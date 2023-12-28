https://crimea.ria.ru/20231228/intervyu-sergeya-lavrova-dmitriyu-kiselevu---glavnye-zayavleniya-1133875432.html

Интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву - главные заявления

Интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву - главные заявления - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву - главные заявления

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг дал интервью генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. В... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T14:21

2023-12-28T14:21

2023-12-28T14:21

сергей лавров

дмитрий киселев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг дал интервью генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. В течение часа в прямом эфире телеканала "Россия 24" звучали актуальные вопросы внешней политики и текущей международной повестки. Главные заявления Лаврова - в материале РИА Новости Крым.Главное достижение РоссииРоссия за последний год стала существенно крепче вопреки усилиям Запада - это, по мнению Лаврова, главное достижение страны с начала года. "Формула мира" Зеленского"Формулу мира" Зеленского Лавров назвал "плодом больного воображения" и "в лучшем случае пустышкой", и отметил, что страны, которые Запад пытается привлечь к ее утверждению и реализации, это хорошо понимают. Попытки Запада объявить Украину победителем Лавров прокомментировал так: "То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства". Он также констатировал, что Запад сегодня меняет свою тактику, чтобы как можно скорее выйти из украинского конфликта и тяжелой экономической ситуации, но при этом не потерять свое лицо. "Сейчас свое не отдадим"Поддерживая требования о возвращении Украины к границам 1991 года, Запад соглашается с геноцидом русскоговорящего большинства, проживающего на новых территориях РФ, в том числе в Крыму – Россия этого не допустит, заявил Лавров. "Секретарь совета безопасности Украины Данилов, Буданов (глава ГУР Минобороны Украины – ред.) заявляют: "Мы заберем Крым, а русню будем убивать" – это же вот как описывается. Объективным фактом является то, что мы - один разделенный народ, подавляющее большинство на Украине всегда говорили по-русски. Когда Украина была верна декларациям о независимости, тогда мы жили нормально… Сейчас свое не отдадим – Путин об этом говорит давно", – констатировал Лавров.Лукавые речи ЗападаСША назвали Россию врагом, если это так, то Москва готова к любому развитию событий, предупредил министр и назвал главное отличие политики РФ от политики Запада."Лукавые речи всегда отличали наших западных коллег. Мы всегда стараемся говорить правду, говорить прямо. Это особенно необходимо в нынешних условиях, когда все должны знать, кто есть кто, кто чего стоит и кто к чему стремится", - убежден министр.Он добавил, что Москва также стремится "к выполнению самого главного принципа, который заложен в уставе ООН и который гласит: "уважение суверенного равенства государств".Средство смены режимовЛавров также констатировал, что весь мир уже устал от доллара, который превращается в средство смены режимов, а США уродуют свои же собственные принципы честной конкуренции. Задача российской дипломатииТакже глава российского внешнеполитического ведомства обозначил главную задачу российской дипломатии на грядущий год:"Задача - обеспечить объективное восприятие России за рубежом, так было всегда. В условиях СВО, в условиях нашего противостояния Западу, в том числе на экономическом фронте, на санкционном фронте, объективное объяснение нашим действиям приобретает особое значение".Читайте также на РИА Новости Крым:Интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву. ВидеоКоллегия Минобороны: главные заявления Путина и ШойгуИтоги "Прямой линии" Путина: ключевые высказывания президента

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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