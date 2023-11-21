https://crimea.ria.ru/20231121/kupil-bilet-na-tonuschiy-korabl-chto-zhdet-argentinu-s-novym-prezidentom-1132944512.html

Купил билет на тонущий корабль: что ждет Аргентину с новым президентом

Купил билет на тонущий корабль: что ждет Аргентину с новым президентом - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Купил билет на тонущий корабль: что ждет Аргентину с новым президентом

Избрание президентом Аргентины проамериканского политика Хавьера Милея ведет страну не в счастливое будущее, а откатит на полвека назад. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T20:13

2023-11-21T20:13

2023-11-21T20:13

радио "спутник в крыму"

александр ирхин

мнения

политика

хавьер милей

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брикс

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Александр Ирхин: проамериканский Хавьер Милей утянет Аргентину в кризис Александр Ирхин: проамериканский Хавьер Милей утянет Аргентину в кризис audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Избрание президентом Аргентины проамериканского политика Хавьера Милея ведет страну не в счастливое будущее, а откатит на полвека назад. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки" СевГУ Александр Ирхин.Президентом Аргентины по итогам выборов стал ультраправый популист и бизнесмен Хавьер Милей, себя он называет анархо-капиталистом. В политической программе эпатажного лидера: отказ от нацвалюты с переходом на американский доллар, приватизация всей государственной собственности, легализация торговли человеческими органами и свободное ношение оружия. Он против вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества страны с Россией, Китаем и Бразилией. С одной стороны, избрание Милея – это в определенной степени победа США, для которых Аргентина является "задним двором". То есть, уязвимым с политической точки зрения пространством, над которым Америка за последние 30 лет едва не утратила контроль, занимаясь экспансией в глобальном масштабе, отмечает Ирхин."Китай на экономическом уровне, Россия на военно-политическом и Иран за последние два десятка лет сделали значительный рывок в развитии сотрудничества в этом регионе. Но сейчас мы видим, что американцы в определенной степени его отыгрывают", – сказал политолог.С 1 января 2024 года Аргентина должна была стать членом БРИКС, однако, по словам ее нового президента, этого не произойдет, отмечает политолог. А значит, членам этого клуба, который, в отличие от Запада, стремится к строительству многополярного мира, потребуется корректировать стратегию своих действий."И здесь кроется определенный политический урон от того, что США возвратили в свою орбиту второе по территории и третье по населению государство Южной Америки. То есть, мы видим, что мир до сих пор пребывает между однополярной моделью и многополярной. Рефлексии, отыгрывания назад еще происходят", – отметил Ирхин."Следующим лозунгом этого лидера является долларизация экономики Аргентины и приватизация, которая произойдет, наверное, за счет американской эмиссии, американского капитала. Американская экономика находится в глубоком кризисе. Формальная логика заставляет нас сделать вывод, что этот политик купил билет на тонущий корабль. Когда мир перестраивается, нужно все-таки смотреть в будущее. А здесь ощущение, что возвращают в 1970-е годы, когда Южная Америка пестрила правыми лидерами, имевшими четкую американскую ориентацию, и лозунги были более патриотические в отношении Америки, чем в самой Америке", – заявил Ирхин.В этом смысле Бразилия является как раз примером той страны в подбрюшье США, которая делает ставку на будущее, пытаясь вырваться из навязанного Штатами порядка и "строить более-менее независимую внутреннюю и внешнюю политику", добавил он.Пока влиять на Аргентину Россия может лишь опосредованно, но у нее сегодня есть задачи поважнее: "контролировать свой собственный задний двор для защиты", считает политолог. Эксперт подчеркнул, что речь идет прежде всего об Армении, которая, после ряда решений и действий ее нынешнего лидера Никола Пашиняна, находится на острие двух сценариев, один из которых агрессивно разыгрывается США.Читайте также на РИА Новости Крым:Байден находится на пороге провального президентского срока – эксперт "Хрен редьки не слаще": политолог о значении выборов в США для России Выборы президента России по новым правилам - поправки в закон

https://crimea.ria.ru/20231116/ekspert-raskryl-istinnyy-smysl-peregovorov-kitaya-i-ssha-1132825196.html

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