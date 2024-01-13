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"Ценность Украины уходит в тень": эксперт о планах англосаксов - РИА Новости Крым, 13.01.2024
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https://crimea.ria.ru/20240113/tsennost-ukrainy-ukhodit-v-ten-ekspert-o-planakh-anglosaksov-1134162237.html
"Ценность Украины уходит в тень": эксперт о планах англосаксов
"Ценность Украины уходит в тень": эксперт о планах англосаксов - РИА Новости Крым, 13.01.2024
"Ценность Украины уходит в тень": эксперт о планах англосаксов
Ценность Украины для Запада уходит в тень в связи с переходом в новую фазу конфликта на Ближнем и Среднем Востоке – регионе, более важном для США. Тем временем... РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T19:27
2024-01-13T19:40
александр ирхин
радио "спутник в крыму"
украина
мнения
сша
великобритания
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Ценность Украины для Запада уходит в тень в связи с переходом в новую фазу конфликта на Ближнем и Среднем Востоке – регионе, более важном для США. Тем временем Великобритания пытается вернуть себе былое влияние в Европе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки" СевГУ Александр Ирхин.По словам Ирхина, "багаж советского наследия в виде оружия уже полностью истощен на полях Украины". Поэтому сегодня речь идет "непосредственно о противостоянии производств российской и западной техники". При этом США в связи с событиями на Ближнем и Среднем Востоке вернутся к установке, "которая очень четко работала до 1990-х годов: нельзя одновременно участвовать в двух военно-политических конфликтах", считает Ирхин.Экономическую и военно-политическую нагрузку, связанную с поддержкой Киева, США перекладывают сегодня на своих сателлитов в Европе, отмечает эксперт. "И первую скрипку здесь будут играть западноевропейские государства, державы НАТО, прежде всего Германия, Франция и в некоторой степени Великобритания", считает он.По его мнению, финансовая помощь Украине все-таки будет предоставлена, поскольку англосаксы "рассматривают ее как инвестиции с точки зрения последующего заработка"."Весь вопрос только в размере этой помощи", – отметил Ирхин.Пока некогда мощный европейский центр силы – Германия – слабеет под гнетом "взносов" на ВСУ, а восточноевропейские страны пытаются препятствовать разрастанию конфликта и хаотизации в Центральной Европе, англосаксы действуют.США наращивают активность на Ближнем и Среднем Востоке и озабочены наращиванием своей силы в Восточной и Юго-Восточной Азии для сдерживания Китая. А Великобритания пытается вернуть себе былое величие."Англичане оставят, скорее всего, за собой Европу", – заключил эксперт.Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в пятницу сообщил, что США прекращают военную помощь Украине из-за отсутствия финансирования.Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что заявления об остановке военной помощи Украине являются всего лишь частью внутриамериканской предвыборной игры. Политолог убежден, что основная часть помощи киевскому режиму со стороны США идет и продолжит поступать из необъявленных источников.
https://crimea.ria.ru/20240113/skandalnoe-soglashenie-britanii-i-ukrainy-kievu-ne-ostavlyayut-shansov-1134173969.html
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александр ирхин, украина, мнения, сша, великобритания, поставки западного оружия украине
"Ценность Украины уходит в тень": эксперт о планах англосаксов

На фоне конфликта на Ближнем Востоке ценность Украины для США и Британии уходит в тень

19:27 13.01.2024 (обновлено: 19:40 13.01.2024)
 
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaФлаг Украины. Архивное фото
Флаг Украины. Архивное фото
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Ценность Украины для Запада уходит в тень в связи с переходом в новую фазу конфликта на Ближнем и Среднем Востоке – регионе, более важном для США. Тем временем Великобритания пытается вернуть себе былое влияние в Европе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки" СевГУ Александр Ирхин.
По словам Ирхина, "багаж советского наследия в виде оружия уже полностью истощен на полях Украины". Поэтому сегодня речь идет "непосредственно о противостоянии производств российской и западной техники".
При этом США в связи с событиями на Ближнем и Среднем Востоке вернутся к установке, "которая очень четко работала до 1990-х годов: нельзя одновременно участвовать в двух военно-политических конфликтах", считает Ирхин.

"Если учесть, что для США этот регион (Ближний и Средний Восток – ред.) более доступен, исходя из морских коммуникаций, то ценность Украины, конечно, уходит в тень: американцам придется расставлять приоритеты. Ведь вооружение стоит денег, и у них все в конечном счете сводится к деньгам", – сказал политолог.

Экономическую и военно-политическую нагрузку, связанную с поддержкой Киева, США перекладывают сегодня на своих сателлитов в Европе, отмечает эксперт. "И первую скрипку здесь будут играть западноевропейские государства, державы НАТО, прежде всего Германия, Франция и в некоторой степени Великобритания", считает он.

"В 2024 году основную роль по финансированию Украины будет играть Германия. И здесь есть определенная аналогия с Первой и Второй мировой войной с поправками на современность", – заметил политолог.

По его мнению, финансовая помощь Украине все-таки будет предоставлена, поскольку англосаксы "рассматривают ее как инвестиции с точки зрения последующего заработка".
"Весь вопрос только в размере этой помощи", – отметил Ирхин.
Пока некогда мощный европейский центр силы – Германия – слабеет под гнетом "взносов" на ВСУ, а восточноевропейские страны пытаются препятствовать разрастанию конфликта и хаотизации в Центральной Европе, англосаксы действуют.
США наращивают активность на Ближнем и Среднем Востоке и озабочены наращиванием своей силы в Восточной и Юго-Восточной Азии для сдерживания Китая. А Великобритания пытается вернуть себе былое величие.
"Англичане оставят, скорее всего, за собой Европу", – заключил эксперт.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в пятницу сообщил, что США прекращают военную помощь Украине из-за отсутствия финансирования.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что заявления об остановке военной помощи Украине являются всего лишь частью внутриамериканской предвыборной игры. Политолог убежден, что основная часть помощи киевскому режиму со стороны США идет и продолжит поступать из необъявленных источников.
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Радио "Спутник в Крыму"Александр ИрхинУкраинаМненияСШАВеликобританияПоставки западного оружия Украине
 
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