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В Киеве под домашним арестом умер академик Петр Толочко - РИА Новости Крым, 28.04.2024
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В Киеве под домашним арестом умер академик Петр Толочко
В Киеве под домашним арестом умер академик Петр Толочко - РИА Новости Крым, 28.04.2024
В Киеве под домашним арестом умер академик Петр Толочко
Известнейший украинский историк и археолог, профессор Национальной академии наук Украины Петр Толочко умер на 87 году жизни в Киеве. Об этом сообщают украинские РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T16:24
2024-04-28T16:24
украина
петр толочко
арест
утраты
в мире
новости
ран
общество
история
национальная академия наук украины (нану)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Известнейший украинский историк и археолог, профессор Национальной академии наук Украины Петр Толочко умер на 87 году жизни в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ.Петр Петрович Толочко – известнейший на постсоветском пространстве историк, специалист по Древней Руси. Он был иностранным членом Российской академии наук, в 1987-2017 годах - директором Института археологии НАН Украины.В своих научных взглядах Толочко был не согласен с популяризируемыми на Украине теориями происхождения древнерусской государственности и с трактовкой голода в стране в 20-х годах ХХ века как геноциде украинского народа.Неоднократно и последовательно Петр Толочко выступал за сохранение русского языка на Украине, против искажения истории, выступал против евромайдана и евроинтеграции, против героизации УПА* и ОУН*.Петр Толочко и его коллеги написали письмо президенту Ющенко, в котором выразили обеспокоенность государственной политикой, направленной на искажение истории Украины.В сентябре 2023 года в Москве состоялась презентация последней книги академика "Откуда пошла Русская земля"Сам автор не смог принять участие в презентации, так как с апреля 2023 года академик находился под домашним арестом. Ученого обвиняли в измене Украине.* Запрещенные в России экстремистские организацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Против нацизма и искажения истории: на Ливадийском форуме напишут послание мируПочему украинцы забывают о Холокосте - мнение крымского общественникаЭто не обсуждается: исконно русская Украина будет в России
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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украина, петр толочко, арест, утраты, в мире, новости, ран, общество, история, национальная академия наук украины (нану)
В Киеве под домашним арестом умер академик Петр Толочко

В Киеве под домашним арестом умер академик Петр Толочко

16:24 28.04.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАкадемик Петр Толочко
Академик Петр Толочко - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Известнейший украинский историк и археолог, профессор Национальной академии наук Украины Петр Толочко умер на 87 году жизни в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ.
Петр Петрович Толочко – известнейший на постсоветском пространстве историк, специалист по Древней Руси. Он был иностранным членом Российской академии наук, в 1987-2017 годах - директором Института археологии НАН Украины.
В своих научных взглядах Толочко был не согласен с популяризируемыми на Украине теориями происхождения древнерусской государственности и с трактовкой голода в стране в 20-х годах ХХ века как геноциде украинского народа.
Неоднократно и последовательно Петр Толочко выступал за сохранение русского языка на Украине, против искажения истории, выступал против евромайдана и евроинтеграции, против героизации УПА* и ОУН*.
Петр Толочко и его коллеги написали письмо президенту Ющенко, в котором выразили обеспокоенность государственной политикой, направленной на искажение истории Украины.
В сентябре 2023 года в Москве состоялась презентация последней книги академика "Откуда пошла Русская земля"
Сам автор не смог принять участие в презентации, так как с апреля 2023 года академик находился под домашним арестом. Ученого обвиняли в измене Украине.
* Запрещенные в России экстремистские организации
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УкраинаПетр ТолочкоАрестУтратыВ миреНовостиРАНОбществоИсторияНациональная академия наук Украины (НАНУ)
 
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