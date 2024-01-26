https://crimea.ria.ru/20240126/ucheniya-nato-vblizi-granits-rossii-povyshayut-risk-voennykh-intsidentov--mid-1134485223.html

Учения НАТО вблизи границ России повышают риск военных инцидентов – МИД

Учения НАТО вблизи границ России повышают риск военных инцидентов – МИД - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Учения НАТО вблизи границ России повышают риск военных инцидентов – МИД

Намерения НАТО провести вблизи российских границ учения Steadfast Defender-2024 носят провокационный характер и повышают риски военных инцидентов, что в итоге... РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T20:11

2024-01-26T20:11

2024-01-26T20:12

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Намерения НАТО провести вблизи российских границ учения Steadfast Defender-2024 носят провокационный характер и повышают риски военных инцидентов, что в итоге может привести к трагическим последствиям для Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова подчеркнула, что у российской стороны "планов нападения на страны НАТО не существует". При этом в Североатлантическом альянсе не скрывают, что в ходе учений будут отрабатываться "задачи по отражению российской угрозы".Представитель внешнеполитического ведомства также напомнила, что о подготовке НАТО к конфликту с Россией заявил председатель военного комитета альянса, адмирал Роб Бауэр. Подобные комментарии также неоднократно звучали из уст руководства натовских стран.В конце января стартовали крупнейшие с 1988 года учения НАТО Steadfast Defender-2024. В них примут участие около 90 тыс. военнослужащих стран альянса и Швеции. Развертывание войск, серия морских, воздушных, сухопутных операций США и НАТО запланированы с января до конца мая – в Северной Атлантике, Норвежском море и Балтийском регионе. Привлечены до 90 тысяч военнослужащих из 31 страны, более 50 кораблей – от авианосцев до эсминцев, 80 истребителей, вертолетов и беспилотников, 1100 боевых машин. Ожидается отработка около 500 воздушных боевых операций, не считая морских и сухопутных эпизодов.Читайте также на РИА Новости Крым:Коллективная провокация: эксперт об учениях НАТО со сценарием войны с РФКонфликт НАТО и России: эксперт оценил сценарий БундесвераГлава службы разведки РФ оценил подготовку НАТО к "нападению" России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, нато, в мире, политика