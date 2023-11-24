https://crimea.ria.ru/20231124/briks-bez-argentiny-v-sovfede-obyasnili-oshibku-mileya-1133030367.html

БРИКС без Аргентины: в Совфеде объяснили ошибку Милея

БРИКС без Аргентины: в Совфеде объяснили ошибку Милея - РИА Новости Крым, 24.11.2023

БРИКС без Аргентины: в Совфеде объяснили ошибку Милея

В случае отказа Аргентины вступить в БРИКС, альянс независимых государств ничего от этого не потеряет и продолжит эффективную взаимовыгодную работу, при этом... РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T12:51

2023-11-24T12:51

2023-11-24T13:20

аргентина

брикс

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В случае отказа Аргентины вступить в БРИКС, альянс независимых государств ничего от этого не потеряет и продолжит эффективную взаимовыгодную работу, при этом Аргентина лишится множества бонусов от такого сотрудничества. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.Ранее заявки на вступление в БРИКС были одобрены для шести новых стран - Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Ирана, Египта и Эфиопии и Аргентины. Однако вновь избранный президент Аргентины - проамериканский политик Хавьер Милей - завил об отказе вступать в альянс независимых государств.Аргентина теряет бонусы"Заявка Аргентиной на вступление в БРИКС была подана прошлым правительством страны, удовлетворена, и сейчас она не отозвана. После 1 января Аргентина имеет возможность стать членом БРИКС. Но если нынешние власти по каким-то причинам не вступят - ничего сверхъестественного для БРИКС не произойдет - будем дальше эффективно работать и расширятся. А вот возможности у Аргентины для развития отношений со странами БРИКС, уже нового широко формата, от этого не улучшатся. Все, кто входит в Альянс, получают дополнительные бонусы, остальные их не получают", - констатировал Климов на брифинге в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Он подчеркнул, что БРИКС принципиально отличается от ЕС или ОДКБ. Это Альянс самостоятельных держав, которые обладают целым рядом качеств, в том числе проводят независимую политику. Очевидные выгоды вступления в этот Альянс оценили десятки стран, и на сегодняшний принято более 40 заявок, которые находятся на рассмотрении.БРИКС растетПо словам Климова, встреча ведущих политических партий стран БРИКС под председательством России в этом году объединит большее число стран, поскольку "пятерка" уверенно расширяется. Кроме стран-членов российская сторона, являясь хозяином встречи, вправе пригласить другие государства."Сейчас работаем над списками. Это будут наши друзья, товарищи и партнеры из стран ближнего и весьма удаленного зарубежья. Заявки уже поданы, все они будут рассмотрены. Встреча предварительно пройдет во второй половине июля во Владивостоке", - рассказал глава Комитета.Ранее президентом Аргентины по итогам выборов стал ультраправый популист и бизнесмен Хавьер Милей, себя он называет анархо-капиталистом. В политической программе эпатажного лидера: отказ от нацвалюты с переходом на американский доллар, приватизация всей государственной собственности, легализация торговли человеческими органами и свободное ношение оружия. Он против вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества с Россией, Китаем и Бразилией.Читайте также на РИА Новости Крым:Купил билет на тонущий корабль: что ждет Аргентину с новым президентомШоу продолжается: какую "формулу мира" Аргентина предложит ЗеленскомуПутин на форуме БРИКС объяснил действия России на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аргентина, брикс, политика, совет федерации, россия, андрей климов, новости