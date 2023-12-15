https://crimea.ria.ru/20231215/argentina-de-fakto-stanet-51-shtatom-ssha-posle-perekhoda-na-dollar---mnenie-1133576458.html

Аргентина де-факто станет 51 штатом США после перехода на доллар - мнение

Аргентина де-факто станет 51 штатом США после перехода на доллар - мнение - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Аргентина де-факто станет 51 штатом США после перехода на доллар - мнение

Аргентина экономически станет 51 штатом США в случае перехода страны на американскую валюту. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил кандидат... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T22:23

2023-12-15T22:23

2023-12-15T22:07

радио "спутник в крыму"

мнения

михаил беляев

аргентина

доллар

экономика

в мире

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Аргентина экономически станет 51 штатом США в случае перехода страны на американскую валюту. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.Он пояснил, что деньги – это не просто расчетные талоны, а производная от национальной экономики. Отказ от национальной валюты влечет также упразднение Центробанка страны, так как регулятор Аргентины не может управлять долларом и вести кредитно-денежную политику.Накануне президент России Владимир Путин также заявил, что отказ от национальной валюты приведет к потере Аргентиной суверенитета. Правительство потеряет возможность при помощи определенных инструментов добиваться балансировки ситуации между сохранением национальной экономики и исполнением социальных обязательств. В результате такой шаг приведет к жесткому сокращению пенсий, заработных плат в бюджетной сфере, социальных пособий, расходов на национальную безопасность и многое другое.Читайте также на РИА Новости Крым:БРИКС без Аргентины: в Совфеде объяснили ошибку МилеяКупил билет на тонущий корабль: что ждет Аргентину с новым президентомШоу продолжается: какую "формулу мира" Аргентина предложит Зеленскому

аргентина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, михаил беляев, аргентина, доллар, экономика, в мире, сша