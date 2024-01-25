https://crimea.ria.ru/20240125/glava-sluzhby-razvedki-rf-otsenil-podgotovku-nato-k-napadeniyu-rossii-1134443894.html

Глава службы разведки РФ оценил подготовку НАТО к "нападению" России

Глава службы разведки РФ оценил подготовку НАТО к "нападению" России - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Глава службы разведки РФ оценил подготовку НАТО к "нападению" России

Запад пытается запугать Россию прямым столкновением с НАТО, заявляя, что она готовится напасть на страны Альянса. Это делается, чтобы заставить отказаться от... РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T07:58

2024-01-25T07:58

2024-01-25T07:58

сергей нарышкин

служба внешней разведки (свр)

россия

нато

политика

мнения

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1f/1126684477_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_814ccdfe2b2dcefd6d41828e51c2f110.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Запад пытается запугать Россию прямым столкновением с НАТО, заявляя, что она готовится напасть на страны Альянса. Это делается, чтобы заставить отказаться от целей СВО. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.По словам Нарышкина, заявляя о том, что Россия якобы намерена напасть на страны НАТО, Запад одновременно демонстрирует, как Альянс готовится к такому "нападению" – мобилизуют силы и средства.Все это является частью информационной войны, чтобы запугать Россию и заставить ее отказаться от дальнейшего проведения СВО, сказал глава СВР.По мнению Запада, потрясание оружием в ответ на вымышленную угрозу со стороны РФ и перспектива прямого столкновения с Альянсом должны испугать Россию, и она откажется от своих целей. Но этого не произойдет, заявил он.Ранее, в октябре2023 года, глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявлял, что Североатлантический альянс отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг на учениях Steadfast Defender в 2024 году.В январе 2024 немецкий таблоид Bild со ссылкой на "секретный документ" министерства обороны Германии сообщил, что страна готовится к вооруженному конфликту НАТО с Россией, который после наступления ВС РФ весной этого года и поражения Украины может начаться в 2025 году.Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на статью заметил, что это издание в последнее время не гнушается публикацией уток. О том, что подобные материалы - страшилка для отвлечения внимания людей, ранее высказал мнение политолог Андрей Никифоров, объяснив, на кого рассчитаны подобные новости. Читайте также на РИА Новости Крым:У США есть убийственный компромат на Зеленского – Нарышкин России улучшили позиции на Донецком направлении В Совфеде назвали срок окончания президентства Зеленского В сенате США проголосовали за передачу замороженных активов России Киеву

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), россия, нато, политика, мнения, новости