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"Будем воевать лопатами": на Украине нашли альтернативу западному оружию - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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"Будем воевать лопатами": на Украине нашли альтернативу западному оружию
"Будем воевать лопатами": на Украине нашли альтернативу западному оружию - РИА Новости Крым, 16.01.2024
"Будем воевать лопатами": на Украине нашли альтернативу западному оружию
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что украинские войска будут "сражаться лопатами", если Запад прекратит поставки киевскому режиму оружия РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T10:33
2024-01-16T10:37
украина
всу (вооруженные силы украины)
дмитрий кулеба
мид украины
поставки западного оружия украине
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что украинские войска будут "сражаться лопатами", если Запад прекратит поставки киевскому режиму оружия и военной техники. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу ABC News.Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на прошлой неделе заявил, что США не могут больше отправлять военную помощь Украине из-за прекращения финансирования. По его словам, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от Конгресса, где республиканцы и демократы пока не могут договориться о новом пакете помощи Украине.Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ранее призвал соотечественников заняться сборкой FPV-дронов на дому, закупив за свой счет необходимые компоненты и материалы и пройдя соответствующий курс лекций.Доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки" СевГУ Александр Ирхин в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что ценность Украины для Запада уходит в тень в связи с переходом в новую фазу конфликта на Ближнем и Среднем Востоке. Экономическую и военно-политическую нагрузку, связанную с поддержкой Киева, США перекладывают на своих сателлитов в Европе, прежде всего на Германию, Францию и в некоторой степени - Великобританию, считает политолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Сунак объявил о выделении Украине военной помощи на 2,5 млрд фунтовСША "остановили" военную помощь Украине - что происходит на самом делеВоенная помощь США Украине: с чем останется Киев этой зимой
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РИА Новости Крым
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украина, всу (вооруженные силы украины), дмитрий кулеба, мид украины, поставки западного оружия украине, в мире, новости
"Будем воевать лопатами": на Украине нашли альтернативу западному оружию

Бойцов ВСУ вооружат лопатами в случае прекращения военной помощи Украине – Кулеба

10:33 16.01.2024 (обновлено: 10:37 16.01.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ в окопах
Боевики ВСУ в окопах
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что украинские войска будут "сражаться лопатами", если Запад прекратит поставки киевскому режиму оружия и военной техники. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу ABC News.

"Я серьезен, когда говорю, что даже если у нас закончится оружие (поставляемое Западом), мы будем сражаться лопатами", – сказал он.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на прошлой неделе заявил, что США не могут больше отправлять военную помощь Украине из-за прекращения финансирования. По его словам, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от Конгресса, где республиканцы и демократы пока не могут договориться о новом пакете помощи Украине.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ранее призвал соотечественников заняться сборкой FPV-дронов на дому, закупив за свой счет необходимые компоненты и материалы и пройдя соответствующий курс лекций.
Доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки" СевГУ Александр Ирхин в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что ценность Украины для Запада уходит в тень в связи с переходом в новую фазу конфликта на Ближнем и Среднем Востоке. Экономическую и военно-политическую нагрузку, связанную с поддержкой Киева, США перекладывают на своих сателлитов в Европе, прежде всего на Германию, Францию и в некоторой степени - Великобританию, считает политолог.
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