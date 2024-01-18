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Внешняя политика РФ кардинально пересмотрена: Лавров обозначил ориентиры
Внешняя политика РФ кардинально пересмотрена: Лавров обозначил ориентиры - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Внешняя политика РФ кардинально пересмотрена: Лавров обозначил ориентиры
Внутренняя и внешняя политика России ориентирована на обеспечение устойчивости в условиях противоправных и эгоистичных действий Запада, РФ ориентируется на... РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T11:41
2024-01-18T11:41
2024-01-18T11:41
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Внутренняя и внешняя политика России ориентирована на обеспечение устойчивости в условиях противоправных и эгоистичных действий Запада, РФ ориентируется на развитие отношений с теми, кто готов к равноправному диалогу. Об этом в четверг на ежегодной пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.Основной вектор внешней политики, по его словам, созвучен внутриполитическому.Он подчеркнул, что ни одно внешнеполитическое действие коллективного Запада никогда не учитывало и не уважало принцип равноправия всех государств.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров подвел политические итоги года – главное из интервью РИА НовостиЛавров назвал главное достижение России за последний год Интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву - главные заявления
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сергей лавров, новости, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика
Внешняя политика РФ кардинально пересмотрена: Лавров обозначил ориентиры
Россия готова развивать отношения на равноправной основе – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Внутренняя и внешняя политика России ориентирована на обеспечение устойчивости в условиях противоправных и эгоистичных действий Запада, РФ ориентируется на развитие отношений с теми, кто готов к равноправному диалогу. Об этом в четверг на ежегодной пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Внутренняя политика ориентирована на обеспечение устойчивости нашей экономики в тех условиях, которые сегодня сложились из-за агрессивной противоправной политики США и их сателлитов. Задача – избавиться от какой-либо необходимости зависеть от тех производственных, финансовых, логистических цепочек, которые, так или иначе, находятся под большим влиянием западных коллег. Этот курс четко определен", – заявил Лавров.
Основной вектор внешней политики, по его словам, созвучен внутриполитическому.
"Президент в марте утвердил Концепцию внешней политики Российской Федерации, кардинально пересмотренную, исходя из реалий современного мира, когда Запад доказал свою полную ненадежность и когда мировое большинство не хочет мириться с таким подходом и желает развиваться в соответствии со своими национальными интересами", – напомнил глава российского МИД.
Он подчеркнул, что ни одно внешнеполитическое действие коллективного Запада никогда не учитывало и не уважало принцип равноправия всех государств.
"Поэтому на внешнеполитическом фронте у нас очень четко определены ориентиры на развитие отношений с теми, кто готов это делать на равноправной, взаимной, уважительной основе, через откровенный диалог, нацеленный на поиск баланса интересов, а не отвечающий исключительно чьим-то односторонним эгоистичным планам, как это в подавляющем большинстве случаев проявляется в тех дискуссиях, в которых участвует Запад во главе с США", – констатировал министр.
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