Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили кассетным боеприпасом по храму в момент праздничной службы - РИА Новости Крым, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240428/vsu-udarili-kassetnym-boepripasom-po-khramu-v-moment-prazdnichnoy-sluzhby-1136937528.html
ВСУ ударили кассетным боеприпасом по храму в момент праздничной службы
ВСУ ударили кассетным боеприпасом по храму в момент праздничной службы - РИА Новости Крым, 28.04.2024
ВСУ ударили кассетным боеприпасом по храму в момент праздничной службы
Украинские войска нанесли удар кассетным боеприпасом по храму в поселке Александровка, где проходила праздничная служба по случаю Вербного воскресенья, погибла... РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T17:09
2024-04-28T17:11
алексей кулемзин
донецк
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
новости
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111851/49/1118514963_0:163:1620:1074_1920x0_80_0_0_c3d6916f81095bbe485a14b78c9471cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли удар кассетным боеприпасом по храму в поселке Александровка, где проходила праздничная служба по случаю Вербного воскресенья, погибла женщина, передает корреспондент РИА Новости с места события.Как сообщил глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин, выехавшая на место происшествия машина скорой помощи не смогла добраться, так как подверглась атаке БПЛА ВСУ, в результате ранение получил фельдшер.Удар в район храма наносился в момент праздничного богослужения. Там обнаружены и неразорвавшиеся суббоеприпасы. В хозяйственных постройках повреждено остекление. По словам Владимира, храмы обстреливают целенаправленно, регулярно раз в месяц противник обстреливает храмы в целом и на Донбассе. На церковные праздники, как заметил Владимир, ВСУ обстреливают храмы с большим усердием.По информации Минздрава России, бригада медиков ехала на вызов для оказания помощи пострадавшим, когда попала под повторный обстрел нацистов. Ранения получила фельдшер бригады, поврежден автомобиль скорой помощи.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. О полном взятии Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.
https://crimea.ria.ru/20240428/v-aleksandrovke-pri-obstrele-vsu-pogibla-zhenschina-1136935645.html
донецк
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111851/49/1118514963_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_cd1b8b72e6c24438cfe36499811cc402.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей кулемзин, донецк, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), новости, обстрелы всу
ВСУ ударили кассетным боеприпасом по храму в момент праздничной службы

ВСУ ударили кассетным боеприпасом по храму в момент праздничной службы и по машине скорой

17:09 28.04.2024 (обновлено: 17:11 28.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗапрестольный крест
Запрестольный крест - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли удар кассетным боеприпасом по храму в поселке Александровка, где проходила праздничная служба по случаю Вербного воскресенья, погибла женщина, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Как сообщил глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин, выехавшая на место происшествия машина скорой помощи не смогла добраться, так как подверглась атаке БПЛА ВСУ, в результате ранение получил фельдшер.
"Началось возле школы… а потом начали, целились по храму, женщина - директор кладбища… вот погибла, шла за водой", - рассказал РИА Новости Владимир, житель поселка Александровка.
Удар в район храма наносился в момент праздничного богослужения. Там обнаружены и неразорвавшиеся суббоеприпасы. В хозяйственных постройках повреждено остекление.
По словам Владимира, храмы обстреливают целенаправленно, регулярно раз в месяц противник обстреливает храмы в целом и на Донбассе. На церковные праздники, как заметил Владимир, ВСУ обстреливают храмы с большим усердием.
По информации Минздрава России, бригада медиков ехала на вызов для оказания помощи пострадавшим, когда попала под повторный обстрел нацистов. Ранения получила фельдшер бригады, поврежден автомобиль скорой помощи.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. О полном взятии Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
14:37
В Александровке при обстреле ВСУ погибла женщина
 
Алексей КулемзинДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиОбстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:39Главком Украины заявил о преимуществе российской армии
17:09ВСУ ударили кассетным боеприпасом по храму в момент праздничной службы
16:50В Севастополе остановили паромы - портится погода
16:24В Киеве под домашним арестом умер академик Петр Толочко
16:08Бастрыкин взял на контроль массовое отравление крымских футболистов
15:318 мирных жителей пострадали от украинских БПЛА в Белгородской области
15:05Житель Ростовской области расстрелял машину с людьми - убита девушка
14:45Огромные потери ВСУ за сутки: минус 1145 боевиков - Минобороны
14:37В Александровке при обстреле ВСУ погибла женщина
14:234 медали привез паралимпиец из Севастополя с чемпионата Европы
14:04Войска РФ сбили пять ATACMS и 46 беспилотников за сутки
13:48В горах Крыма нашли трех заблудившихся туристов
13:33Армия России освободила Новобахмутовку в ДНР — Минобороны
13:21Почти полтысячи автомобилей стоят в очереди на Крымский мост
13:12Как празднуют в Крыму Вербное воскресенье - фотолента
12:52В ДТП на Евпаторийской трассе в Крыму пострадали четыре человека
12:12Конфискация активов РФ станет гвоздем в гроб западной системы - Песков
11:58Рецидивист в Крыму угнал машину для поездки за алкоголем и сжег ее
11:22В рядах ВСУ на фронте нарастает паника - Песков
11:06569 машин: двухчасовая очередь на Крымском мосту продолжает расти
Лента новостейМолния