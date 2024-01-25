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Глава службы разведки РФ оценил подготовку НАТО к "нападению" России - РИА Новости Крым, 25.01.2024
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Глава службы разведки РФ оценил подготовку НАТО к "нападению" России
Глава службы разведки РФ оценил подготовку НАТО к "нападению" России - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Глава службы разведки РФ оценил подготовку НАТО к "нападению" России
Запад пытается запугать Россию прямым столкновением с НАТО, заявляя, что она готовится напасть на страны Альянса. Это делается, чтобы заставить отказаться от... РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T07:58
2024-01-25T07:58
сергей нарышкин
служба внешней разведки (свр)
россия
нато
политика
мнения
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Запад пытается запугать Россию прямым столкновением с НАТО, заявляя, что она готовится напасть на страны Альянса. Это делается, чтобы заставить отказаться от целей СВО. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.По словам Нарышкина, заявляя о том, что Россия якобы намерена напасть на страны НАТО, Запад одновременно демонстрирует, как Альянс готовится к такому "нападению" – мобилизуют силы и средства.Все это является частью информационной войны, чтобы запугать Россию и заставить ее отказаться от дальнейшего проведения СВО, сказал глава СВР.По мнению Запада, потрясание оружием в ответ на вымышленную угрозу со стороны РФ и перспектива прямого столкновения с Альянсом должны испугать Россию, и она откажется от своих целей. Но этого не произойдет, заявил он.Ранее, в октябре2023 года, глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявлял, что Североатлантический альянс отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг на учениях Steadfast Defender в 2024 году.В январе 2024 немецкий таблоид Bild со ссылкой на "секретный документ" министерства обороны Германии сообщил, что страна готовится к вооруженному конфликту НАТО с Россией, который после наступления ВС РФ весной этого года и поражения Украины может начаться в 2025 году.Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на статью заметил, что это издание в последнее время не гнушается публикацией уток. О том, что подобные материалы - страшилка для отвлечения внимания людей, ранее высказал мнение политолог Андрей Никифоров, объяснив, на кого рассчитаны подобные новости. Читайте также на РИА Новости Крым:У США есть убийственный компромат на Зеленского – Нарышкин России улучшили позиции на Донецком направлении В Совфеде назвали срок окончания президентства Зеленского В сенате США проголосовали за передачу замороженных активов России Киеву
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сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), россия, нато, политика, мнения, новости
Глава службы разведки РФ оценил подготовку НАТО к "нападению" России

Запад хочет запугать РФ прямым столкновением с НАТО и заставить остановить СВО - Нарышкин

07:58 25.01.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда История Отечества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Запад пытается запугать Россию прямым столкновением с НАТО, заявляя, что она готовится напасть на страны Альянса. Это делается, чтобы заставить отказаться от целей СВО. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
По словам Нарышкина, заявляя о том, что Россия якобы намерена напасть на страны НАТО, Запад одновременно демонстрирует, как Альянс готовится к такому "нападению" – мобилизуют силы и средства.
Все это является частью информационной войны, чтобы запугать Россию и заставить ее отказаться от дальнейшего проведения СВО, сказал глава СВР.

"Западники подчеркивают свою воинственность, свою мобилизационную готовность в надежде повлиять на Россию, с тем, чтобы Россия, политическое руководство Российской Федерации отказалось от своих планов, от планов и целей специальной военной операции", – уверен Нарышкин.

По мнению Запада, потрясание оружием в ответ на вымышленную угрозу со стороны РФ и перспектива прямого столкновения с Альянсом должны испугать Россию, и она откажется от своих целей. Но этого не произойдет, заявил он.
"Ни Россия, ни руководство Российской Федерации от своих целей не откажутся", — сказал Нарышкин.
Ранее, в октябре2023 года, глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявлял, что Североатлантический альянс отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг на учениях Steadfast Defender в 2024 году.
В январе 2024 немецкий таблоид Bild со ссылкой на "секретный документ" министерства обороны Германии сообщил, что страна готовится к вооруженному конфликту НАТО с Россией, который после наступления ВС РФ весной этого года и поражения Украины может начаться в 2025 году.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на статью заметил, что это издание в последнее время не гнушается публикацией уток. О том, что подобные материалы - страшилка для отвлечения внимания людей, ранее высказал мнение политолог Андрей Никифоров, объяснив, на кого рассчитаны подобные новости.
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Сергей НарышкинСлужба внешней разведки (СВР)РоссияНАТОПолитикаМненияНовости
 
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