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НАТО боится: Медведев объяснил масштабные учения Альянса у границ России
НАТО боится: Медведев объяснил масштабные учения Альянса у границ России - РИА Новости Крым, 02.02.2024
НАТО боится: Медведев объяснил масштабные учения Альянса у границ России
Самые крупные с прошлого века учения стран НАТО, которые проходят в непосредственной близости от российских границ, - свидетельствуют о реальных опасениях... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T20:31
2024-02-02T20:31
2024-02-02T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Самые крупные с прошлого века учения стран НАТО, которые проходят в непосредственной близости от российских границ, - свидетельствуют о реальных опасениях Альянса. Такое мнение высказал зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.По данным зампредседателя Совбеза, в учениях задействованы 90 тысяч солдат из 31 страны Альянса и Швеции, порядка 50 боевых кораблей, 80 единиц авиатехники, 1,1 тысячи наземных боевых машин, включая 133 танка. Часть мероприятий пройдет на территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, то есть у границ России."В целом это очень опасная игра с огнем. Силы-то собраны значительные. И учения такого масштаба не проводились с прошлого века. Так что они – хорошо забытое старое. Мы не собираемся нападать ни на одну страну этого блока. Это понимают все разумные люди на Западе. Но если они заиграются и посягнут на целостность нашей страны, мгновенно получат адекватный ответ", - написал Дмитрий Медведев.Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев заявил, что учения Steadfast Defender 2024, в которых принимают участие все страны Североатлантического альянса и Швеция, которая еще только собирается в него вступить, - это провокация США для дестабилизации европейской безопасности. В конце января стартовали крупнейшие с 1988 года учения НАТО Steadfast Defender-2024. Развертывание войск, серия морских, воздушных, сухопутных операций США и НАТО запланированы с января до конца мая – в Северной Атлантике, Норвежском море и Балтийском регионе. Привлечены до 90 тысяч военнослужащих из 31 страны, более 50 кораблей – от авианосцев до эсминцев, 80 истребителей, вертолетов и беспилотников, 1100 боевых машин. Ожидается отработка около 500 воздушных боевых операций, не считая морских и сухопутных эпизодов.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт НАТО и России: эксперт оценил сценарий БундесвераГермания не готова противостоять России - признание министра обороны ФРГУчения НАТО вблизи границ России повышают риск военных инцидентов – МИД
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НАТО боится: Медведев объяснил масштабные учения Альянса у границ России
Медведев назвал опасной игрой с огнем учения НАТО у границ России
20:31 02.02.2024 (обновлено: 20:32 02.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Самые крупные с прошлого века учения стран НАТО, которые проходят в непосредственной близости от российских границ, - свидетельствуют о реальных опасениях Альянса. Такое мнение высказал зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Вышло нестрашно, но весьма показательно. Ведь если сам Альянс решил провести учения такого уровня, значит, они реально чего-то опасаются. И уж тем более не верят не то что в победу, а вообще в какие-то военные успехи прогнившего неонацистского режима в Киеве. Плюс, конечно, отрабатывают антироссийскую повестку дня во внутриполитических целях, консолидируя свой недовольный электорат", - написал он в соцсети "ВКонтакте".
По данным зампредседателя Совбеза, в учениях задействованы 90 тысяч солдат из 31 страны Альянса и Швеции, порядка 50 боевых кораблей, 80 единиц авиатехники, 1,1 тысячи наземных боевых машин, включая 133 танка. Часть мероприятий пройдет на территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, то есть у границ России.
"В целом это очень опасная игра с огнем. Силы-то собраны значительные. И учения такого масштаба не проводились с прошлого века. Так что они – хорошо забытое старое. Мы не собираемся нападать ни на одну страну этого блока. Это понимают все разумные люди на Западе. Но если они заиграются и посягнут на целостность нашей страны, мгновенно получат адекватный ответ", - написал Дмитрий Медведев.
Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев заявил, что учения Steadfast Defender 2024, в которых принимают
участие все страны Североатлантического альянса и Швеция, которая еще только собирается в него вступить, - это провокация США для дестабилизации европейской безопасности.
В конце января стартовали крупнейшие с 1988 года учения НАТО Steadfast Defender-2024. Развертывание войск, серия морских, воздушных, сухопутных операций США и НАТО запланированы с января до конца мая – в Северной Атлантике, Норвежском море и Балтийском регионе. Привлечены до 90 тысяч военнослужащих из 31 страны, более 50 кораблей – от авианосцев до эсминцев, 80 истребителей, вертолетов и беспилотников, 1100 боевых машин. Ожидается отработка около 500 воздушных боевых операций, не считая морских и сухопутных эпизодов.
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