Рейтинг@Mail.ru
Внешняя политика РФ кардинально пересмотрена: Лавров обозначил ориентиры - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240118/vneshnyaya-politika-rf-kardinalno-peresmotrena-lavrov-oboznachil-orientiry-1134280552.html
Внешняя политика РФ кардинально пересмотрена: Лавров обозначил ориентиры
Внешняя политика РФ кардинально пересмотрена: Лавров обозначил ориентиры - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Внешняя политика РФ кардинально пересмотрена: Лавров обозначил ориентиры
Внутренняя и внешняя политика России ориентирована на обеспечение устойчивости в условиях противоправных и эгоистичных действий Запада, РФ ориентируется на... РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T11:41
2024-01-18T11:41
сергей лавров
новости
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/12/1134280671_357:1848:1732:2622_1920x0_80_0_0_999e6edefcd9264f2e0390a54ec8bf89.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Внутренняя и внешняя политика России ориентирована на обеспечение устойчивости в условиях противоправных и эгоистичных действий Запада, РФ ориентируется на развитие отношений с теми, кто готов к равноправному диалогу. Об этом в четверг на ежегодной пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.Основной вектор внешней политики, по его словам, созвучен внутриполитическому.Он подчеркнул, что ни одно внешнеполитическое действие коллективного Запада никогда не учитывало и не уважало принцип равноправия всех государств.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров подвел политические итоги года – главное из интервью РИА НовостиЛавров назвал главное достижение России за последний год Интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву - главные заявления
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/12/1134280671_493:1838:1538:2622_1920x0_80_0_0_816ce9db6a067ddb2c4b0a810f463dd9.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, новости, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика
Внешняя политика РФ кардинально пересмотрена: Лавров обозначил ориентиры

Россия готова развивать отношения на равноправной основе – Лавров

11:41 18.01.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Внутренняя и внешняя политика России ориентирована на обеспечение устойчивости в условиях противоправных и эгоистичных действий Запада, РФ ориентируется на развитие отношений с теми, кто готов к равноправному диалогу. Об этом в четверг на ежегодной пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Внутренняя политика ориентирована на обеспечение устойчивости нашей экономики в тех условиях, которые сегодня сложились из-за агрессивной противоправной политики США и их сателлитов. Задача – избавиться от какой-либо необходимости зависеть от тех производственных, финансовых, логистических цепочек, которые, так или иначе, находятся под большим влиянием западных коллег. Этот курс четко определен", – заявил Лавров.

Основной вектор внешней политики, по его словам, созвучен внутриполитическому.

"Президент в марте утвердил Концепцию внешней политики Российской Федерации, кардинально пересмотренную, исходя из реалий современного мира, когда Запад доказал свою полную ненадежность и когда мировое большинство не хочет мириться с таким подходом и желает развиваться в соответствии со своими национальными интересами", – напомнил глава российского МИД.

Он подчеркнул, что ни одно внешнеполитическое действие коллективного Запада никогда не учитывало и не уважало принцип равноправия всех государств.

"Поэтому на внешнеполитическом фронте у нас очень четко определены ориентиры на развитие отношений с теми, кто готов это делать на равноправной, взаимной, уважительной основе, через откровенный диалог, нацеленный на поиск баланса интересов, а не отвечающий исключительно чьим-то односторонним эгоистичным планам, как это в подавляющем большинстве случаев проявляется в тех дискуссиях, в которых участвует Запад во главе с США", – констатировал министр.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Лавров подвел политические итоги года – главное из интервью РИА Новости
Лавров назвал главное достижение России за последний год
Интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву - главные заявления
 
Сергей ЛавровНовостиРоссияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:48Крымчанин "сливал" данные о стратегических объектах украинским каналам
11:41Внешняя политика РФ кардинально пересмотрена: Лавров обозначил ориентиры
11:18Нет ресурсов для победы: в чем причина признания Зеленского в Давосе
10:52Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus: чего боится Бундестаг
10:37Уголовное дело возбуждено после пожара на заводе в Ростовской области
10:04Авиация и береговые ракетные комплексы ЧФ отработали удары по противнику
09:57Взрыв газа в доме в Махачкале – один ребенок погиб и еще двое пострадали
09:49Волны и ветер: обстановка на Керченской переправе в четверг
09:17Бойцы "крылатой пехоты" штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском
08:48Помощь помогающим: в чем нуждаются волонтеры
08:32Женщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по Белгороду
08:21Губернатор рассказал о состоянии детей, раненных при атаке на Белгород
08:05На "Тавриде" включат свет: вдоль федеральной трассы появятся фонари
07:3910 ракет сбиты на подлете к Белгороду – поврежден дом
07:30Массовые отключения света в Севастополе в четверг – в списке десятки улиц
07:07Ракетная опасность объявлена в Белгороде
06:32"Волим под царя православного": как Украина воссоединилась с Россией
06:02Село в Крыму останется без воды из-за дезинфекции скважины
05:32Над Московской и Ленинградской областями уничтожены беспилотники ВСУ
00:01В Крыму ночью гололед, днем дождь: прогноз погоды на четверг
Лента новостейМолния