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Мир уже устал от доллара – Лавров - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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Мир уже устал от доллара – Лавров
Мир уже устал от доллара – Лавров - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Мир уже устал от доллара – Лавров
Страны БРИКС представят предложение по введению альтернативных платежных средств взамен американского доллара на саммите объединения в Казани в октябре 2024... РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T13:38
2023-12-28T13:38
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Страны БРИКС представят предложение по введению альтернативных платежных средств взамен американского доллара на саммите объединения в Казани в октябре 2024 года. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью агентству РИА Новости и телеканалу "Россия 24".По словам Лаврова, мир уже устал от доллара, который становится "инструментом подрыва законных конкурентных позиций стран разных регионов, инструментом вмешательства во внутренние дела и смены режима"."Речь идет о том, чтобы обезопасить, защитить мировую экономику от тех, кто долгие годы уже после колониальной эпохи пытался сохранить ее элементы в том смысле, что хотели продолжить жить за счет других и навязывали всем свою модель глобализации", - добавил глава МИД РФ.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.Читайте также на РИА Новости Крым:Истерика слабеющего гегемона: США утратили лидерство - ВолодинТоксичная валюта: почему России выгоден отказ от доллараАргентина де-факто станет 51 штатом США после перехода на доллар - мнение
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сергей лавров, брикс, доллар, сша, в мире, политика, экономика, новости
Мир уже устал от доллара – Лавров

Лавров: БРИКС рассмотрит предложение по отказу от доллара на саммите в Казани в 2024 году

13:38 28.12.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Страны БРИКС представят предложение по введению альтернативных платежных средств взамен американского доллара на саммите объединения в Казани в октябре 2024 года. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью агентству РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
"Страны БРИКС на прошлом саммите в августе этого года четко обозначили задачу центральным банкам и министрам финансов представить рекомендации об альтернативных платежных системах. Президент (Бразилии) Лула (да Силва) предложил думать об альтернативных средствах платежа для всей Латинской Америки, но в дополнение к этой региональной инициативе у него есть глобальное предложение, которое БРИКС разрабатывается, и к следующему саммиту в октябре 2024 года в Казани минфины и центробанки должны такое предложение представить", – сказал министр.
По словам Лаврова, мир уже устал от доллара, который становится "инструментом подрыва законных конкурентных позиций стран разных регионов, инструментом вмешательства во внутренние дела и смены режима".
"Речь идет о том, чтобы обезопасить, защитить мировую экономику от тех, кто долгие годы уже после колониальной эпохи пытался сохранить ее элементы в том смысле, что хотели продолжить жить за счет других и навязывали всем свою модель глобализации", - добавил глава МИД РФ.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.
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