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На учениях НАТО отрабатывают сценарий вооруженного конфликта с Россией - РИА Новости Крым, 07.03.2024
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На учениях НАТО отрабатывают сценарий вооруженного конфликта с Россией
На учениях НАТО отрабатывают сценарий вооруженного конфликта с Россией - РИА Новости Крым, 07.03.2024
На учениях НАТО отрабатывают сценарий вооруженного конфликта с Россией
На проводимых учениях сил НАТО в Европе Steadfast Defender ("Стойкий защитник") отрабатывается сценарий вооруженного противостояния с Россией, это усиливает... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T13:54
2024-03-07T13:54
николай патрушев
учения
нато
россия
расширение нато
безопасность
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. На проводимых учениях сил НАТО в Европе Steadfast Defender ("Стойкий защитник") отрабатывается сценарий вооруженного противостояния с Россией, это усиливает напряженность и дестабилизирует ситуацию в мире. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании в Ингушетии по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа.Патрушев констатировал, что агрессивный блок НАТО вплотную приблизился к западным границам России. Он подчеркнул, что за 75 лет своего существования Североатлантический альянс "в качестве якобы гаранта мира и демократии развязал более 100 войн и военных конфликтов по всему миру и готовится к очередным"."Планируется дальнейшее расширение присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Арктике. В 2024 году предусмотренные странами НАТО расходы на военные цели продолжают расти, что еще раз подчеркивает растущую агрессивную сущность этого альянса", - указал секретарь Совбеза РФ.В феврале этого года началась активная фаза самых масштабных со времен холодной войны учений НАТО Steadfast Defender 2024. В них принимают участие около 90 тысяч военнослужащих из 31 страны, порядка 50 боевых кораблей, 80 единиц авиатехники, 1,1 тысячи наземных боевых машин, включая 133 танка. Часть мероприятий пройдет на территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, то есть у границ России.В рамках учений 5 марта стартовали военные маневры в Польше "Дракон-24", в которых задействованы около 20 тысяч военных. Маневры проходят в 180 км от Калининграда.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение НАТО провести учения такого уровня свидетельствуют о реальных опасениях альянса, а также о его неверии в военные успехи киевского режима в зоне специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Наемники из 50 стран воюют в рядах ВСУ – о чем рассказали в ГУР УкраиныДоброволец назвал сходство между Крымской весной и войной Сербии с НАТОТри британских самолета попытались нарушить границу России в Черном море
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николай патрушев, учения, нато, россия, расширение нато, безопасность, в мире, новости
На учениях НАТО отрабатывают сценарий вооруженного конфликта с Россией

Патрушев: НАТО отрабатывает сценарий конфликта с Россией на учениях Steadfast Defender

13:54 07.03.2024
 
© AFP 2024 / WOJTEK RADWANSKIАмериканские солдаты на танке "Абрамс" принимают участие в военных учениях НАТО "ДРАКОН-24" в Коженево, северная Польша, 4 марта 2024 года.
Американские солдаты на танке Абрамс принимают участие в военных учениях НАТО ДРАКОН-24 в Коженево, северная Польша, 4 марта 2024 года. - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AFP 2024 / WOJTEK RADWANSKI
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. На проводимых учениях сил НАТО в Европе Steadfast Defender ("Стойкий защитник") отрабатывается сценарий вооруженного противостояния с Россией, это усиливает напряженность и дестабилизирует ситуацию в мире. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании в Ингушетии по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа.
"Начавшиеся учения объединенных вооруженных сил НАТО в Европе под названием "Стойкий защитник 2024", в ходе которых отрабатывается сценарий вооруженного противостояния с Россией, безусловно, повышают напряженность и дестабилизируют ситуацию в мире", - приводит его слова РИА Новости.
Патрушев констатировал, что агрессивный блок НАТО вплотную приблизился к западным границам России. Он подчеркнул, что за 75 лет своего существования Североатлантический альянс "в качестве якобы гаранта мира и демократии развязал более 100 войн и военных конфликтов по всему миру и готовится к очередным".
"Планируется дальнейшее расширение присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Арктике. В 2024 году предусмотренные странами НАТО расходы на военные цели продолжают расти, что еще раз подчеркивает растущую агрессивную сущность этого альянса", - указал секретарь Совбеза РФ.
В феврале этого года началась активная фаза самых масштабных со времен холодной войны учений НАТО Steadfast Defender 2024. В них принимают участие около 90 тысяч военнослужащих из 31 страны, порядка 50 боевых кораблей, 80 единиц авиатехники, 1,1 тысячи наземных боевых машин, включая 133 танка. Часть мероприятий пройдет на территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, то есть у границ России.
В рамках учений 5 марта стартовали военные маневры в Польше "Дракон-24", в которых задействованы около 20 тысяч военных. Маневры проходят в 180 км от Калининграда.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение НАТО провести учения такого уровня свидетельствуют о реальных опасениях альянса, а также о его неверии в военные успехи киевского режима в зоне специальной военной операции.
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Николай ПатрушевУченияНАТОРоссияРасширение НАТОБезопасностьВ миреНовости
 
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