замминистра обороны России задержан по подозрению в получении взятки. Один человек погиб и двое... РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T20:07

2024-04-28T20:07

2024-04-28T20:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты. Замминистра обороны России задержан по подозрению в получении взятки. Один человек погиб и двое пострадали в пожаре на нефтебазе под Симферополем. По факту отравления футболистов в Крыму начато эпидрасследование. В Туапсе произошло землетрясение.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.Задержание замминистра обороны23 апреля Следком России сообщил о задержании заместителя министра обороны России Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание – 15 лет. Уже на следующий день по этому делу под стражу был отправлен еще один фигурант - Сергей Бородин, а 25 числа Басманный суд Москвы арестовал третьего фигуранта - Александра Фомина. Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.Атаки на Крым и СевастопольУтром 21 апреля в Севастополе на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали, сообщал губернатор города Михаил Развожаев. В ночь на 27 апреля российские системы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем и 2 БПЛА над Крымом, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.ЧП под СимферополемЧП произошло около 12:40 на улице Монтажная в поселке Комсомольское. Изначально сообщалось, что огонь охватил три цистерны, однако позже информацию уточнили – горит одна. На месте работали более 100 сотрудников МЧС и около 30 единиц техники. В результате пожара дин человек погиб и двое пострадали. Как уточнили в СК, пожар случился на территории нефтебазы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.Отравление футболистовИнформация о массовом отравлении футболистов команд "Таврия" (Симферополь) и "Спарта-КТ" (Молодежное) 26 апреля появилась на сайте Крымского футбольного союза. Также сообщалось о переносе матчей на резервные дни. Роспотребнадзор начал эпидрасследование по данному факту. Комитет по проведению соревнований принял решение перенести матчи Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2024 года . Матч "Океан" – "Спарта-КТ" будет сыгран 29 мая, а встреча "Ялта" – "Таврия" состоится 5 июня.Землетрясение в Туапсе26 апереля в море у берега Таупсе произошло землетрясение, сообщал в пятницу Обнинский сейсмологический центр. Магнитуда составила 4,1. Толчок произошел на глубине 10 километров. Пострадавших и разрушений нет.

https://crimea.ria.ru/20240428/vsu-udarili-kassetnym-boepripasom-po-khramu-v-moment-prazdnichnoy-sluzhby-1136937528.html

https://crimea.ria.ru/20240428/v-kieve-pod-domashnim-arestom-umer-akademik-petr-tolochko-1136937167.html

https://crimea.ria.ru/20240428/grad-razmerom-s-kokosovyy-orekh-vypal-v-kitae---video-1136928580.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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