https://crimea.ria.ru/20240311/peskov-nazval-ochen-opasnymi-prizyvy-parizha-otpravit-voyska-na-ukrainu-1135555853.html

Песков назвал очень опасными призывы Парижа отправить войска на Украину

Песков назвал очень опасными призывы Парижа отправить войска на Украину - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Песков назвал очень опасными призывы Парижа отправить войска на Украину

Активность властей Франции по формированию коалиции стран, готовых направить свои контингенты на Украину, является очень опасной и может иметь "очень... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T13:33

2024-03-11T13:33

2024-03-11T13:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Активность властей Франции по формированию коалиции стран, готовых направить свои контингенты на Украину, является очень опасной и может иметь "очень нежелательные последствия". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.На конференции стран по вопросам поддержки Украины, которая прошла 26 февраля в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки европейских воинских контингентов на поддержку киевского режима. По его словам, участники не пришли к консенсусу по данному вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.Представители большинства стран-членов НАТО заявили, что не планируют направлять войска на Украину и выступают против их участия в боевых действиях против России.Издание Politico ранее сообщило, что Париж создает коалицию стран, которые потенциально готовы отправить западных военнослужащих на Украину".Профессор Санкт-Петербургского госуниверситета, политолог Николай Межевич полагает, что из этой затеи Парижа ничего не получится, а публичные призывы ввести иностранные контингенты звучат с единственной целью – заставить Россию "испугаться и отойти" от занятых позиций в зоне СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД Польши поддержал идею Макрона отправить контингент НАТО на УкраинуНа Украине нет и не будет американских солдат – БайденНебензя: заявления об отправке солдат НАТО на Украину - тревожный сигнал

https://crimea.ria.ru/20240227/voyska-nato-na-ukraine-vo-frantsii-makrona-nazvali-bezumtsem--1135241735.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, россия, нато, украина, франция, новости, политика, новости сво