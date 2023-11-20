https://crimea.ria.ru/20231120/mini-tramp-protiv-briks-chego-zhdat-ot-novogo-prezidenta-argentiny-1132909066.html

"Мини-Трамп" против БРИКС: чего ждать от нового президента Аргентины

"Мини-Трамп" против БРИКС: чего ждать от нового президента Аргентины - РИА Новости Крым, 20.11.2023

"Мини-Трамп" против БРИКС: чего ждать от нового президента Аргентины

Ультраправый популист и бизнесмен Хавьер Милей одержал победу на выборах президента Аргентины, получив почти 56% голосов избирателей. Новый лидер страны... РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T11:24

2023-11-20T11:24

2023-11-20T11:24

аргентина

выборы

в мире

политика

россия

китай

сша

хавьер милей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/14/1132908953_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_3b1f09f816ec1e584765e8e56bf4ac48.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Ультраправый популист и бизнесмен Хавьер Милей одержал победу на выборах президента Аргентины, получив почти 56% голосов избирателей. Новый лидер страны называет себя "анархо-капиталистом", выступает за долларизацию экономики и является категорическим противником вступления Аргентины в БРИКС и кооперации с Россией и Китаем. Его триумф в западной прессе называют "победой глобального ультраправого движения". Тем не менее, считают эксперты, Милею вряд ли удастся воплотить в жизнь все свои замыслы во внутренней и внешней политике.Кандидат с бензопилойХавьер Милей – экономист по образованию, ему 52 года. Более 20 лет преподавал в разных вузах Аргентины и других стран макро- и микроэкономику, математику для экономистов, монетарную политику, финансовые теории и теории экономического роста. Участвовал в конференциях, писал научные труды, издавал книги, работал экономистом в крупных банках и частных фирмах.С 2012 года начал писать статьи в газетах, неоднократно выступал на телевидении, вел собственную программу на радио и телевидении, благодаря этому получил большую популярность.В 2019 году присоединился к Либертарианской партии, которая в 2021 году вошла в правоконсервативную коалицию "Свобода наступает". Сам Милей возглавил этот альянс.Проявил себя как довольно эксцентричный политик. Так, на одном из мероприятий он появился с бензопилой в руках, намекая на решительность покончить с некоторыми тенденциями в аргентинской политике и экономике.Во внешней политике он выступает за отказ сотрудничества с Россией, Китаем и Бразилией в пользу США и Израиля, является категорическим противником вступления Аргентины в БРИКС.За либертарианские взгляды, популизм и экстравагантность многие западные СМИ сравнивают Милея с экс-президентом США Дональдом Трампом, называя его "мини-Трамп".США – главный бенефициар выборов в АргентинеМилей одержал победу на фоне глубокого экономического кризиса, который переживает Аргентина после дефолта 2020 года. Инфляция достигла 140%, национальная валюта обесценивается, зарплаты населения практически не растут, бедность превышает 40%. Страна почти лишилась международных резервов и вынуждена прибегать к помощи Китая, чтобы платить по многомиллиардным долгам перед МВФ.Милей позиционирует себя как непримиримый борец с "политическим классом", от которого основная масса аргентинского общества устала и жаждет перемен.По словам политолога Малека Дудакова, на фоне тяжелейшей социально-экономической ситуации аргентинцы "пустились во все тяжкие", отдав голоса за правого популиста Милея. Тем не менее, вряд ли стоит ожидать от нового руководства страны существенного улучшения положения простых людей.Так, после победы Милея аргентинский песо стремительно обвалился на сером рынке. Если официальный курс к доллару составляет 350 песо, то в реальности его можно купить за 950-1000 песо, отмечает Дудаков.При этом для проведения всех реформ Милею нужно как-то идти на уступки другим силам в парламенте, поскольку его партия имеет лишь восемь мест из 72 в Сенате Аргентины, и меньше 40 из 257 в нижней палате, добавил политолог."Очевидные союзники для Милея - правоцентристы, но они не спешат поддерживать все его радикальные начинания. Так что вполне может оказаться, что амбициозный план Милея по построению анархо-капитализма в одной отдельно взятой стране в итоге закончится ничем", - подытожил Дудаков.

https://crimea.ria.ru/20230824/v-briks-ofitsialno-priglasheny-shest-novykh-stran-1130912025.html

аргентина

россия

китай

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аргентина, выборы, в мире, политика, россия, китай, сша, хавьер милей