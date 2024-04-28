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Атаки на Крым и арест замминистра обороны РФ: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 28.04.2024
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Атаки на Крым и арест замминистра обороны РФ: топ новостей недели
Атаки на Крым и арест замминистра обороны РФ: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 28.04.2024
Атаки на Крым и арест замминистра обороны РФ: топ новостей недели
В Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты. Замминистра обороны России задержан по подозрению в получении взятки. Один человек погиб и двое... РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T20:07
2024-04-28T20:26
топ новостей недели
крым
тимур иванов
новости
футбол
крымский футбол
отравление
всу (вооруженные силы украины)
землетрясение в крыму
туапсе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты. Замминистра обороны России задержан по подозрению в получении взятки. Один человек погиб и двое пострадали в пожаре на нефтебазе под Симферополем. По факту отравления футболистов в Крыму начато эпидрасследование. В Туапсе произошло землетрясение.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.Задержание замминистра обороны23 апреля Следком России сообщил о задержании заместителя министра обороны России Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание – 15 лет. Уже на следующий день по этому делу под стражу был отправлен еще один фигурант - Сергей Бородин, а 25 числа Басманный суд Москвы арестовал третьего фигуранта - Александра Фомина. Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.Атаки на Крым и СевастопольУтром 21 апреля в Севастополе на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали, сообщал губернатор города Михаил Развожаев. В ночь на 27 апреля российские системы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем и 2 БПЛА над Крымом, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.ЧП под СимферополемЧП произошло около 12:40 на улице Монтажная в поселке Комсомольское. Изначально сообщалось, что огонь охватил три цистерны, однако позже информацию уточнили – горит одна. На месте работали более 100 сотрудников МЧС и около 30 единиц техники. В результате пожара дин человек погиб и двое пострадали. Как уточнили в СК, пожар случился на территории нефтебазы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.Отравление футболистовИнформация о массовом отравлении футболистов команд "Таврия" (Симферополь) и "Спарта-КТ" (Молодежное) 26 апреля появилась на сайте Крымского футбольного союза. Также сообщалось о переносе матчей на резервные дни. Роспотребнадзор начал эпидрасследование по данному факту. Комитет по проведению соревнований принял решение перенести матчи Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2024 года . Матч "Океан" – "Спарта-КТ" будет сыгран 29 мая, а встреча "Ялта" – "Таврия" состоится 5 июня.Землетрясение в Туапсе26 апереля в море у берега Таупсе произошло землетрясение, сообщал в пятницу Обнинский сейсмологический центр. Магнитуда составила 4,1. Толчок произошел на глубине 10 километров. Пострадавших и разрушений нет.
https://crimea.ria.ru/20240428/vsu-udarili-kassetnym-boepripasom-po-khramu-v-moment-prazdnichnoy-sluzhby-1136937528.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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топ новостей недели, крым, тимур иванов, новости, футбол, крымский футбол, отравление, всу (вооруженные силы украины), землетрясение в крыму, туапсе
Атаки на Крым и арест замминистра обороны РФ: топ новостей недели

Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым

20:07 28.04.2024 (обновлено: 20:26 28.04.2024)
 
© Пресс-служба Черноморского флотаКорабли Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования после выполнения задач в море
Корабли Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования после выполнения задач в море
© Пресс-служба Черноморского флота
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты. Замминистра обороны России задержан по подозрению в получении взятки. Один человек погиб и двое пострадали в пожаре на нефтебазе под Симферополем. По факту отравления футболистов в Крыму начато эпидрасследование. В Туапсе произошло землетрясение.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.

Задержание замминистра обороны

23 апреля Следком России сообщил о задержании заместителя министра обороны России Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание – 15 лет. Уже на следующий день по этому делу под стражу был отправлен еще один фигурант - Сергей Бородин, а 25 числа Басманный суд Москвы арестовал третьего фигуранта - Александра Фомина. Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.
Запрестольный крест - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
17:09
ВСУ ударили кассетным боеприпасом по храму в момент праздничной службы

Атаки на Крым и Севастополь

Утром 21 апреля в Севастополе на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали, сообщал губернатор города Михаил Развожаев. В ночь на 27 апреля российские системы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем и 2 БПЛА над Крымом, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.

ЧП под Симферополем

ЧП произошло около 12:40 на улице Монтажная в поселке Комсомольское. Изначально сообщалось, что огонь охватил три цистерны, однако позже информацию уточнили – горит одна. На месте работали более 100 сотрудников МЧС и около 30 единиц техники. В результате пожара дин человек погиб и двое пострадали. Как уточнили в СК, пожар случился на территории нефтебазы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
Академик Петр Толочко - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
16:24
В Киеве под домашним арестом умер академик Петр Толочко

Отравление футболистов

Информация о массовом отравлении футболистов команд "Таврия" (Симферополь) и "Спарта-КТ" (Молодежное) 26 апреля появилась на сайте Крымского футбольного союза. Также сообщалось о переносе матчей на резервные дни. Роспотребнадзор начал эпидрасследование по данному факту. Комитет по проведению соревнований принял решение перенести матчи Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2024 года . Матч "Океан" – "Спарта-КТ" будет сыгран 29 мая, а встреча "Ялта" – "Таврия" состоится 5 июня.

Землетрясение в Туапсе

26 апереля в море у берега Таупсе произошло землетрясение, сообщал в пятницу Обнинский сейсмологический центр. Магнитуда составила 4,1. Толчок произошел на глубине 10 километров. Пострадавших и разрушений нет.
В Китае выпал град размером с кокос
08:29
Град размером с кокосовый орех выпал в Китае - видео
 
Топ новостей неделиКрымТимур ИвановНовостиФутболКрымский футболОтравлениеВСУ (Вооруженные силы Украины)Землетрясение в КрымуТуапсе
 
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Заголовок открываемого материала
20:07Атаки на Крым и арест замминистра обороны РФ: топ новостей недели
19:41Генерал ВСУ рассмеялся в ответ на слова о возможности захватить Крым
19:23В поселке недалеко от Новой Каховки от мин ВСУ погибли два человека
18:50Гитлер искал в Крыму чашу Грааля - историк
18:18Какая погода ждет крымчан на Первомай и Пасху - прогноз ФОБОС
17:39Страшная для Украины правда: главком ВСУ заявил о преимуществе армии РФ
17:09ВСУ ударили кассетным боеприпасом по храму в момент праздничной службы
16:50В Севастополе остановили паромы - портится погода
16:24В Киеве под домашним арестом умер академик Петр Толочко
16:08Бастрыкин взял на контроль массовое отравление крымских футболистов
15:318 мирных жителей пострадали от украинских БПЛА в Белгородской области
15:05Житель Ростовской области расстрелял машину с людьми - убита девушка
14:45Огромные потери ВСУ за сутки: минус 1145 боевиков - Минобороны
14:37ВСУ обстреляли скорую помощь в профессиональный праздник: ранена фельдшер
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