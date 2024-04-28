https://crimea.ria.ru/20240428/vsu-udarili-kassetnym-boepripasom-po-khramu-v-moment-prazdnichnoy-sluzhby-1136937528.html

ВСУ ударили кассетным боеприпасом по храму в момент праздничной службы

ВСУ ударили кассетным боеприпасом по храму в момент праздничной службы - РИА Новости Крым, 28.04.2024

ВСУ ударили кассетным боеприпасом по храму в момент праздничной службы

Украинские войска нанесли удар кассетным боеприпасом по храму в поселке Александровка, где проходила праздничная служба по случаю Вербного воскресенья, погибла... РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T17:09

2024-04-28T17:09

2024-04-28T17:11

алексей кулемзин

донецк

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли удар кассетным боеприпасом по храму в поселке Александровка, где проходила праздничная служба по случаю Вербного воскресенья, погибла женщина, передает корреспондент РИА Новости с места события.Как сообщил глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин, выехавшая на место происшествия машина скорой помощи не смогла добраться, так как подверглась атаке БПЛА ВСУ, в результате ранение получил фельдшер.Удар в район храма наносился в момент праздничного богослужения. Там обнаружены и неразорвавшиеся суббоеприпасы. В хозяйственных постройках повреждено остекление. По словам Владимира, храмы обстреливают целенаправленно, регулярно раз в месяц противник обстреливает храмы в целом и на Донбассе. На церковные праздники, как заметил Владимир, ВСУ обстреливают храмы с большим усердием.По информации Минздрава России, бригада медиков ехала на вызов для оказания помощи пострадавшим, когда попала под повторный обстрел нацистов. Ранения получила фельдшер бригады, поврежден автомобиль скорой помощи.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. О полном взятии Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.

https://crimea.ria.ru/20240428/v-aleksandrovke-pri-obstrele-vsu-pogibla-zhenschina-1136935645.html

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алексей кулемзин, донецк, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), новости, обстрелы всу