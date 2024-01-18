Рейтинг@Mail.ru
"Это уже случилось": Лавров сделал неутешительный прогноз по Украине - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240118/eto-uzhe-sluchilos-lavrov-sdelal-neuteshitelnyy-prognoz-po-ukraine-1134289388.html
"Это уже случилось": Лавров сделал неутешительный прогноз по Украине
"Это уже случилось": Лавров сделал неутешительный прогноз по Украине - РИА Новости Крым, 18.01.2024
"Это уже случилось": Лавров сделал неутешительный прогноз по Украине
Киевский режим благодаря коллективному Западу пользуется практически полной вседозволенностью, но это путь к катастрофе, в которую украинские руководители тянут РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T14:37
2024-01-18T14:43
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/12/1134289554_0:0:3596:2023_1920x0_80_0_0_b9ae9a967ea216899d39a88480a2e28f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Киевский режим благодаря коллективному Западу пользуется практически полной вседозволенностью, но это путь к катастрофе, в которую украинские руководители тянут всю страну. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.По словам Лаврова, эта вседозволенность проявляется во всем, что делает киевский режим. Это касается не только ущемлений прав русскоязычных граждан на Украине, но и в вопросе интеграции страны в ЕС.Он также указал на смерть в украинской тюрьме блогера Гонсало Лиры – гражданина Чили и США, на которую западное сообщество никак не отреагировало.Американский журналист Такер Карлсон 12 января сообщил, что американский блогер Гонсало Лира, критиковавший президента Владимира Зеленского, умер на Украине. Лира скончался в тюрьме, где он, по словам Карлсона, содержался за преступление, связанное с критикой правительств Украины и США. Ранее Карлсон уже сообщал о систематических пытках Лиры в колонии.Читайте также на РИА Новости Крым:Внешняя политика РФ кардинально пересмотрена: Лавров обозначил ориентирыВыборы на Украине не повлияют на достижение Россией целей СВО – ЛавровЛавров сделал заявление по ядерному потенциалу РФ и ударам по Крыму
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/12/1134289554_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_320a24835f62a66c21f844aab56935f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, украина, политика
"Это уже случилось": Лавров сделал неутешительный прогноз по Украине

Лавров: вседозволенность киевского режима ведет к катастрофе всю Украину

14:37 18.01.2024 (обновлено: 14:43 18.01.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Киевский режим благодаря коллективному Западу пользуется практически полной вседозволенностью, но это путь к катастрофе, в которую украинские руководители тянут всю страну. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Киеву все дозволено. Да, там есть какие-то вещи, которые американцам не нравятся, они пытаются как-то, не придавая гласности, делать какие-то замечания, но вседозволенность полная… А вседозволенность – это путь к катастрофе, и катастрофа уже случилась в мозгах у нынешнего киевского режима, и они ведут туда всю свою страну", – сказал министр на пресс-конференции в четверг.

По словам Лаврова, эта вседозволенность проявляется во всем, что делает киевский режим. Это касается не только ущемлений прав русскоязычных граждан на Украине, но и в вопросе интеграции страны в ЕС.

"Сказали, что надо начинать переговоры о приеме Киева в ЕС. Сербия стоит не один десяток лет, Турция вообще, по-моему, 40 (лет – ред.) стоит в очереди, а этому (Киеву – ред.) – без очереди, потому что он нацист самый настоящий. Об этом никто не скажет, но если посмотреть в суть ситуации, так оно и есть", – отметил глава внешнеполитического ведомства.

Он также указал на смерть в украинской тюрьме блогера Гонсало Лиры – гражданина Чили и США, на которую западное сообщество никак не отреагировало.

"Даже можно американца в тюрьме до смерти мучить и пытать – и все набрали в рот воды. Вообще ни слова, мизинцем не пошевелили. Ему (киевскому режиму – ред.) все можно", – добавил Лавров.

Американский журналист Такер Карлсон 12 января сообщил, что американский блогер Гонсало Лира, критиковавший президента Владимира Зеленского, умер на Украине. Лира скончался в тюрьме, где он, по словам Карлсона, содержался за преступление, связанное с критикой правительств Украины и США. Ранее Карлсон уже сообщал о систематических пытках Лиры в колонии.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Внешняя политика РФ кардинально пересмотрена: Лавров обозначил ориентиры
Выборы на Украине не повлияют на достижение Россией целей СВО – Лавров
Лавров сделал заявление по ядерному потенциалу РФ и ударам по Крыму
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиУкраинаПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:37"Это уже случилось": Лавров сделал неутешительный прогноз по Украине
14:16Сель уничтожил купель Косьмо-Дамиановского монастыря в Алуште
14:05В Севастополе река Черная подтопила 20 домов – прокуратура ведет проверку
13:51Когда в Героевке восстановят дороги после ЧС – власти Крыма назвали сроки
13:40В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
13:30Русь снова объединяется: в Крыму отметили 370-летие Переяславской рады
13:21Лавров сделал заявление по ядерному потенциалу РФ и ударам по Крыму
13:12Когда откроют Соборную мечеть в Симферополе
13:03Священники из Крыма повезут крещенскую воду солдатам на передовую
12:46Следком возбудил уголовные дела о коррупционных преступлениях в Керчи
12:20Готовил диверсию на подстанции: жителю Керчи вынесли приговор
12:13Выборы на Украине не повлияют на достижение Россией целей СВО – Лавров
11:48Крымчанин "сливал" данные о стратегических объектах украинским каналам
11:41Внешняя политика РФ кардинально пересмотрена: Лавров обозначил ориентиры
11:18Нет ресурсов для победы: в чем причина признания Зеленского в Давосе
10:52Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus: чего боится Бундестаг
10:37Уголовное дело возбуждено после пожара на заводе в Ростовской области
10:04Авиация и береговые ракетные комплексы ЧФ отработали удары по противнику
09:57Взрыв газа в доме в Махачкале – один ребенок погиб и еще двое пострадали
09:49Волны и ветер: обстановка на Керченской переправе в четверг
Лента новостейМолния