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"Полный провал": на Украине недовольны соглашением с Британией - РИА Новости Крым, 13.01.2024
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"Полный провал": на Украине недовольны соглашением с Британией
"Полный провал": на Украине недовольны соглашением с Британией - РИА Новости Крым, 13.01.2024
"Полный провал": на Украине недовольны соглашением с Британией
Соглашение между Киевом и Лондоном, подписанное накануне во время визита британского премьер-министра Риши Сунака в украинскую столицу – это полный провал для... РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T17:43
2024-01-13T17:43
киев
лондон
украина
великобритания
политика
риши сунак
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Соглашение между Киевом и Лондоном, подписанное накануне во время визита британского премьер-министра Риши Сунака в украинскую столицу – это полный провал для Украины, цитирует РИА Новости полковника запаса ВСУ Романа Свитана.Подписанное соглашение содержит пункт о "новой агрессии России", который приводит документ в действие. Свитан предполагает, что этот пункт может означать остановку боевых действий сейчас и закрепление потери Украиной территории на международном уровне.Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (порядка 3,2 млрд долларов) в течение 2024 года.Предполагается, что деньги пойдут на закупку новых беспилотников, включая разведывательные, ударные дальнего действия и морские. Большинство дронов, как ожидается, будут произведены в Великобритании.Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США не могут больше отправлять военную помощь Украине из-за прекращения финансирования. По его словам, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от Конгресса, где республиканцы и демократы пока не могут договориться о новом пакете помощи Украине.Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что заявления об остановке военной помощи Украине являются всего лишь частью внутриамериканской предвыборной игры. Политолог убежден, что основная часть помощи киевскому режиму со стороны США идет и продолжит поступать из необъявленных источников.
https://crimea.ria.ru/20240104/plana-b-net-kuleba-o-defitsite-voennoy-pomoschi-zapada-1133979417.html
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киев, лондон, украина, великобритания, политика, риши сунак, владимир зеленский (президент украины)
"Полный провал": на Украине недовольны соглашением с Британией

Соглашение между Киевом и Лондоном на Украине назвали полным провалом

17:43 13.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Соглашение между Киевом и Лондоном, подписанное накануне во время визита британского премьер-министра Риши Сунака в украинскую столицу – это полный провал для Украины, цитирует РИА Новости полковника запаса ВСУ Романа Свитана.

"Это просто провал, провал не просто нашей дипломатии, но и всей нашей политики", – сказал Свитан в интервью украинскому YouTube-каналу.

Подписанное соглашение содержит пункт о "новой агрессии России", который приводит документ в действие. Свитан предполагает, что этот пункт может означать остановку боевых действий сейчас и закрепление потери Украиной территории на международном уровне.
Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (порядка 3,2 млрд долларов) в течение 2024 года.
Предполагается, что деньги пойдут на закупку новых беспилотников, включая разведывательные, ударные дальнего действия и морские. Большинство дронов, как ожидается, будут произведены в Великобритании.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США не могут больше отправлять военную помощь Украине из-за прекращения финансирования. По его словам, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от Конгресса, где республиканцы и демократы пока не могут договориться о новом пакете помощи Украине.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что заявления об остановке военной помощи Украине являются всего лишь частью внутриамериканской предвыборной игры. Политолог убежден, что основная часть помощи киевскому режиму со стороны США идет и продолжит поступать из необъявленных источников.
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