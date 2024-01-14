https://crimea.ria.ru/20240114/vlasti-prizvali-ukraintsev-zanyatsya-sborkoy-bespilotnikov-dlya-vsu-na-domu-1134186547.html

Власти призвали украинцев заняться сборкой беспилотников для ВСУ на дому

Власти призвали украинцев заняться сборкой беспилотников для ВСУ на дому - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Власти призвали украинцев заняться сборкой беспилотников для ВСУ на дому

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал соотечественников заняться сборкой FPV-дронов на дому, закупив за свой счет необходимые компоненты РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T10:50

2024-01-14T10:50

2024-01-14T10:50

украина

беспилотник (бпла, дрон)

в мире

общество

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал соотечественников заняться сборкой FPV-дронов на дому, закупив за свой счет необходимые компоненты и материалы и пройдя соответствующий курс лекций. Об этом руководитель ведомства написал в своем Telegram-канале.По словам Федорова, на Украине запущен проект "Народный дрон"."Это инженерный курс, который научит вас, как собрать 7-дюймовый FPV-дрон дома", – отметил министр.Желающим присоединиться к проекту предоставят доступ к онлайн-лекциям и перечень компонентов, инструментов и материалов, которые необходимо приобрести самостоятельно.После этого беспилотник проходит проверку качества сборки и испытания с весом. Если тест успешен, аппарат передадут военным.Глава минцифры утверждает, что участники курса уже передали военным более 100 беспилотников, часть из них нуждается в доработке.Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США не могут больше отправлять военную помощь Украине из-за прекращения финансирования. По его словам, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от Конгресса, где республиканцы и демократы пока не могут договориться о новом пакете помощи Украине.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (порядка 3,2 млрд долларов) в течение 2024 года.Предполагается, что деньги пойдут на закупку новых беспилотников, включая разведывательные, ударные дальнего действия и морские. Большинство дронов, как ожидается, будут произведены в Великобритании.При этом украинские эксперты называют украино-британское соглашение политическим и дипломатическим провалом.Читайте также на РИА Новости Крым:США "остановили" военную помощь Украине - что происходит на самом делеВоенная помощь США Украине: с чем останется Киев этой зимойВ Белом доме считают высоким риск поражения Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, беспилотник (бпла, дрон), в мире, общество, новости сво, всу (вооруженные силы украины)