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Выборы президента России по новым правилам - поправки в закон

Выборы президента России по новым правилам - поправки в закон - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Выборы президента России по новым правилам - поправки в закон

Владимир Путин утвердил поправки к закону о выборах президента. Закон принят Госдумой 25 октября и одобрен Советом Федерации 8 ноября.

2023-11-15T11:26

2023-11-15T11:26

2023-11-15T11:44

инфографика

закон и право

владимир путин (политик)

политика

выборы президента россии

россия

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Поправки приводят положения Федерального закона "О выборах президента РФ" в соответствие с законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России". В частности, они регулируют проведение выборов в период действия военного положения и деятельность избирательных комиссий.Выборы президента Российской Федерации пройдут в марте 2024 года. Окончательное решение о дате выборов примет верхняя палата российского парламента не ранее, чем за сто и не позднее, чем за девяносто дней до дня голосования.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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