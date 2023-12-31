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Лавров подвел политические итоги года – главное из интервью РИА Новости - РИА Новости Крым, 31.12.2023
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Лавров подвел политические итоги года – главное из интервью РИА Новости
Лавров подвел политические итоги года – главное из интервью РИА Новости - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Лавров подвел политические итоги года – главное из интервью РИА Новости
Россия адекватно отреагирует на развертывание в США наземных ракетных систем, заявил в интервью РИА новости глава российского МИДа Сергей Лавров. Он также... РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T14:48
2023-12-31T14:49
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сша
сербия
интервью
новости
россия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Россия адекватно отреагирует на развертывание в США наземных ракетных систем, заявил в интервью РИА новости глава российского МИДа Сергей Лавров. Он также высказался о выборах в Соединенных Штатах, развитии российско-американских отношений, о палестино-израильском конфликте и "евромайдане" в Сербии. Коротко главные тезисы Лаврова перечислим в этом материале.Россия отреагирует на развертывание Штатами наземных ракетных системПрименение такого оружия ранее было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД), однако США вышли из этого Договора в 2019 году. После этого Россия также приостановила свое участие в нем.По словам Сергея Лаврова, в нынешних реалиях Москве придется принимать политические решения о дальнейшей судьбе этого моратория, который фактически стал односторонним.При этом, по его словам, Россия не станет первой развертывать ракетные вооружения, ранее запрещенные по ДРСМД.Москве не важно, кто победит на выборах в СШАОтношения между Россией и США "истончились до предела по вине Вашингтона", цитирует Лаврова РИА Новости. В Штатах нанесение стратегического поражения Российской Федерации закреплено в национальной военной доктрине, напомнил глава МИДа.Поэтому, заключил он, России по большому счету безразлично, кто из кандидатов в президенты победит в ходе предстоящей предвыборной гонки.Переговоры между Израилем и ПалестинойРоссийская Федерация выступает за решение конфликта на Ближнем Востоке путем переговоров, однако это невозможно до тех пор, пока в Палестине нет единства всех политических сил. Так глава МИДа ответил на вопрос РИА Новости о том, готовы ли в РФ предоставить площадку для переговоров палестинским движениям ФАТХ и ХАМАС."Мы поддерживаем действия партнеров, в частности Египта и Алжира, направленные на решение этой проблемы. Со своей стороны, тоже помогаем палестинским друзьям найти развязки. Предоставляли им российскую площадку для проведения встреч. Побуждаем к объединению на политической платформе Организации освобождения Палестины. Разъясняем опасность раскола для перспектив создания палестинского государства", - сказал Сергей Лавров."Москва всегда готова подставить плечо сербским друзьям"События, которые происходят сейчас в Белграде, - это очередная попытка осуществить незаконный захват власти.Количество протестующих в Сербии сравнительно невелико именно потому, что там о "евромайданах" тоже знают, уверен Лавров. Общую ситуацию в Сербии он оценивает как стабильную и контролируемую. При этом Москва "всегда готова подставить плечо сербским друзьям", подчеркнул Сергей Лавров.Министр иностранных дел также заявил, что все военные преступники из Украины, которые виновны в нанесении ударов по территории российской Федерации, находятся под следствие и будут неизбежно призваны к ответственности.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем ответит Россия на "ультиматум" КиеваИнтервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву - главные заявленияЛавров назвал главное достижение России за последний год
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), сша, сербия, интервью, новости, россия, политика
Лавров подвел политические итоги года – главное из интервью РИА Новости

Лавров об отношениях с США, палестино-израильских переговорах и событиях в Сирии

14:48 31.12.2023 (обновлено: 14:49 31.12.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Россия адекватно отреагирует на развертывание в США наземных ракетных систем, заявил в интервью РИА новости глава российского МИДа Сергей Лавров. Он также высказался о выборах в Соединенных Штатах, развитии российско-американских отношений, о палестино-израильском конфликте и "евромайдане" в Сербии. Коротко главные тезисы Лаврова перечислим в этом материале.

Россия отреагирует на развертывание Штатами наземных ракетных систем

Применение такого оружия ранее было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД), однако США вышли из этого Договора в 2019 году. После этого Россия также приостановила свое участие в нем.
По словам Сергея Лаврова, в нынешних реалиях Москве придется принимать политические решения о дальнейшей судьбе этого моратория, который фактически стал односторонним.
"Наша приверженность указанному мораторию жестко увязана с потенциальным появлением в соответствующих регионах наземных РСМД американского производства. <…> Очевидно, что создание Вашингтоном дополнительных ракетных рисков потребует от нас принятия серьезных ответных мер", – цитирует Лаврова РИА Новости.
При этом, по его словам, Россия не станет первой развертывать ракетные вооружения, ранее запрещенные по ДРСМД.

Москве не важно, кто победит на выборах в США

Отношения между Россией и США "истончились до предела по вине Вашингтона", цитирует Лаврова РИА Новости. В Штатах нанесение стратегического поражения Российской Федерации закреплено в национальной военной доктрине, напомнил глава МИДа.
Поэтому, заключил он, России по большому счету безразлично, кто из кандидатов в президенты победит в ходе предстоящей предвыборной гонки.

"Учитывая сложившийся межпартийный консенсус в этом вопросе, было бы наивно надеяться на улучшение отношений в случае победы кандидата от республиканской партии. Нам, по большому счету, все равно, кто победит в гонке за президентское кресло в США", - считает глава МИДа.

Переговоры между Израилем и Палестиной

Российская Федерация выступает за решение конфликта на Ближнем Востоке путем переговоров, однако это невозможно до тех пор, пока в Палестине нет единства всех политических сил. Так глава МИДа ответил на вопрос РИА Новости о том, готовы ли в РФ предоставить площадку для переговоров палестинским движениям ФАТХ и ХАМАС.
"Мы поддерживаем действия партнеров, в частности Египта и Алжира, направленные на решение этой проблемы. Со своей стороны, тоже помогаем палестинским друзьям найти развязки. Предоставляли им российскую площадку для проведения встреч. Побуждаем к объединению на политической платформе Организации освобождения Палестины. Разъясняем опасность раскола для перспектив создания палестинского государства", - сказал Сергей Лавров.

"Москва всегда готова подставить плечо сербским друзьям"

События, которые происходят сейчас в Белграде, - это очередная попытка осуществить незаконный захват власти.
"Судя по всему, не все на Западе готовы мириться с тем, что сербские избиратели выразили президенту Вучичу и его политическому курсу поддержку на выборах. Тенденция, прямо скажем, не нова. Чем обычно заканчиваются подобные авантюры – общеизвестно. Достаточно вспомнить госпереворот на Украине в феврале 2014 года, инспирированный Вашингтоном и Брюсселем", - заявил глава МИД России.
Количество протестующих в Сербии сравнительно невелико именно потому, что там о "евромайданах" тоже знают, уверен Лавров. Общую ситуацию в Сербии он оценивает как стабильную и контролируемую. При этом Москва "всегда готова подставить плечо сербским друзьям", подчеркнул Сергей Лавров.
Министр иностранных дел также заявил, что все военные преступники из Украины, которые виновны в нанесении ударов по территории российской Федерации, находятся под следствие и будут неизбежно призваны к ответственности.
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