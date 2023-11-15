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Выборы президента России по новым правилам - поправки в закон - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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Выборы президента России по новым правилам - поправки в закон
Выборы президента России по новым правилам - поправки в закон - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Выборы президента России по новым правилам - поправки в закон
Владимир Путин утвердил поправки к закону о выборах президента. Закон принят Госдумой 25 октября и одобрен Советом Федерации 8 ноября.
2023-11-15T11:26
2023-11-15T11:44
инфографика
закон и право
владимир путин (политик)
политика
выборы президента россии
россия
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Поправки приводят положения Федерального закона "О выборах президента РФ" в соответствие с законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России". В частности, они регулируют проведение выборов в период действия военного положения и деятельность избирательных комиссий.Выборы президента Российской Федерации пройдут в марте 2024 года. Окончательное решение о дате выборов примет верхняя палата российского парламента не ранее, чем за сто и не позднее, чем за девяносто дней до дня голосования.
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инфографика, закон и право, владимир путин (политик), политика, выборы президента россии, россия, инфографика
Выборы президента России по новым правилам - поправки в закон

Путин утвердил поправки в закон о выборах президента России - инфографика

11:26 15.11.2023 (обновлено: 11:44 15.11.2023)
 
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Владимир Путин утвердил поправки к закону о выборах президента. Закон принят Госдумой 25 октября и одобрен Советом Федерации 8 ноября.
Выборы
Поправки приводят положения Федерального закона "О выборах президента РФ" в соответствие с законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России". В частности, они регулируют проведение выборов в период действия военного положения и деятельность избирательных комиссий.
Выборы президента Российской Федерации пройдут в марте 2024 года. Окончательное решение о дате выборов примет верхняя палата российского парламента не ранее, чем за сто и не позднее, чем за девяносто дней до дня голосования.
 
ИнфографикаЗакон и правоВладимир Путин (политик)ПолитикаВыборы президента РоссииРоссия
 
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