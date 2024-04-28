https://crimea.ria.ru/20240428/v-kieve-pod-domashnim-arestom-umer-akademik-petr-tolochko-1136937167.html

В Киеве под домашним арестом умер академик Петр Толочко

В Киеве под домашним арестом умер академик Петр Толочко - РИА Новости Крым, 28.04.2024

В Киеве под домашним арестом умер академик Петр Толочко

Известнейший украинский историк и археолог, профессор Национальной академии наук Украины Петр Толочко умер на 87 году жизни в Киеве. Об этом сообщают украинские РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T16:24

2024-04-28T16:24

2024-04-28T16:24

украина

петр толочко

арест

утраты

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общество

история

национальная академия наук украины (нану)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Известнейший украинский историк и археолог, профессор Национальной академии наук Украины Петр Толочко умер на 87 году жизни в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ.Петр Петрович Толочко – известнейший на постсоветском пространстве историк, специалист по Древней Руси. Он был иностранным членом Российской академии наук, в 1987-2017 годах - директором Института археологии НАН Украины.В своих научных взглядах Толочко был не согласен с популяризируемыми на Украине теориями происхождения древнерусской государственности и с трактовкой голода в стране в 20-х годах ХХ века как геноциде украинского народа.Неоднократно и последовательно Петр Толочко выступал за сохранение русского языка на Украине, против искажения истории, выступал против евромайдана и евроинтеграции, против героизации УПА* и ОУН*.Петр Толочко и его коллеги написали письмо президенту Ющенко, в котором выразили обеспокоенность государственной политикой, направленной на искажение истории Украины.В сентябре 2023 года в Москве состоялась презентация последней книги академика "Откуда пошла Русская земля"Сам автор не смог принять участие в презентации, так как с апреля 2023 года академик находился под домашним арестом. Ученого обвиняли в измене Украине.* Запрещенные в России экстремистские организацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Против нацизма и искажения истории: на Ливадийском форуме напишут послание мируПочему украинцы забывают о Холокосте - мнение крымского общественникаЭто не обсуждается: исконно русская Украина будет в России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, петр толочко, арест, утраты, в мире, новости, ран, общество, история, национальная академия наук украины (нану)