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Песков назвал очень опасными призывы Парижа отправить войска на Украину - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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Песков назвал очень опасными призывы Парижа отправить войска на Украину
Песков назвал очень опасными призывы Парижа отправить войска на Украину - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Песков назвал очень опасными призывы Парижа отправить войска на Украину
Активность властей Франции по формированию коалиции стран, готовых направить свои контингенты на Украину, является очень опасной и может иметь "очень... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T13:33
2024-03-11T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Активность властей Франции по формированию коалиции стран, готовых направить свои контингенты на Украину, является очень опасной и может иметь "очень нежелательные последствия". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.На конференции стран по вопросам поддержки Украины, которая прошла 26 февраля в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки европейских воинских контингентов на поддержку киевского режима. По его словам, участники не пришли к консенсусу по данному вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.Представители большинства стран-членов НАТО заявили, что не планируют направлять войска на Украину и выступают против их участия в боевых действиях против России.Издание Politico ранее сообщило, что Париж создает коалицию стран, которые потенциально готовы отправить западных военнослужащих на Украину".Профессор Санкт-Петербургского госуниверситета, политолог Николай Межевич полагает, что из этой затеи Парижа ничего не получится, а публичные призывы ввести иностранные контингенты звучат с единственной целью – заставить Россию "испугаться и отойти" от занятых позиций в зоне СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД Польши поддержал идею Макрона отправить контингент НАТО на УкраинуНа Украине нет и не будет американских солдат – БайденНебензя: заявления об отправке солдат НАТО на Украину - тревожный сигнал
https://crimea.ria.ru/20240227/voyska-nato-na-ukraine-vo-frantsii-makrona-nazvali-bezumtsem--1135241735.html
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дмитрий песков, россия, нато, украина, франция, новости, политика, новости сво
Песков назвал очень опасными призывы Парижа отправить войска на Украину

В Кремле назвали очень опасной активность Франции по вопросу отправки войск на Украину

13:33 11.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкпресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Активность властей Франции по формированию коалиции стран, готовых направить свои контингенты на Украину, является очень опасной и может иметь "очень нежелательные последствия". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, в целом расширение дискуссии и настойчивая активность Парижа в попытках сколотить коалицию стран, которые заявляют о гипотетической готовности направить некие контингенты, конечно, является ничем иным, как прямой линией на нагнетание напряженности, это очень опасная линия, и, конечно, она потенциально может иметь очень нежелательные последствия", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
На конференции стран по вопросам поддержки Украины, которая прошла 26 февраля в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки европейских воинских контингентов на поддержку киевского режима. По его словам, участники не пришли к консенсусу по данному вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.
Представители большинства стран-членов НАТО заявили, что не планируют направлять войска на Украину и выступают против их участия в боевых действиях против России.
Издание Politico ранее сообщило, что Париж создает коалицию стран, которые потенциально готовы отправить западных военнослужащих на Украину".
Профессор Санкт-Петербургского госуниверситета, политолог Николай Межевич полагает, что из этой затеи Парижа ничего не получится, а публичные призывы ввести иностранные контингенты звучат с единственной целью – заставить Россию "испугаться и отойти" от занятых позиций в зоне СВО.
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