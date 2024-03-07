https://crimea.ria.ru/20240307/na-ucheniyakh-nato-otrabatyvayut-stsenariy-vooruzhennogo-konflikta-s-rossiey-1135484146.html

На учениях НАТО отрабатывают сценарий вооруженного конфликта с Россией

На учениях НАТО отрабатывают сценарий вооруженного конфликта с Россией - РИА Новости Крым, 07.03.2024

На учениях НАТО отрабатывают сценарий вооруженного конфликта с Россией

На проводимых учениях сил НАТО в Европе Steadfast Defender ("Стойкий защитник") отрабатывается сценарий вооруженного противостояния с Россией, это усиливает... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T13:54

2024-03-07T13:54

2024-03-07T13:54

николай патрушев

учения

нато

россия

расширение нато

безопасность

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/07/1135484293_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_946f8e3c758a041dc2bbf085ed9edc94.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. На проводимых учениях сил НАТО в Европе Steadfast Defender ("Стойкий защитник") отрабатывается сценарий вооруженного противостояния с Россией, это усиливает напряженность и дестабилизирует ситуацию в мире. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании в Ингушетии по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа.Патрушев констатировал, что агрессивный блок НАТО вплотную приблизился к западным границам России. Он подчеркнул, что за 75 лет своего существования Североатлантический альянс "в качестве якобы гаранта мира и демократии развязал более 100 войн и военных конфликтов по всему миру и готовится к очередным"."Планируется дальнейшее расширение присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Арктике. В 2024 году предусмотренные странами НАТО расходы на военные цели продолжают расти, что еще раз подчеркивает растущую агрессивную сущность этого альянса", - указал секретарь Совбеза РФ.В феврале этого года началась активная фаза самых масштабных со времен холодной войны учений НАТО Steadfast Defender 2024. В них принимают участие около 90 тысяч военнослужащих из 31 страны, порядка 50 боевых кораблей, 80 единиц авиатехники, 1,1 тысячи наземных боевых машин, включая 133 танка. Часть мероприятий пройдет на территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, то есть у границ России.В рамках учений 5 марта стартовали военные маневры в Польше "Дракон-24", в которых задействованы около 20 тысяч военных. Маневры проходят в 180 км от Калининграда.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение НАТО провести учения такого уровня свидетельствуют о реальных опасениях альянса, а также о его неверии в военные успехи киевского режима в зоне специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Наемники из 50 стран воюют в рядах ВСУ – о чем рассказали в ГУР УкраиныДоброволец назвал сходство между Крымской весной и войной Сербии с НАТОТри британских самолета попытались нарушить границу России в Черном море

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай патрушев, учения, нато, россия, расширение нато, безопасность, в мире, новости