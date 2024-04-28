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ВСУ ударили кассетным боеприпасом по храму в момент праздничной службы
ВСУ ударили кассетным боеприпасом по храму в момент праздничной службы - РИА Новости Крым, 28.04.2024
ВСУ ударили кассетным боеприпасом по храму в момент праздничной службы
Украинские войска нанесли удар кассетным боеприпасом по храму в поселке Александровка, где проходила праздничная служба по случаю Вербного воскресенья, погибла... РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T17:09
2024-04-28T17:09
2024-04-28T17:11
алексей кулемзин
донецк
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли удар кассетным боеприпасом по храму в поселке Александровка, где проходила праздничная служба по случаю Вербного воскресенья, погибла женщина, передает корреспондент РИА Новости с места события.Как сообщил глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин, выехавшая на место происшествия машина скорой помощи не смогла добраться, так как подверглась атаке БПЛА ВСУ, в результате ранение получил фельдшер.Удар в район храма наносился в момент праздничного богослужения. Там обнаружены и неразорвавшиеся суббоеприпасы. В хозяйственных постройках повреждено остекление. По словам Владимира, храмы обстреливают целенаправленно, регулярно раз в месяц противник обстреливает храмы в целом и на Донбассе. На церковные праздники, как заметил Владимир, ВСУ обстреливают храмы с большим усердием.По информации Минздрава России, бригада медиков ехала на вызов для оказания помощи пострадавшим, когда попала под повторный обстрел нацистов. Ранения получила фельдшер бригады, поврежден автомобиль скорой помощи.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. О полном взятии Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.
https://crimea.ria.ru/20240428/v-aleksandrovke-pri-obstrele-vsu-pogibla-zhenschina-1136935645.html
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алексей кулемзин, донецк, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), новости, обстрелы всу
ВСУ ударили кассетным боеприпасом по храму в момент праздничной службы
ВСУ ударили кассетным боеприпасом по храму в момент праздничной службы и по машине скорой
17:09 28.04.2024 (обновлено: 17:11 28.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли удар кассетным боеприпасом по храму в поселке Александровка, где проходила праздничная служба по случаю Вербного воскресенья, погибла женщина, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Как сообщил глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин, выехавшая на место происшествия машина скорой помощи не смогла добраться, так как подверглась атаке БПЛА ВСУ, в результате ранение получил фельдшер.
"Началось возле школы… а потом начали, целились по храму, женщина - директор кладбища… вот погибла, шла за водой", - рассказал РИА Новости Владимир, житель поселка Александровка.
Удар в район храма наносился в момент праздничного богослужения. Там обнаружены и неразорвавшиеся суббоеприпасы. В хозяйственных постройках повреждено остекление.
По словам Владимира, храмы обстреливают целенаправленно, регулярно раз в месяц противник обстреливает храмы в целом и на Донбассе. На церковные праздники, как заметил Владимир, ВСУ обстреливают храмы с большим усердием.
По информации Минздрава России, бригада медиков ехала на вызов для оказания помощи пострадавшим, когда попала под повторный обстрел нацистов. Ранения получила фельдшер бригады, поврежден автомобиль скорой помощи.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. О полном взятии Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.