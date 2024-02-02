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НАТО боится: Медведев объяснил масштабные учения Альянса у границ России - РИА Новости Крым, 02.02.2024
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НАТО боится: Медведев объяснил масштабные учения Альянса у границ России
НАТО боится: Медведев объяснил масштабные учения Альянса у границ России - РИА Новости Крым, 02.02.2024
НАТО боится: Медведев объяснил масштабные учения Альянса у границ России
Самые крупные с прошлого века учения стран НАТО, которые проходят в непосредственной близости от российских границ, - свидетельствуют о реальных опасениях... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T20:31
2024-02-02T20:32
дмитрий медведев
россия
нато
сша
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Самые крупные с прошлого века учения стран НАТО, которые проходят в непосредственной близости от российских границ, - свидетельствуют о реальных опасениях Альянса. Такое мнение высказал зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.По данным зампредседателя Совбеза, в учениях задействованы 90 тысяч солдат из 31 страны Альянса и Швеции, порядка 50 боевых кораблей, 80 единиц авиатехники, 1,1 тысячи наземных боевых машин, включая 133 танка. Часть мероприятий пройдет на территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, то есть у границ России."В целом это очень опасная игра с огнем. Силы-то собраны значительные. И учения такого масштаба не проводились с прошлого века. Так что они – хорошо забытое старое. Мы не собираемся нападать ни на одну страну этого блока. Это понимают все разумные люди на Западе. Но если они заиграются и посягнут на целостность нашей страны, мгновенно получат адекватный ответ", - написал Дмитрий Медведев.Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев заявил, что учения Steadfast Defender 2024, в которых принимают участие все страны Североатлантического альянса и Швеция, которая еще только собирается в него вступить, - это провокация США для дестабилизации европейской безопасности. В конце января стартовали крупнейшие с 1988 года учения НАТО Steadfast Defender-2024. Развертывание войск, серия морских, воздушных, сухопутных операций США и НАТО запланированы с января до конца мая – в Северной Атлантике, Норвежском море и Балтийском регионе. Привлечены до 90 тысяч военнослужащих из 31 страны, более 50 кораблей – от авианосцев до эсминцев, 80 истребителей, вертолетов и беспилотников, 1100 боевых машин. Ожидается отработка около 500 воздушных боевых операций, не считая морских и сухопутных эпизодов.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт НАТО и России: эксперт оценил сценарий БундесвераГермания не готова противостоять России - признание министра обороны ФРГУчения НАТО вблизи границ России повышают риск военных инцидентов – МИД
https://crimea.ria.ru/20240126/kollektivnaya-provokatsiya-ekspert-ob-ucheniyakh-nato-so-stsenariem-voyny-s-rf-1134457992.html
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дмитрий медведев, россия, нато, сша, учения, в мире, безопасность, новости
НАТО боится: Медведев объяснил масштабные учения Альянса у границ России

Медведев назвал опасной игрой с огнем учения НАТО у границ России

20:31 02.02.2024 (обновлено: 20:32 02.02.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Самые крупные с прошлого века учения стран НАТО, которые проходят в непосредственной близости от российских границ, - свидетельствуют о реальных опасениях Альянса. Такое мнение высказал зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Вышло нестрашно, но весьма показательно. Ведь если сам Альянс решил провести учения такого уровня, значит, они реально чего-то опасаются. И уж тем более не верят не то что в победу, а вообще в какие-то военные успехи прогнившего неонацистского режима в Киеве. Плюс, конечно, отрабатывают антироссийскую повестку дня во внутриполитических целях, консолидируя свой недовольный электорат", - написал он в соцсети "ВКонтакте".
По данным зампредседателя Совбеза, в учениях задействованы 90 тысяч солдат из 31 страны Альянса и Швеции, порядка 50 боевых кораблей, 80 единиц авиатехники, 1,1 тысячи наземных боевых машин, включая 133 танка. Часть мероприятий пройдет на территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, то есть у границ России.
"В целом это очень опасная игра с огнем. Силы-то собраны значительные. И учения такого масштаба не проводились с прошлого века. Так что они – хорошо забытое старое. Мы не собираемся нападать ни на одну страну этого блока. Это понимают все разумные люди на Западе. Но если они заиграются и посягнут на целостность нашей страны, мгновенно получат адекватный ответ", - написал Дмитрий Медведев.
Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев заявил, что учения Steadfast Defender 2024, в которых принимают участие все страны Североатлантического альянса и Швеция, которая еще только собирается в него вступить, - это провокация США для дестабилизации европейской безопасности.
В конце января стартовали крупнейшие с 1988 года учения НАТО Steadfast Defender-2024. Развертывание войск, серия морских, воздушных, сухопутных операций США и НАТО запланированы с января до конца мая – в Северной Атлантике, Норвежском море и Балтийском регионе. Привлечены до 90 тысяч военнослужащих из 31 страны, более 50 кораблей – от авианосцев до эсминцев, 80 истребителей, вертолетов и беспилотников, 1100 боевых машин. Ожидается отработка около 500 воздушных боевых операций, не считая морских и сухопутных эпизодов.
Эмблема НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
26 января, 07:48Радио "Спутник в Крыму"
Коллективная провокация: эксперт об учениях НАТО со сценарием войны с РФ
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Дмитрий МедведевРоссияНАТОСШАУченияВ миреБезопасностьНовости
 
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