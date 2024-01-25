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Глава службы разведки РФ оценил подготовку НАТО к "нападению" России
Глава службы разведки РФ оценил подготовку НАТО к "нападению" России - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Глава службы разведки РФ оценил подготовку НАТО к "нападению" России
Запад пытается запугать Россию прямым столкновением с НАТО, заявляя, что она готовится напасть на страны Альянса. Это делается, чтобы заставить отказаться от... РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T07:58
2024-01-25T07:58
2024-01-25T07:58
сергей нарышкин
служба внешней разведки (свр)
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нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Запад пытается запугать Россию прямым столкновением с НАТО, заявляя, что она готовится напасть на страны Альянса. Это делается, чтобы заставить отказаться от целей СВО. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.По словам Нарышкина, заявляя о том, что Россия якобы намерена напасть на страны НАТО, Запад одновременно демонстрирует, как Альянс готовится к такому "нападению" – мобилизуют силы и средства.Все это является частью информационной войны, чтобы запугать Россию и заставить ее отказаться от дальнейшего проведения СВО, сказал глава СВР.По мнению Запада, потрясание оружием в ответ на вымышленную угрозу со стороны РФ и перспектива прямого столкновения с Альянсом должны испугать Россию, и она откажется от своих целей. Но этого не произойдет, заявил он.Ранее, в октябре2023 года, глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявлял, что Североатлантический альянс отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг на учениях Steadfast Defender в 2024 году.В январе 2024 немецкий таблоид Bild со ссылкой на "секретный документ" министерства обороны Германии сообщил, что страна готовится к вооруженному конфликту НАТО с Россией, который после наступления ВС РФ весной этого года и поражения Украины может начаться в 2025 году.Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на статью заметил, что это издание в последнее время не гнушается публикацией уток. О том, что подобные материалы - страшилка для отвлечения внимания людей, ранее высказал мнение политолог Андрей Никифоров, объяснив, на кого рассчитаны подобные новости. Читайте также на РИА Новости Крым:У США есть убийственный компромат на Зеленского – Нарышкин России улучшили позиции на Донецком направлении В Совфеде назвали срок окончания президентства Зеленского В сенате США проголосовали за передачу замороженных активов России Киеву
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сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), россия, нато, политика, мнения, новости
Глава службы разведки РФ оценил подготовку НАТО к "нападению" России
Запад хочет запугать РФ прямым столкновением с НАТО и заставить остановить СВО - Нарышкин
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Запад пытается запугать Россию прямым столкновением с НАТО, заявляя, что она готовится напасть на страны Альянса. Это делается, чтобы заставить отказаться от целей СВО. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
По словам Нарышкина, заявляя о том, что Россия якобы намерена напасть на страны НАТО, Запад одновременно демонстрирует, как Альянс готовится к такому "нападению" – мобилизуют силы и средства.
Все это является частью информационной войны, чтобы запугать Россию и заставить ее отказаться от дальнейшего проведения СВО, сказал глава СВР.
"Западники подчеркивают свою воинственность, свою мобилизационную готовность в надежде повлиять на Россию, с тем, чтобы Россия, политическое руководство Российской Федерации отказалось от своих планов, от планов и целей специальной военной операции", – уверен Нарышкин.
По мнению Запада, потрясание оружием в ответ на вымышленную угрозу со стороны РФ и перспектива прямого столкновения с Альянсом должны испугать Россию, и она откажется от своих целей. Но этого не произойдет, заявил он.
"Ни Россия, ни руководство Российской Федерации от своих целей не откажутся", — сказал Нарышкин.
Ранее, в октябре2023 года, глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявлял, что Североатлантический альянс отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг на учениях Steadfast Defender в 2024 году.
В январе 2024 немецкий таблоид Bild со ссылкой на "секретный документ" министерства обороны Германии сообщил, что страна готовится к вооруженному конфликту НАТО с Россией, который после наступления ВС РФ весной этого года и поражения Украины может начаться в 2025 году.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на статью заметил
, что это издание в последнее время не гнушается публикацией уток. О том, что подобные материалы - страшилка для отвлечения внимания людей, ранее высказал мнение политолог Андрей Никифоров, объяснив, на кого рассчитаны подобные новости.
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