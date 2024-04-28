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В Александровке при обстреле ВСУ погибла женщина
В Александровке при обстреле ВСУ погибла женщина - РИА Новости Крым, 28.04.2024
В Александровке при обстреле ВСУ погибла женщина
Одна женщина погибла, еще одна получила ранения при обстреле украинскими войсками Александровки, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T14:37
2024-04-28T14:37
2024-04-28T14:39
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Одна женщина погибла, еще одна получила ранения при обстреле украинскими войсками Александровки, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 28 апреля по состоянию на 13.30 (совпадает с мск) поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Александровка: по улице Горького погибла женщина 1952 года рождения, ранение получила фельдшер бригады скорой медицинской помощи – женщина 1988 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.По данным ведомства, при обстреле Александровки были повреждены храм, памятник Воинам-освободителям и автомобиль скорой помощи.Армия России освободила Новобахмутовку в ДНР — Минобороны >>Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. О полном взятии Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.
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донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), донецк, новости
В Александровке при обстреле ВСУ погибла женщина
При обстреле Александровки со стороны ВСУ погибла женщина, еще одна ранена
14:37 28.04.2024 (обновлено: 14:39 28.04.2024)
ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Одна женщина погибла, еще одна получила ранения при обстреле украинскими войсками Александровки, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 28 апреля по состоянию на 13.30 (совпадает с мск) поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Александровка: по улице Горького погибла женщина 1952 года рождения, ранение получила фельдшер бригады скорой медицинской помощи – женщина 1988 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
По данным ведомства, при обстреле Александровки были повреждены храм, памятник Воинам-освободителям и автомобиль скорой помощи.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. О полном взятии Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.