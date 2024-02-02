https://crimea.ria.ru/20240202/nato-boitsya-medvedev-obyasnil-masshtabnye-ucheniya-alyansa-u-granits-rossii-1134657127.html

НАТО боится: Медведев объяснил масштабные учения Альянса у границ России

НАТО боится: Медведев объяснил масштабные учения Альянса у границ России - РИА Новости Крым, 02.02.2024

НАТО боится: Медведев объяснил масштабные учения Альянса у границ России

Самые крупные с прошлого века учения стран НАТО, которые проходят в непосредственной близости от российских границ, - свидетельствуют о реальных опасениях... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T20:31

2024-02-02T20:31

2024-02-02T20:32

дмитрий медведев

россия

нато

сша

учения

в мире

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/11/1123873004_0:407:2917:2048_1920x0_80_0_0_0138ae95ba134e2eb6dcbbe38037750a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Самые крупные с прошлого века учения стран НАТО, которые проходят в непосредственной близости от российских границ, - свидетельствуют о реальных опасениях Альянса. Такое мнение высказал зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.По данным зампредседателя Совбеза, в учениях задействованы 90 тысяч солдат из 31 страны Альянса и Швеции, порядка 50 боевых кораблей, 80 единиц авиатехники, 1,1 тысячи наземных боевых машин, включая 133 танка. Часть мероприятий пройдет на территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, то есть у границ России."В целом это очень опасная игра с огнем. Силы-то собраны значительные. И учения такого масштаба не проводились с прошлого века. Так что они – хорошо забытое старое. Мы не собираемся нападать ни на одну страну этого блока. Это понимают все разумные люди на Западе. Но если они заиграются и посягнут на целостность нашей страны, мгновенно получат адекватный ответ", - написал Дмитрий Медведев.Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев заявил, что учения Steadfast Defender 2024, в которых принимают участие все страны Североатлантического альянса и Швеция, которая еще только собирается в него вступить, - это провокация США для дестабилизации европейской безопасности. В конце января стартовали крупнейшие с 1988 года учения НАТО Steadfast Defender-2024. Развертывание войск, серия морских, воздушных, сухопутных операций США и НАТО запланированы с января до конца мая – в Северной Атлантике, Норвежском море и Балтийском регионе. Привлечены до 90 тысяч военнослужащих из 31 страны, более 50 кораблей – от авианосцев до эсминцев, 80 истребителей, вертолетов и беспилотников, 1100 боевых машин. Ожидается отработка около 500 воздушных боевых операций, не считая морских и сухопутных эпизодов.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт НАТО и России: эксперт оценил сценарий БундесвераГермания не готова противостоять России - признание министра обороны ФРГУчения НАТО вблизи границ России повышают риск военных инцидентов – МИД

https://crimea.ria.ru/20240126/kollektivnaya-provokatsiya-ekspert-ob-ucheniyakh-nato-so-stsenariem-voyny-s-rf-1134457992.html

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, россия, нато, сша, учения, в мире, безопасность, новости