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Аргентина де-факто станет 51 штатом США после перехода на доллар - мнение - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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Аргентина де-факто станет 51 штатом США после перехода на доллар - мнение
Аргентина де-факто станет 51 штатом США после перехода на доллар - мнение - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Аргентина де-факто станет 51 штатом США после перехода на доллар - мнение
Аргентина экономически станет 51 штатом США в случае перехода страны на американскую валюту. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил кандидат... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T22:23
2023-12-15T22:07
радио "спутник в крыму"
мнения
михаил беляев
аргентина
доллар
экономика
в мире
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Аргентина экономически станет 51 штатом США в случае перехода страны на американскую валюту. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.Он пояснил, что деньги – это не просто расчетные талоны, а производная от национальной экономики. Отказ от национальной валюты влечет также упразднение Центробанка страны, так как регулятор Аргентины не может управлять долларом и вести кредитно-денежную политику.Накануне президент России Владимир Путин также заявил, что отказ от национальной валюты приведет к потере Аргентиной суверенитета. Правительство потеряет возможность при помощи определенных инструментов добиваться балансировки ситуации между сохранением национальной экономики и исполнением социальных обязательств. В результате такой шаг приведет к жесткому сокращению пенсий, заработных плат в бюджетной сфере, социальных пособий, расходов на национальную безопасность и многое другое.Читайте также на РИА Новости Крым:БРИКС без Аргентины: в Совфеде объяснили ошибку МилеяКупил билет на тонущий корабль: что ждет Аргентину с новым президентомШоу продолжается: какую "формулу мира" Аргентина предложит Зеленскому
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мнения, михаил беляев, аргентина, доллар, экономика, в мире, сша
Аргентина де-факто станет 51 штатом США после перехода на доллар - мнение

Переход на доллар сделает Аргентину 51 штатом США с экономической точки зрения - экономист

22:23 15.12.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Аргентина экономически станет 51 штатом США в случае перехода страны на американскую валюту. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
Он пояснил, что деньги – это не просто расчетные талоны, а производная от национальной экономики. Отказ от национальной валюты влечет также упразднение Центробанка страны, так как регулятор Аргентины не может управлять долларом и вести кредитно-денежную политику.
"И если Аргентина действительно введет у себя доллар, это будет означать, что де-факто страна станет экономическим придатком США. То есть, 51 штатом Америки с экономической точки зрения, – сказал Беляев. – При этом неизбежна полная потеря экономической независимости и суверенитета".
Накануне президент России Владимир Путин также заявил, что отказ от национальной валюты приведет к потере Аргентиной суверенитета. Правительство потеряет возможность при помощи определенных инструментов добиваться балансировки ситуации между сохранением национальной экономики и исполнением социальных обязательств. В результате такой шаг приведет к жесткому сокращению пенсий, заработных плат в бюджетной сфере, социальных пособий, расходов на национальную безопасность и многое другое.
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Радио "Спутник в Крыму"МненияМихаил БеляевАргентинаДолларЭкономикаВ миреСША
 
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Заголовок открываемого материала
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