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Выборы президента России по новым правилам - поправки в закон
Выборы президента России по новым правилам - поправки в закон - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Выборы президента России по новым правилам - поправки в закон
Владимир Путин утвердил поправки к закону о выборах президента. Закон принят Госдумой 25 октября и одобрен Советом Федерации 8 ноября.
2023-11-15T11:26
2023-11-15T11:26
2023-11-15T11:44
инфографика
закон и право
владимир путин (политик)
политика
выборы президента россии
россия
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Поправки приводят положения Федерального закона "О выборах президента РФ" в соответствие с законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России". В частности, они регулируют проведение выборов в период действия военного положения и деятельность избирательных комиссий.Выборы президента Российской Федерации пройдут в марте 2024 года. Окончательное решение о дате выборов примет верхняя палата российского парламента не ранее, чем за сто и не позднее, чем за девяносто дней до дня голосования.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Выборы президента России по новым правилам - поправки в закон
Путин утвердил поправки в закон о выборах президента России - инфографика
11:26 15.11.2023 (обновлено: 11:44 15.11.2023)
Владимир Путин утвердил поправки к закону о выборах президента. Закон принят Госдумой 25 октября и одобрен Советом Федерации 8 ноября.