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Гитлер искал в Крыму чашу Грааля - историк

Гитлер искал в Крыму чашу Грааля - историк - РИА Новости Крым, 28.04.2024

Гитлер искал в Крыму чашу Грааля - историк

В годы Великой Отечественной войны Адольф Гитлер искал на территории Крымского полуострова чашу Грааля, чтобы заполучить бессмертие и власть над людьми. Об этом РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T18:50

2024-04-28T18:50

2024-04-28T18:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. В годы Великой Отечественной войны Адольф Гитлер искал на территории Крымского полуострова чашу Грааля, чтобы заполучить бессмертие и власть над людьми. Об этом в ходе круглого стола в формате видеомоста Москва – Симферополь к 80-й годовщине освобождения Севастополя в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала завотделом истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Ирина Агишева.Если верить преданию, что чаша Грааля давала человеку бессмертие и власть над людьми.В свою очередь, ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев также напомнил, что проект "Крымская Готия" начал воплощаться Гитлером практически с первых дней начала Великой Отечественной войны.По его словам, вплоть до апреля 1944 года немецкие археологи продолжали работу на Мангупе (средневековый город-крепость в Бахчисарайском районе Крыма – ред.). Немецкие ученые старались собрать артефакты, которые доказывали бы версию о том, что нордическая раса имеет право на Крымский полуостров. Параллелью велась плановая работа по освоению Крыма.8 апреля 1944 года началась Крымская стратегическая наступательная операция. Освобождение Крыма – один из ключевых этапов Великой Отечественной войны. Президиум Верховного Совета СССР поставил перед бойцами Красной Армии "почетную задачу – очистить Крым от немецко-фашистских полчищ". Операция длилась более месяца и завершилась полным разгромом нацистской армии на мысе Херсонес 12 мая 1944 года. Советским войскам удалось освободить полуостров за 35 дней.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская стратегическая наступательная операция – СправкаХроники Крымской операции 1944 года: в Минобороны рассекретили архивыВесна освобождения: хроника разгрома фашистов в КрымуВ небе над Крымом "Ночные ведьмы": Керченско-Эльтигенской операции 80 лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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