https://crimea.ria.ru/20240118/eto-uzhe-sluchilos-lavrov-sdelal-neuteshitelnyy-prognoz-po-ukraine-1134289388.html
"Это уже случилось": Лавров сделал неутешительный прогноз по Украине
"Это уже случилось": Лавров сделал неутешительный прогноз по Украине - РИА Новости Крым, 18.01.2024
"Это уже случилось": Лавров сделал неутешительный прогноз по Украине
Киевский режим благодаря коллективному Западу пользуется практически полной вседозволенностью, но это путь к катастрофе, в которую украинские руководители тянут РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T14:37
2024-01-18T14:37
2024-01-18T14:43
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Киевский режим благодаря коллективному Западу пользуется практически полной вседозволенностью, но это путь к катастрофе, в которую украинские руководители тянут всю страну. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.По словам Лаврова, эта вседозволенность проявляется во всем, что делает киевский режим. Это касается не только ущемлений прав русскоязычных граждан на Украине, но и в вопросе интеграции страны в ЕС.Он также указал на смерть в украинской тюрьме блогера Гонсало Лиры – гражданина Чили и США, на которую западное сообщество никак не отреагировало.Американский журналист Такер Карлсон 12 января сообщил, что американский блогер Гонсало Лира, критиковавший президента Владимира Зеленского, умер на Украине. Лира скончался в тюрьме, где он, по словам Карлсона, содержался за преступление, связанное с критикой правительств Украины и США. Ранее Карлсон уже сообщал о систематических пытках Лиры в колонии.Читайте также на РИА Новости Крым:Внешняя политика РФ кардинально пересмотрена: Лавров обозначил ориентирыВыборы на Украине не повлияют на достижение Россией целей СВО – ЛавровЛавров сделал заявление по ядерному потенциалу РФ и ударам по Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, украина, политика
"Это уже случилось": Лавров сделал неутешительный прогноз по Украине
Лавров: вседозволенность киевского режима ведет к катастрофе всю Украину
14:37 18.01.2024 (обновлено: 14:43 18.01.2024)