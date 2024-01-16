https://crimea.ria.ru/20240116/budem-voevat-lopatami-na-ukraine-nashli-alternativu-zapadnomu-oruzhiyu-1134220067.html

"Будем воевать лопатами": на Украине нашли альтернативу западному оружию

"Будем воевать лопатами": на Украине нашли альтернативу западному оружию - РИА Новости Крым, 16.01.2024

"Будем воевать лопатами": на Украине нашли альтернативу западному оружию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что украинские войска будут "сражаться лопатами", если Запад прекратит поставки киевскому режиму оружия РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T10:33

2024-01-16T10:33

2024-01-16T10:37

украина

всу (вооруженные силы украины)

дмитрий кулеба

мид украины

поставки западного оружия украине

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что украинские войска будут "сражаться лопатами", если Запад прекратит поставки киевскому режиму оружия и военной техники. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу ABC News.Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на прошлой неделе заявил, что США не могут больше отправлять военную помощь Украине из-за прекращения финансирования. По его словам, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от Конгресса, где республиканцы и демократы пока не могут договориться о новом пакете помощи Украине.Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ранее призвал соотечественников заняться сборкой FPV-дронов на дому, закупив за свой счет необходимые компоненты и материалы и пройдя соответствующий курс лекций.Доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки" СевГУ Александр Ирхин в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что ценность Украины для Запада уходит в тень в связи с переходом в новую фазу конфликта на Ближнем и Среднем Востоке. Экономическую и военно-политическую нагрузку, связанную с поддержкой Киева, США перекладывают на своих сателлитов в Европе, прежде всего на Германию, Францию и в некоторой степени - Великобританию, считает политолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Сунак объявил о выделении Украине военной помощи на 2,5 млрд фунтовСША "остановили" военную помощь Украине - что происходит на самом делеВоенная помощь США Украине: с чем останется Киев этой зимой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, всу (вооруженные силы украины), дмитрий кулеба, мид украины, поставки западного оружия украине, в мире, новости