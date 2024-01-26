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Учения НАТО вблизи границ России повышают риск военных инцидентов – МИД
Учения НАТО вблизи границ России повышают риск военных инцидентов – МИД - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Учения НАТО вблизи границ России повышают риск военных инцидентов – МИД
Намерения НАТО провести вблизи российских границ учения Steadfast Defender-2024 носят провокационный характер и повышают риски военных инцидентов, что в итоге... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T20:11
2024-01-26T20:11
2024-01-26T20:12
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Намерения НАТО провести вблизи российских границ учения Steadfast Defender-2024 носят провокационный характер и повышают риски военных инцидентов, что в итоге может привести к трагическим последствиям для Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова подчеркнула, что у российской стороны "планов нападения на страны НАТО не существует". При этом в Североатлантическом альянсе не скрывают, что в ходе учений будут отрабатываться "задачи по отражению российской угрозы".Представитель внешнеполитического ведомства также напомнила, что о подготовке НАТО к конфликту с Россией заявил председатель военного комитета альянса, адмирал Роб Бауэр. Подобные комментарии также неоднократно звучали из уст руководства натовских стран.В конце января стартовали крупнейшие с 1988 года учения НАТО Steadfast Defender-2024. В них примут участие около 90 тыс. военнослужащих стран альянса и Швеции. Развертывание войск, серия морских, воздушных, сухопутных операций США и НАТО запланированы с января до конца мая – в Северной Атлантике, Норвежском море и Балтийском регионе. Привлечены до 90 тысяч военнослужащих из 31 страны, более 50 кораблей – от авианосцев до эсминцев, 80 истребителей, вертолетов и беспилотников, 1100 боевых машин. Ожидается отработка около 500 воздушных боевых операций, не считая морских и сухопутных эпизодов.Читайте также на РИА Новости Крым:Коллективная провокация: эксперт об учениях НАТО со сценарием войны с РФКонфликт НАТО и России: эксперт оценил сценарий БундесвераГлава службы разведки РФ оценил подготовку НАТО к "нападению" России
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, нато, в мире, политика
Учения НАТО вблизи границ России повышают риск военных инцидентов – МИД
Захарова назвала провокацией учения НАТО Steadfast Defender вблизи границ России
20:11 26.01.2024 (обновлено: 20:12 26.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Намерения НАТО провести вблизи российских границ учения Steadfast Defender-2024 носят провокационный характер и повышают риски военных инцидентов, что в итоге может привести к трагическим последствиям для Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Маневры носят откровенно провокационный характер. В течение нескольких месяцев вблизи российских рубежей на территории от Норвегии до Румынии будет активно действовать 90-тысячная группировка сил из 31 страны – члена НАТО, а также Швеции. Этот шаг осознанно направлен на обострение ситуации, повышает риски военных инцидентов и в итоге может привести к трагическим последствиям для Европы", – сказала дипломат на брифинге в пятницу.
Захарова подчеркнула, что у российской стороны "планов нападения на страны НАТО не существует". При этом в Североатлантическом альянсе не скрывают, что в ходе учений будут отрабатываться "задачи по отражению российской угрозы".
Представитель внешнеполитического ведомства также напомнила, что о подготовке НАТО к конфликту с Россией заявил председатель военного комитета альянса, адмирал Роб Бауэр. Подобные комментарии также неоднократно звучали из уст руководства натовских стран.
"Таким образом, в альянсе пытаются обосновать как свое существование в глазах миллионов европейцев и американцев, так и линию на сдерживание России, и оправдать безумный рост военных расходов, ну и, конечно, так или иначе отвлечь общественное мнение и внимание аудитории от провалов на ниве, так сказать, той самой гибридной войны руками киевского режима против нашей страны", – добавила Захарова.
В конце января стартовали крупнейшие с 1988 года учения НАТО Steadfast Defender-2024. В них примут участие около 90 тыс. военнослужащих стран альянса и Швеции. Развертывание войск, серия морских, воздушных, сухопутных операций США и НАТО запланированы с января до конца мая – в Северной Атлантике, Норвежском море и Балтийском регионе. Привлечены до 90 тысяч военнослужащих из 31 страны, более 50 кораблей – от авианосцев до эсминцев, 80 истребителей, вертолетов и беспилотников, 1100 боевых машин. Ожидается отработка около 500 воздушных боевых операций, не считая морских и сухопутных эпизодов.
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