https://crimea.ria.ru/20240118/vneshnyaya-politika-rf-kardinalno-peresmotrena-lavrov-oboznachil-orientiry-1134280552.html

Внешняя политика РФ кардинально пересмотрена: Лавров обозначил ориентиры

Внешняя политика РФ кардинально пересмотрена: Лавров обозначил ориентиры - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Внешняя политика РФ кардинально пересмотрена: Лавров обозначил ориентиры

Внутренняя и внешняя политика России ориентирована на обеспечение устойчивости в условиях противоправных и эгоистичных действий Запада, РФ ориентируется на... РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T11:41

2024-01-18T11:41

2024-01-18T11:41

сергей лавров

новости

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Внутренняя и внешняя политика России ориентирована на обеспечение устойчивости в условиях противоправных и эгоистичных действий Запада, РФ ориентируется на развитие отношений с теми, кто готов к равноправному диалогу. Об этом в четверг на ежегодной пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.Основной вектор внешней политики, по его словам, созвучен внутриполитическому.Он подчеркнул, что ни одно внешнеполитическое действие коллективного Запада никогда не учитывало и не уважало принцип равноправия всех государств.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров подвел политические итоги года – главное из интервью РИА НовостиЛавров назвал главное достижение России за последний год Интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву - главные заявления

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2024

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сергей лавров, новости, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика