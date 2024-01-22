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У США есть убийственный компромат на Зеленского – Нарышкин - РИА Новости Крым, 22.01.2024
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У США есть убийственный компромат на Зеленского – Нарышкин
У США есть убийственный компромат на Зеленского – Нарышкин - РИА Новости Крым, 22.01.2024
У США есть убийственный компромат на Зеленского – Нарышкин
США обладают компроматом, способным уничтожить Владимира Зеленского как президента, поэтому лидер киевского режима продолжит "плясать под дудку" Вашингтона. Об... РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T10:44
2024-01-22T10:44
сергей нарышкин
владимир зеленский (президент украины)
новости
украина
сша
политика
в мире
служба внешней разведки (свр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. США обладают компроматом, способным уничтожить Владимира Зеленского как президента, поэтому лидер киевского режима продолжит "плясать под дудку" Вашингтона. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Зеленский осознает, что имеющийся у американцев компромат способен уничтожить его как президента. В этих условиях он будет и дальше плясать под дудку своих американских хозяев", - цитирует РИА Новости главу СВР.Нарышкин добавил, что Вашингтон опубликует "убойное" коррупционное досье на представителей окружения Зеленского, если украинский президент не уволит ряд высокопоставленных чиновников, которые "утратили доверие Белого дома".В "черном списке", по словам Нарышкина – "десятки чиновников из команды Зеленского".Директор СВР добавил, что США по сути перешли к формированию на Украине колониальной администрации. По замыслу Вашингтона, эта администрация будет состоять из "прошедших обучение на Западе украинцев, присягнувших американским интересам", уточнил Нарышкин.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия достигнет целей специальной военной операции вне зависимости от политической ситуации на Украине. По словам Лаврова, Запад сегодня осознал иллюзорность разрекламированного контрнаступления и возможностей нанести стратегическое поражение России. Поэтому США и Европа "ищут способы, позволяющие подталкивать Киев к тому, чтобы он стал более покладистым".Читайте также на РИА Новости Крым:"Это уже случилось": Лавров сделал неутешительный прогноз по Украине"Будем воевать лопатами": на Украине нашли альтернативу западному оружию"Снарядный голод" усилится: в США предрекли серьезные проблемы для ВСУ
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сергей нарышкин, владимир зеленский (президент украины), новости, украина, сша, политика, в мире, служба внешней разведки (свр)
У США есть убийственный компромат на Зеленского – Нарышкин

США могут уничтожить Зеленского как президента с помощью имеющегося компромата – Нарышкин

10:44 22.01.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. США обладают компроматом, способным уничтожить Владимира Зеленского как президента, поэтому лидер киевского режима продолжит "плясать под дудку" Вашингтона. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Зеленский осознает, что имеющийся у американцев компромат способен уничтожить его как президента. В этих условиях он будет и дальше плясать под дудку своих американских хозяев", - цитирует РИА Новости главу СВР.
Нарышкин добавил, что Вашингтон опубликует "убойное" коррупционное досье на представителей окружения Зеленского, если украинский президент не уволит ряд высокопоставленных чиновников, которые "утратили доверие Белого дома".
В "черном списке", по словам Нарышкина – "десятки чиновников из команды Зеленского".
Директор СВР добавил, что США по сути перешли к формированию на Украине колониальной администрации. По замыслу Вашингтона, эта администрация будет состоять из "прошедших обучение на Западе украинцев, присягнувших американским интересам", уточнил Нарышкин.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия достигнет целей специальной военной операции вне зависимости от политической ситуации на Украине. По словам Лаврова, Запад сегодня осознал иллюзорность разрекламированного контрнаступления и возможностей нанести стратегическое поражение России. Поэтому США и Европа "ищут способы, позволяющие подталкивать Киев к тому, чтобы он стал более покладистым".
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Сергей НарышкинВладимир Зеленский (президент Украины)НовостиУкраинаСШАПолитикаВ миреСлужба внешней разведки (СВР)
 
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